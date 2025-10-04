Đây chính là con người thật của Mourinho 04/10/2025 07:01

(PLO)- "Đây chính là con người thật của Mourinho, tất cả những lần chạm trán của chúng tôi đều giống nhau".

Jose Mourinho đã trở lại Stamford Bridge với tư cách là HLV của Benfica và một cựu ngôi sao Premier League đã chia sẻ về con người thực sự của vị HLV mang tính biểu tượng người Bồ Đào Nha. Theo đó, Joleon Lescott khẳng định, "Đây chính là con người thật của Mourinho, tất cả những lần chạm trán của chúng tôi đều giống nhau".

Cựu hậu vệ chơi ở Ngoại hạng Anh Joleon Lescott cho biết Jose Mourinho luôn lịch sự với anh. HLV người Bồ Đào Nha đã trở lại Anh vào giữa tuần để đối đầu với đội bóng cũ Chelsea tại Champions League.

Mourinho chắc chắn là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất từng xuất hiện trong giới huấn luyện bóng đá. Trong những năm tháng đỉnh cao cùng Porto, Real Madrid và Inter Milan, cũng như ở Anh với Chelsea, Manchester United và Tottenham, Mourinho chưa bao giờ ngần ngại lên tiếng bất cứ điều gì.

Những năm tháng ở Bắc London và Manchester không thể sánh bằng ba chức vô địch Ngoại hạng Anh mà ông đã giành được tại Stamford Bridge, và sau thời gian gắn bó với AS Roma và Fenerbahce, giờ đây Mourinho đang làm HLV trưởng Benfica. Đội bóng mới của ông đã đến Anh tuần này để đối đầu với Chelsea tại Champions League, và để thua 1-0.

Tính khí nóng nảy của Người đặc biệt rất nổi tiếng, nhưng Lescott, người từng đối đầu với Mourinho khi còn ở Everton, West Brom và Aston Villa, chỉ dành những lời tốt đẹp để nói về chiến lược gia lừng danh người Bồ Đào Nha.

Joleon Lescott nói, "Đây chính là con người thật của Mourinho". ẢNH: EPA

Khi được truyền thông Anh hỏi về việc liệu anh có tương tác với Mourinho hay không, Lescott trả lời: "Có, tất cả đều tích cực. Ông ấy rất dễ chịu và lịch sự. Rõ ràng là Mourinho chiếm ưu thế khi đội của tôi đối đầu với đội của ông ấy, nhưng tôi nghĩ chính khả năng quản lý con người mới là điều tạo nên sự khác biệt. Tôi nghĩ Mourinho có một khía cạnh cá nhân trong cách quản lý mà không nhiều HLV thấy nó dễ dàng, nhưng Mourinho lại thấy dễ dàng.

Về mặt chiến thuật, Mourinho cũng đã thay đổi lối chơi. Đôi khi theo hướng tốt, đôi khi theo hướng xấu. Nhưng về cách quản lý nhân sự của ông ấy, là một cầu thủ, bạn muốn biết mình đang chơi cho một người mà bạn có thể tin tưởng và bạn không phải lúc nào cũng thích những gì họ nói. Nhưng bạn biết đó là sự thật.

Tôi nhớ Patrick Vieira đã lên tiếng khi Mourinho còn ở Inter Milan và ông ấy thay Vieira ra vào giờ nghỉ giữa hiệp. Khi quay lại nói chuyện với Vieira, Mourinho chuẩn bị sẵn video. Mourinho sẵn sàng để phân tích. Ông ấy nói, "Vậy thì cậu phải chịu đựng thôi"".

Sự nghiệp của Mourinho đã sa sút đôi chút sau những năm tháng ấn tượng ở Chelsea, khi quãng thời gian ông dẫn dắt cả Tottenham lẫn MU đều khá mờ nhạt. Trước khi tiếp quản công việc tại Benfica, Mourinho bị Fenerbahce sa thải sau những màn trình diễn kém cỏi.

Lescott cho rằng sự sa sút này chủ yếu là do cách Mourinho quản lý cầu thủ. Lescott nói thêm: "Tôi nghĩ tâm lý của các cầu thủ thời nay đã thay đổi, điều mà Mourinho thấy khó khăn. Bởi vì bạn không thể thành thật với thế hệ này. Bạn phải chiều chuộng họ. Tôi nghĩ bạn phải đáp ứng nhu cầu của họ.

Ở Chelsea, Mourinho không cần phải làm điều đó, và ông ấy có đủ sức mạnh để thành công đến mức Roman Abramovich (chủ tịch cũ của Chelsea) sẽ ủng hộ ông ấy. Thật khó để thất bại ở đó, nhưng bạn vẫn có thể thất bại.

Rất nhiều HLV đã làm được điều đó ở Chelsea. Thật khó để quản lý họ, nhưng Mourinho đã quản lý họ một cách hoàn hảo, nên tôi nghĩ đó là sự thích nghi của ông ấy. Về mặt chiến thuật, tôi không nghĩ Mourinho cần phải thích nghi, nên tôi nghĩ vấn đề nằm ở phong cách quản lý và cách bạn đối xử với cầu thủ".