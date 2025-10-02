Huyền thoại của MU có thể thay thế Amorim 02/10/2025 07:29

(PLO)- Huyền thoại của MU có thể thay thế Amorim khi ông nổi lên như một lựa chọn dự phòng của lãnh đạo "quỷ đỏ", đó là ai?

Vị trí của Ruben Amorim tiếp tục bị giám sát chặt chẽ sau trận thua của Manchester United trước Brentford và hiện có thông tin cho rằng một biểu tượng của "quỷ đỏ" có thể thay thế nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Huyền thoại của MU có thể thay thế Amorim là Michael Carrick. Carrick có thể dẫn dắt MU dưới dạng tạm quyền một thời gian ngắn nếu "quỷ đỏ" quyết định sa thải Ruben Amorim và tìm kiếm HLV mới trong những tuần tới.

Áp lực và sự soi mói dành cho Ruben Amorim, 40 tuổi, tiếp tục gia tăng sau một kết quả đáng thất vọng khác vào cuối tuần khi MU để thua 1-3 trên sân khách trước Brentford ở vòng 6 Premier League. Kết quả này càng làm dày thêm thành tích tệ hại của Amorim tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, khi ông chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận.

Ban lãnh đạo Manchester United được cho là đang ủng hộ Amorim. Nhưng với vị trí của Amorim ngày càng trở nên bấp bênh, những tin đồn về người thay thế tiềm năng vẫn tiếp tục lan rộng, bao gồm cả khả năng Carrick sẽ trở lại Old Trafford.

Amorim đứng trước nguy cơ bị MU sa thải. ẢNH: EPA

Tờ The Sun (Anh) khẳng định Carrick nằm trong số những lựa chọn cho chiếc ghế HLV tạm quyền mà MU có thể cân nhắc nếu họ quyết định thay đổi HLV. Cựu HLV 44 tuổi của Middlesbrough, Carrick từng tạm quyền dẫn dắt MU hai trận đấu vào cuối năm 2021 khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và có thời gian làm việc trong ban huấn luyện của MU sau 12 năm gắn bó với Quỷ Đỏ.

Bài báo lưu ý rằng Carrick vẫn gần gũi với MU vì con trai 16 tuổi của anh, Jacy, đang là thành viên của học viện bóng đá trẻ của CLB. Gần đây, Carrick làm bình luận viên cho chương trình tường thuật Champions League của Amazon Prime, phỏng vấn HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank.

Điều thú vị là Solskjaer đã từng dự đoán Carrick sẽ là HLV tương lai của Manchester United trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic năm 2023. "Tôi chắc chắn 100% rằng Michael Carrick sẽ là HLV của Manchester United nếu anh ấy muốn", Solskjaer nói, "Tôi không thể hình dung ra cảnh anh ấy không trở thành HLV của Manchester United".

Huyền thoại của MU có thể thay thế Amorim, đó là Carrick. ẢNH: EPA

Solskjaer nói thêm: "Carrick là một người chiến thắng, một người chiến thắng vang dội, nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh ấy biết mình muốn gì và không bao giờ nổi nóng. Anh ấy sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối và gây gổ với các cầu thủ."

Trong khi Carrick có thể là lựa chọn dưới dạng HLV tạm quyền, Manchester United còn có những HLV khác tại Premier League là ứng cử viên có thể thay thế Amorim trong dài hạn, bao gồm Oliver Glasner, Andoni Iraola và Fabian Hurzeler.