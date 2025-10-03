Lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của MU và hạn chót cho Amorim 03/10/2025 07:01

HLV Ruben Amorim đang chật vật để có được chuỗi thành tích tốt tại MU, và lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của MU sẽ không hề dễ dàng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong tháng 10, khi tương lai của ông tại Old Trafford đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

HLV Ruben Amorim có thể có thêm một tháng để cải thiện kết quả tại Manchester United và tránh bị sa thải. Trước đó, có thông tin cho rằng Quỷ đỏ có thể trì hoãn việc để Amorim ra đi do khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ mà ông sẽ nhận được.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được MU ký hợp đồng từ Sporting với giá 9,2 triệu bảng Anh, và nhận mức lương 6,5 triệu bảng Anh mỗi năm theo hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi. Theo Daily Mail (Anh), MU sẽ cần phải trả 12 triệu bảng Anh nếu sa thải vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha trước khi ông đạt đủ 12 tháng dẫn dắt CLB.

Vì Amorim gia nhập MU vào ngày 1 tháng 11 năm ngoái, đây có thể là mốc thời gian mà Amorim phải chứng minh giá trị của mình hoặc phải đối mặt với việc bị sa thải, vì gói bồi thường của Amorim sẽ giảm nếu ban lãnh đạo sa thải ông sau ngày này.

Trong những tuần tới, MU sẽ có hai trận đấu tại Old Trafford và ba trận đấu trên sân khách với các đội bóng hiện đang nằm trong Top 5 của bảng xếp hạng Premier League. Đầu tiên là chuyến làm khách của đội mới lên hạng đang chơi rất hay Sunderland đến Old Trafford.

Lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của MU sẽ định đoạt tương lai của Amorim. ẢNH: EPA

"Mèo Đen" có vẻ là một đối thủ dễ chơi vào đầu mùa giải. Nhưng cho đến nay, Sunderland chỉ thua một trong sáu trận, với những chiến thắng trước Brentford, West Ham United và Nottingham Forest.

Trận hòa trước Crystal Palace và Aston Villa đã đưa Sunderland lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Và trong khi sân Old Trafford của MU không còn là một pháo đài, đội của HLV Regis Le Bris sẽ tự tin vào cơ hội gây bất ngờ khi thi đấu xa nhà.

Sau đó, MU có chuyến làm khách đầy khó khăn đến Anfield gặp nhà vô địch Premier League Liverpool diễn ra sau kỳ nghỉ quốc tế vào ngày 19-10. Liverpool đã thắng năm trận và thua một trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Mặc dù gần đây Liverpool gây thất vọng khi thua Crystal Palace ở Premier League và sau đó là Galatasaray tại Champions League, nhưng người hâm mộ MU sẽ không tự tin khi đến Merseyside vào thời điểm đầu mùa giải như vậy.

Brighton sẽ là đối thủ tiếp theo của MU, và đây có thể là trận đấu duy nhất Amorim có thể tự tin bước vào. The Seaguls có thành tích khá ổn định tại Ngoại hạng Anh và đang đứng thứ 10, hòa Tottenham và thua Bournemouth hồi tháng 9.

Việc Brighton vừa giành chiến thắng 3-1 trước 10 người của Chelsea tại Stamford Bridge có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại cho MU về phong độ cao trên sân khách của đối thủ, nhưng Amorim hy vọng khán giả sẽ ủng hộ ông trong trận đấu này. Sau đó là hai chuyến làm khách của MU, một là đến Nottingham Forest và một là đến Tottenham, rất có thể sẽ là thử thách cuối cùng cho Amorim.

Khi được hỏi liệu ông có thể xoay chuyển tình thế ở Manchester United sau thất bại 1-3 trước Brentford hay không, HLV Ruben Amorim trả lời: "Mọi thứ cứ như lúc thăng lúc trầm. Khi thắng, bạn cảm thấy mọi thứ, động lực vẫn còn đó. Khi thua, bạn trở lại điểm xuất phát và chiến đấu cho một chiến thắng nữa, điều có thể giúp bạn tạo đà. Tôi luôn làm tốt công việc của mình. Nếu thắng, tôi sẽ có một trạng thái tinh thần khác. Điều đó là bình thường. Tôi luôn tự tin vì tôi biết mình phải làm gì".

Lịch thi đấu 5 trận tiếp theo của MU

Sunderland (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 4-10 (giờ Anh)

Liverpool (sân khách) - Chủ Nhật, ngày 19-10

Brighton and Hove Albion (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 25-10

Nottingham Forest (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 1-11

Tottenham Hotspur (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 8-11