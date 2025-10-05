Sự thật đằng sau nhiệm kỳ kinh hoàng của Amorim tại MU 05/10/2025 06:39

MU đã trải qua một năm thi đấu kém cỏi dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, khi Quỷ đỏ không thể mang lại kết quả trên sân cỏ và chịu tổn thất lớn về giá trị đội hình. Bây giờ, sự thật đằng sau nhiệm kỳ kinh hoàng của Amorim tại MU bị phơi bày.

Theo đó, giá trị thị trường của Tyrell Malacia tại Manchester United đã giảm mạnh dưới thời Ruben Amorim. Malacia chưa ra sân cho "quỷ đỏ" mùa này, lần cuối cùng anh khoác áo Manchester United là vào tháng 1 năm ngoái trong trận gặp Fulham.

Sau đó, hậu vệ cánh người Hà Lan này được MU cho mượn đến PSV Eindhoven và thậm chí còn bày tỏ mong muốn chia tay MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, Malacia vẫn ở lại Old Trafford và chỉ mới trở lại đội một trong buổi tập hôm thứ Ba.

Tờ Manchester Evening News (Anh) cũng đưa tin MU luôn có kế hoạch cho Malacia tập luyện cùng đội một trở lại, nhưng giá trị chuyển nhượng của hậu vệ này đã bị ảnh hưởng đáng kể trong năm qua. Khi Amorim dẫn dắt MU vào tháng 11 năm ngoái, Malacia được định giá 15,7 triệu bảng Anh theo Transfermarkt. Giờ đây, giá trị của Malacis đã giảm xuống chỉ còn 7 triệu bảng Anh, đánh dấu mức giảm 8,7 triệu bảng Anh trong vòng chưa đầy một năm.

Vẫn chưa rõ tương lai của Malacia ra sao và liệu anh có cơ hội ra sân tại Ngoại hạng Anh hay không. Ở vị trí hậu vệ trái, Amorim đã chọn Patrick Dorgu trong trận thua Brentford tại Premier League cuối tuần trước và Amad trong trận thắng Sunderland đêm qua 4-10, trong khi Luke Shaw thường xuyên được bố trí đá trung vệ lệch trái.

Sự thật đằng sau nhiệm kỳ kinh hoàng của Amorim tại MU bị phơi bày. ẢNH: EPA

Diogo Dalot đã trở lại đội hình thi đấu, chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, khiến Amorim chưa chắc chắn sẽ sử dụng Malacia ở vị trí nào nếu hậu vệ này được đưa trở lại đội hình. Kobbie Mainoo là một cầu thủ khác có giá trị thị trường bị ảnh hưởng dưới thời Amorim.

Giá trị của tiền vệ người Anh này đã giảm từ 48 triệu bảng xuống còn 43,6 triệu bảng. Giá trị của Luke Shaw cũng giảm từ 24,4 triệu bảng xuống còn 10,5 triệu bảng kể từ năm ngoái, và tương tự với Mason Mount, người cũng giảm từ 24,4 triệu bảng xuống còn 10,5 triệu bảng.

Ba bản hợp đồng mùa hè 2024 của MU cũng chứng kiến ​​giá trị sụt giảm kể từ khi Amorim lên nắm quyền, gồm Matthijs de Ligt (từ 48 triệu bảng xuống 33 triệu bảng), Manuel Ugarte (từ 43,6 triệu bảng xuống 39,3 triệu bảng) và Joshua Zirkzee (từ 36,7 triệu bảng xuống 26,2 triệu bảng).

Với sự sụt giảm này, MU mất đến 63 triệu bảng Anh về giá trị đội hình. Điều này diễn ra trong bối cảnh Amorim đang chật vật kể từ khi tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag. Vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha này khiến MU về đích ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước.

Sau khi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo MU vào mùa hè này với nhiều bản hợp đồng lớn và được hưởng trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải, Amorim sẽ không thể viện cớ tương tự cho phong độ kém cỏi của MU mùa này. Hiện tại, MU đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League với ba chiến thắng, ba trận thua và hòa một sau bảy trận mở màn.

Manchester United cũng đã bị loại khỏi Carabao Cup một cách đáng xấu hổ bởi Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở League Two, trên loạt sút luân lưu hồi tháng 8 sau màn trình diễn tệ hại trên sân khách. Mặc dù Amorim chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực phải thành công, nhưng ông có lẽ không còn nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế.

Và với những đối thủ rắn mặt trước mắt như nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool, Brighton, Nottingham Forest và Spurs trong 4 trận tiếp theo, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn với MU và Amorim trong khoảng một tháng tới.