Đã đến lúc MU phải chấp nhận sự thật khó chịu về Amorim 01/10/2025 07:29

(PLO)- Đã đến lúc MU phải chấp nhận sự thật khó chịu về Amorim, rằng "canh bạc" này đã không đem lại thành công cho họ.

MU đã đến điểm không thể quay lại với HLV Ruben Amorim sau trận thua 3-1 trước Brentford ở vòng 6 Premier League. Và giờ, MU phải chấp nhận sự thật khó chịu về Amorim, rằng canh bạc của họ với Amorim đã không thành công.

Nếu đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo CLB không vạch ra kế hoạch tìm người kế nhiệm Ruben Amorim thì họ đang trốn tránh trách nhiệm và gây hại cho CLB.

Nói một cách đơn giản, canh bạc đặt cược vào Amorim của MU đã thất bại thảm hại và đã đến lúc phải chấp nhận thực tế đó. Dù khó chịu và xấu hổ đến đâu, MU phải chấm dứt nhiệm kỳ không may của Amorim và bổ nhiệm một HLV trưởng thay thế, người có thể đưa "quỷ đỏ" thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Thành tích 9 chiến thắng trong 33 trận đấu tại Premier League và 34 điểm trong tổng số 99 điểm có thể đạt được của Amorim tại MU là không còn gì để bào chữa. MU không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tình hình đang được cải thiện, bằng chứng là trận thua 1-3 của trước Brentford vào thứ Bảy tuần trước.

MU phải chấp nhận sự thật khó chịu về Amorim. ẢNH: EPA

MU có 7 điểm sau 18 trận mùa này và thua 3/6 trận ở Premier League. HLV Erik ten Hag đã bị MU sa thải sau 4 trận thua trong 9 trận mùa trước. Amorim đang đi theo con đường tương tự như người tiền nhiệm của mình.

Amorim không thể giành chiến thắng hai trận liên tiếp ở Premier League sau gần một năm nắm quyền, điều mà ngay cả David Moyes cũng từng làm được trong nhiệm kỳ cầm quân kém may mắn của mình tại Old Trafford. MU đang sa sút không phanh dưới thời chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha.

Các cầu thủ MU bắt đầu mất niềm tin vào Amorim, đặc biệt là sự ngoan cố của ông đối với hệ thống 3-4-3 không hiệu quả khi từ chối thay đổi nó, ngay cả khi rõ ràng nhân sự mà Amorim đang có không phù hợp với hệ thống 3 trung vệ.

Việc Amorim khăng khăng để đội trưởng Bruno Fernandes chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu thay vì ở vị trí cao hơn, nơi anh thoải mái và hiệu quả hơn, là một hành động tự phá hoại bản thân. Minh chứng là Bruno chỉ ghi được một bàn từ các tình huống mở trong mùa giải này.

Việc MU thất bại trong việc giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa giải trước - đây mới chỉ là lần thứ hai trong 35 năm MU phải chịu số phận này - được Amorim coi là một điều may mắn. Amorim nói những ngày nghỉ ngơi không cúp châu Âu sẽ giúp ông và ban huấn luyện có thêm thời gian làm việc với các cầu thủ về hệ thống và triết lý. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế MU lại có khởi đầu mùa giải tệ hại.

Lãnh đạo MU cũng từng tuyên bố, Amorim đã có nửa mùa giải trước làm quen với bóng đá Anh, cùng với việc chi 236 triệu bảng Anh làm mới toàn bộ hàng công sẽ giúp MU mạnh hơn ngay từ đầu mùa này. Nhưng thực tế thì khắc nghiệt và trần trụi hơn nhiều so với những lời nói sáo rỗng.

MU hiện đang chật vật ở vị trí thứ 14 Premier League, cao hơn một bậc so với vị trí họ kết thúc ở mùa giải trước, với hiệu số bàn thắng bại là -4. Trận MU thua tủi hổ ở EFL Cup trước Grimsby, đội bóng thuộc League Two, đồng nghĩa với việc họ có ít trận đấu hơn để khắc phục những điểm yếu của mình. Nó cho thấy con đường đến với vinh quang của MU ở mùa này đã khép lại ngay từ đầu.

Không chỉ những thất bại mới là vấn đề với Amorim, ngay cả hai chiến thắng tại Premier League của họ cũng không thuyết phục. Trước Burnley, MU lẽ ra phải bị dẫn trước ngay từ hiệp một, rồi cuối cùng phải nhờ đến quả phạt đền của Bruno ở phút 90+7 mới ấn định chiến thắng 3-2. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra trước 10 người của Chelsea, MU dẫn trước 2-0 trước khi Casemiro bị đuổi khỏi sân, để rồi chật vật trong những phút còn lại mới giành chiến thắng sít sao 2-1.

Sức hút và sự thẳng thắn của Amorim thật đáng khâm phục, nhưng không thể che giấu sự sa sút rõ rệt của MU dưới thời ông. MU khao khát Amorim có thể giúp họ xoay chuyển tình thế, đặc biệt là từ phía giám đốc điều hành Omar Berrada, người đã đặt uy tín của mình vào nguy hiểm khi đích thân thúc đẩy việc bổ nhiệm Amorim. Bây giờ, MU không có gì phải xấu hổ nếu thừa nhận việc bổ nhiệm Amorim là sai lầm và hành động quyết đoán, nhanh chóng để sửa chữa.

Manchester United đã làm như vậy với cựu giám đốc thể thao Dan Ashworth, sa thải ông chỉ sau năm tháng. Bây giờ, họ phải làm điều tương tự với Ruben Amorim, trước khi cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, khiến đội phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng khó khăn.