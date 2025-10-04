11 ngôi sao bị loại khỏi trận đấu giữa Chelsea và Liverpool 04/10/2025 13:09

Chelsea sẽ chào đón Liverpool đến Stamford Bridge vào khuya nay 4-10 ở vòng 7 Premier League nhưng rất nhiều ngôi sao có thể sẽ vắng mặt vì chấn thương đang ảnh hưởng đến cả hai đội. Theo đó, 11 ngôi sao bị loại khỏi trận đấu giữa Chelsea và Liverpool.

Cả hai đội đều cần một kết quả tốt vì những lý do... chung khi đều thua 2 trận liên tiếp gần nhất. Chelsea thua 2 trận liền ở Premier League, còn Liverpool cũng thất bại 2 trận liên tiếp, 1 ở Premier League và 1 ở Champions League.

Trong khi cả HLV Enzo Maresca của Chelsea và HLV Arne Slot của Liverpool đều hy vọng cắt đứt chuỗi trận thất bại đó, mỗi HLV đều phải suy nghĩ về đội hình xuất phát của mình khi mà chấn thương bắt đầu xuất hiện.

HLV Maresca của Chelsea đang đối mặt với một danh sách dài những cầu thủ không thể ra sân trong trận đấu với Liverpool, buộc ông phải điều chỉnh chiến thuật đáng kể trước trận đấu. Những cầu thủ Chelsea chấn thương dài hạn như Dario Essugo, Liam Delap và Levi Colwill vẫn sẽ phải ngồi ngoài.

HLV Enzo Maresca gặp khủng hoảng lực lượng ở Chelsea. ẢNH: EPA

Họ phải vào phòng điều trị cùng với tiền vệ kiến ​​thiết Cole Palmer, người đang gặp vấn đề về chấn thương háng và dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến sau kỳ nghỉ quốc tế sắp tới. Mặc dù một số ngôi sao của Chelsea dự kiến ​​sẽ sớm trở lại, nhưng trận đấu với Liverpool có thể đến sớm hơn dự kiến, khiến quá trình hồi phục của họ bị ảnh hưởng.

Trung vệ Tosin Adarabioyo đang phải điều trị chấn thương bắp chân, trong khi tiền vệ người Brazil Andrey Santos có vẻ sẽ phải nghỉ thi đấu thêm vài tuần nữa. Nỗi đau đầu về hàng phòng ngự cũng lan rộng khắp đội hình Chelsea. Hậu vệ người Pháp Wesley Fofana dự kiến ​​sẽ không ra sân vào đêm nay vì anh vẫn đang trong quá trình điều trị chấn động não.

Trevoh Chalobah cũng không thể ra sân sau khi buộc phải rời sân trong trận đấu với Brighton cuối tuần trước. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Mykhailo Mudryk vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ thi đấu. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Maresca của Chelsea thừa nhận đội bóng của ông đang gặp áp lực về vấn đề thể lực và chấn thương.

"Rất khó khăn, rất vất vả", HLV Enzo Maresca của Chelsea chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, "Một lần nữa, những cầu thủ tôi đang có trong tay đang đối mặt với nguy cơ lớn bị chấn thương vì họ là chơi rất nhiều trận đấu.

Ví dụ, chúng tôi đã mất Andrey Santos trong trận đấu với Brighton. Santos sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến sau kỳ nghỉ quốc tế. Thật không may cho chúng tôi lúc này khi có bảy hoặc tám cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, điều này rất khó khăn vì chúng tôi cũng đã phải vật lộn để giữ nguyên đội hình xuất phát, nhưng sự thật là vậy.

Chúng tôi cần phải thích nghi và cố gắng giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao chiến thắng tối nay rất quan trọng và hôm trước cũng vậy, nhưng thật không may là chúng tôi đã không thắng. Giờ chúng tôi tập trung vào trận đấu với Liverpool".

11 ngôi sao bị loại khỏi trận đấu giữa Chelsea và Liverpool, trong đó có Alisson. ẢNH: EPA

Trong khi Chelsea đang phải vật lộn với những vấn đề của mình thì Liverpool lại có một số thông tin đáng khích lệ. Hugo Ekitike và Federico Chiesa đều có thể ra sân, mặc dù thủ môn Alisson Becker đã phải ngồi ngoài sau khi dính chấn thương trong trận đấu với Galatasaray.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Arne Slot của Liverpool tiết lộ: "Alisson không có tên trong đội hình thi đấu với Chelsea và cũng sẽ không tập trung cùng đội tuyển quốc gia Brazil. Anh ấy sẽ vắng mặt. Hugo Ekitike đã tập luyện trở lại và Federico Chiesa cũng vậy.

Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Alisson có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế, nhưng chúng tôi không biết sau đó. Điều đó còn tùy thuộc vào việc anh ấy có thể hồi phục nhanh như thế nào".

Hiện Liverpool cũng sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ người Ý Giovanni Leoni, người vừa phẫu thuật vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.