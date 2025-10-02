Thông tin mới về MU liên quan đến Southgate và Baleba 02/10/2025 12:39

(PLO)- Thông tin mới về MU liên quan đến Southgate và Baleba cho thấy toàn cảnh cái nhìn về tương lai của đội chủ sân Old Trafford và HLV Ruben Amorim.

Những đồn đoán về tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United tiếp tục gia tăng, khi những tin đồn về mục tiêu chuyển nhượng của "quỷ đỏ" và những người kế nhiệm tiềm năng cho Amorim cũng xuất hiện nhiều.

Manchester United rất muốn trở lại con đường chiến thắng tại Giải Premier League khi họ chuẩn bị cho chuyến làm khách của Sunderland tới Old Trafford vào thứ Bảy tuần này. HLV Ruben Amorim đang cảm thấy áp lực phải xoay chuyển tình thế sau khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn, khi "quỷ đỏ" chỉ giành được hai chiến thắng sau sáu trận đấu, một trong số đó là trước Chelsea. Tuy nhiên, tinh thần của Manchester United đã bị dập tắt bởi Brentford, đội đã khiến họ thất bại 1-3 ở trận đấu gần nhất.

Những tin đồn về tương lai của Amorim vẫn tiếp tục lan rộng. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo MU, nhưng một số HLV - bao gồm Gareth Southgate, Oliver Glasner và Fabian Hurzeler - đã được liên hệ cho vị trí HLV trưởng tại Old Trafford.

Amorim đang đối mặt với nguy cơ bị MU sa thải. ẢNH: EPA

"Những quyết định khó khăn và tin đồn luôn là một phần của công việc này, vì vậy bạn phải chấp nhận nó, phải đối mặt với nó", HLV Fabian Hurzeler bình luận, "Nhưng tôi thực sự muốn nói rằng tôi rất tôn trọng Ruben Amorim, vì vậy tôi sẽ không nói về công việc của anh ấy hay bất kỳ tin đồn nào có thể liên quan đến anh ấy. Tôi thực sự rất vinh dự khi được làm HLV cho Brighton and Hove Albion, tôi rất hạnh phúc ở đây và chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm".

Dưới đây là thông tin mới về MU liên quan đến Southgate và Baleba:

Lập trường của Southgate về việc dẫn dắt MU

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate không mấy mặn mà với việc tiếp quản Manchester United nếu Amorim bị sa thải. Được biết, Southgate không vội vàng quay trở lại bóng đá, nhưng ông vẫn để ngỏ các lựa chọn, cả trong lẫn ngoài bóng đá.

Southgate không muốn dẫn dắt MU lúc này. ẢNH: EPA

Hồi tháng 3 năm 2024, Southgate từng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng của MU khi vị trí của Erik ten Hag bị đe dọa. Tuy nhiên, kể từ khi rời khỏi đội tuyển Anh, Southgate đã tránh xa bóng đá, thay vào đó tập trung vào các hoạt động diễn thuyết trước công chúng và truyền cảm hứng.

Southgate cũng đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình bóng đá. Trong khi đó, talkSPORT gần đây cho biết Southgate là một trong ba cái tên nằm trong danh sách rút gọn của MU để thay thế Amorim.

Mặc dù Amorim được cho là đang nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo MU, nhưng việc MU chuẩn bị sẵn một danh sách những người thay thế tiềm năng cũng không phải là ý tưởng tồi nếu kết quả trên sân cỏ tiếp tục không như mong đợi. Điều này cho phép MU lên kế hoạch trước và chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, việc MU liên lạc với các ứng viên khác sau lưng HLV người Bồ Đào Nha có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến Ruben Amorim trong giai đoạn đầy thách thức này nếu họ thực sự vẫn ủng hộ ông.

MU phải mua Carlos Baleba

Giữa lúc tương lai của Amorim còn nhiều bất ổn, theo TEAMtalk, MU được cho là vẫn đang để mắt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. MU đã cố gắng chiêu mộ Baleba vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng không thể đạt được thỏa thuận do mức giá mà Brighton yêu cầu quá cao.

Thông tin mới về MU liên quan đến Southgate và Baleba có rất nhiều điều thú vị. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Brighton được cho là đang yêu cầu một khoản phí tương tự như số tiền 115 triệu bảng Anh mà họ đã bỏ túi sau khi bán Moises Caicedo cho Chelsea vào năm 2023. Mặc dù vậy, người ta tin rằng MU vẫn muốn theo đuổi cầu thủ 21 tuổi người Cameroon Baleba, bất kể Amorim có còn nắm quyền hay không. MU thậm chí có thể chính thức ngỏ lời muốn có Baleba vào năm sau. Liverpool cũng được cho là đang theo dõi tài năng trẻ này.

Bất kể Amorim có tiếp tục dẫn dắt đội bóng mùa tới hay không, MU vẫn nên tiếp tục theo đuổi Baleba. Baleba là một khoản đầu tư dài hạn cho đội hình "quỷ đỏ". Kỹ năng, khả năng thích nghi và tiềm năng phát triển của Baleba khiến anh trở thành một cầu thủ có thể định hình đội bóng trong nhiều năm tới và MU cần nhiều hơn nữa những điều đó.