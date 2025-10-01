Barcelona lên tiếng về việc mua đứt Rashford 01/10/2025 12:39

(PLO)- Barcelona lên tiếng về việc mua đứt Rashford khi điều khoản với Manchester United đã được giám đốc bóng đá Deco xác nhận.

Marcus Rashford rời Manchester United vào mùa hè vừa qua để gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn 1 mùa giải. Bây giờ, Barcelona lên tiếng về việc mua đứt Rashford khi đang theo dõi màn trình diễn của anh rồi mới ra quyết định.

Giám đốc bóng đá của Barcelona Deco đã ám chỉ rằng những khó khăn của Marcus Rashford tại Manchester United là do áp lực quá lớn mà anh phải chịu. Cầu thủ 27 tuổi người Anh này đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải sau khi không còn được trọng dụng tại Old Trafford.

Rashford đã ghi hai bàn thắng đầu tiên cho Barcelona trong chiến thắng trước Newcastle tại Champions League và có một pha kiến ​​tạo trong bốn trận đấu gần nhất tại La Liga. Sau khi mất vị trí trong đội hình của HLV Ruben Amorim tại MU, Rashford đã dành nửa sau mùa giải chơi cho Aston Villa.

Barcelona được cho là có điều khoản mua đứt Rashford với mức phí 26,2 triệu bảng Anh. Tuần trước, có thông tin cho rằng cả MU lẫn Barcelona sẽ không thảo luận về việc chuyển nhượng dài hạn Rashford cho đến cuối mùa giải.

Barcelona lên tiếng về việc mua đứt Rashford rằng họ sẽ tiếp tục chờ đợi trước khi ra quyết định. ẢNH: EPA

Dù thế nào đi nữa, Barcelona được cho là rất hài lòng với màn trình diễn và thái độ của Rashford kể từ khi anh đến CLB. Rashford rời MU sau hơn 420 lần ra sân và ghi được 138 bàn thắng, mặc dù thái độ của anh đã từng bị nghi ngờ.

Sau khi tạo dựng được tên tuổi vào năm 2016, tuyển thủ Anh đã có mùa giải tốt nhất dưới thời Erik ten Hag ở mùa giải 2022 - 2023. Rashford đã đóng góp 30 bàn thắng và 12 pha kiến ​​tạo để giúp MU giành một suất dự Champions League, trước khi chỉ ghi được tám bàn thắng ở mùa giải tiếp theo.

Nhiều ý kiến ​​đã bàn tán về sự sa sút của cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của MU này, nhưng Deco mới đây đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề trên. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, cựu tiền vệ Barcelona Deco đã được hỏi liệu quyết định mua đứt Rashford đã được Barcelona đưa ra hay chưa.

"Marcus Rashford được cho mượn theo dạng đơn giản, và nếu chúng tôi muốn, chúng tôi có điều khoản mua đứt", Deco nói, "Còn quá sớm để nói về quyết định cho mùa giải tới, nhưng điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với cậu ấy. Những gì chúng tôi nghĩ cậu ấy có thể mang lại, cậu ấy đã mang lại.

Rashford là một cầu thủ đẳng cấp cao. Rashford chơi bùng nổ từ rất sớm, sau đó cậu ấy có những mùa giải tuyệt vời tại Manchester United, rồi trải qua nhiều năm phức tạp hơn với sự thay đổi của HLV của Manchester United. Và có lẽ Rashford cũng gặp khó khăn vì họ yêu cầu cậu ấy rất nhiều thứ ở đó.

Nhưng chúng tôi hài lòng với Rashford, đó là điều quan trọng nhất. Đây không phải là quyết định ngay lúc này, giờ là lúc tập trung vào những trận đấu sắp tới. Quyết định sẽ được đưa ra, nhưng hiện tại chưa thể thảo luận về điều đó (Barcelona mua đứt Rashford)".