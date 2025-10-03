MU đã cân nhắc đưa Solskjaer trở lại trong động thái gây sốc 03/10/2025 13:03

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United hiện không chắc chắn. Manchester United đã cân nhắc việc tái bổ nhiệm cựu HLV của họ là Ole Gunnar Solskjaer trước khi chiêu mộ Ruben Amorim gần một năm trước, tờ The Sun (Anh) đưa tin.

Amorim tiếp quản Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Tuy nhiên, chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha này đã phải trải qua một năm kinh hoàng trong công việc.

MU đã không giành được danh hiệu nào ở mùa giải trước và chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Và cho đến thời điểm hiện tại, MU đã bị Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup và hiện đang đứng thứ 14 tại giải Ngoại hạng Anh. Amorim chắc chắn đã phải vật lộn để đáp ứng được kỳ vọng ở Manchester kể từ khi đến đây.

MU đã cân nhắc đưa Solskjaer trở lại trong động thái gây sốc. ẢNH: EPA

Tương lai của Amorim tại MU hiện không chắc chắn, khi nhiều người nghi ngờ liệu ông có thể hoàn thành trọn vẹn 12 tháng trong vai trò HLV trưởng hay không. Nếu Amorim bị sa thải, lãnh đạo MU sẽ lập danh sách rút gọn các ứng cử viên tiềm năng để thay thế ông, giống như họ đã làm vào năm ngoái sau khi Ten Hag rời đi.

Huyền thoại của MU, Solskjaer là một trong những cái tên được nhắc đến cho vai trò này. Vào năm ngoái, MU từng có một sự cân nhắc thoáng qua về việc tái bổ nhiệm Solskjaer tạm thời nếu không thể chiêu mộ được Amorim.

Solskjaer đã có ba năm làm HLV của MU và dẫn dắt 168 trận đấu. Trong số đó, chiến lược gia người Na Uy thắng 92 trận, hòa 35 trận và thua 41 trận. Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm 2021 - khi MU đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - và được thay thế tạm thời bởi Ralf Rangnick. Kể từ đó, Solskjaer đã có bảy tháng gắn bó với Besiktas, kết thúc vào tháng 8 vừa qua.