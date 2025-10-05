Barcelona choáng váng vì quyết định của MU với Rashford 05/10/2025 13:44

Barcelona đã nhanh chóng ký hợp đồng mượn Marcus Rashford trong một mùa giải từ MU vào mùa hè vừa qua. Và bây giờ, Barcelona choáng váng vì quyết định của MU với Rashford khi họ nghĩ rằng đã có được "một món hời lớn" sau khi đàm phán với "quỷ đỏ" thành Manchester.

Ban lãnh đạo Barcelona tin rằng họ đã đạt được một "thỏa thuận hời" để chiêu mộ Marcus Rashford từ Manchester United. Và gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha tin rằng giá trị của Rashford sẽ còn tăng vọt một lần nữa khi anh khẳng định được vị thế tại Camp Nou.

Rashford đã gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ MU cho đến cuối mùa giải khi Barca đồng ý trả toàn bộ mức lương 300.000 bảng Anh/tuần của tiền đạo người Anh. Barca cũng có thể mua đứt Rashford vào mùa hè sang năm với giá 26 triệu bảng Anh.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta được cho là đã rất ngạc nhiên khi các đối tác của ông tại MU lại sẵn sàng đồng ý mức phí thấp như vậy để bán Rashford khi ông chứng kiến ​​ngôi sao người Anh này ổn định cuộc sống tại Tây Ban Nha.

Một nguồn tin từ Barca cho biết: "Ở đỉnh cao phong độ, Marcus Rashford là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Barca đã có được một món hời thực sự. Marcus Rashford đáng giá hơn 60 triệu bảng Anh trên thị trường hiện tại".

Barcelona choáng váng vì quyết định của MU với Rashford. ẢNH: EPA

Rashford đã được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội hình tuyển Anh mới nhất cho các trận đấu sắp tới với xứ Wales và Latvia. Rashford đã có khởi đầu tươi sáng tại CLB mới, với năm pha kiến ​​tạo và hai bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Newcastle tại Champions League làm điểm nhấn của mùa giải cho đến nay.

Tuyển thủ Anh Rashford đã bị HLV Hansi Flick loại khỏi đội hình Barcelona vào tháng trước sau khi đến tập muộn hai phút. Tuy nhiên, vị HLV trưởng người Đức vẫn vui mừng khen ngợi Rashford vì sự thích nghi nhanh chóng tại Barcelona

"Mọi người đều có thể thấy điều đó trong những trận đấu gần đây", HLV Hansi Flick của Barcelona chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha) đầu tuần này. "Trong trận gặp Newcastle, Rashford đã tự tin hơn rất nhiều. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, cậu ấy đến từ một giải đấu khác. Cậu ấy đang thích nghi rất tốt".

Tầm quan trọng của Rashford tại Barcelona đã nhanh chóng tăng lên sau khi Lamine Yamal và Raphinha chấn thương, mở ra cơ hội ra sân nhiều hơn cho tiền đạo người Anh. Rashford đã nắm bắt cơ hội đó, ghi bàn và kiến tạo trong cả sáu trận gần nhất.

Và phong độ đó cũng giúp Rashford giành được sự tin tưởng của các đồng đội. Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin, ban đầu có một số nghi ngờ về việc Barcelona ký hợp đồng với Rashford do kết thúc không mấy tốt đẹp của anh tại Old Trafford. Nhưng bây giờ, những nghi ngờ đó nhanh chóng bị tan biến khi Rashford đã khẳng định được vị thế là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona.