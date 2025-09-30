Rooney lên tiếng về nỗi lo lắng khi các con chơi cho MU 30/09/2025 13:59

(PLO)- Wayne Rooney lên tiếng về nỗi lo lắng khi các con chơi cho MU khi gửi lời kêu gọi tới các ông chủ "quỷ đỏ" thành Manchester.

Huyền thoại của Manchester United, Wayne Rooney, đã kêu gọi các chủ sở hữu "quỷ đỏ" gửi một "thông điệp rõ ràng" về hướng đi của CLB sau khởi đầu mùa giải Premier League kém cỏi dưới thời HLV Ruben Amorim.

Wayne Rooney đã lên tiếng bày tỏ lo lắng về tương lai của các con mình tại Manchester United, thúc giục đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer làm rõ hướng đi của CLB. Manchester United đã phải chịu đòn giáng mạnh khi thua 3-1 trước Brentford ở vòng 6 Premier League, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng ba điểm.

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea, đã có một tia hy vọng rằng MU có thể vượt qua khó khăn, nhưng mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát khi Brentford giành chiến thắng trước đội bóng của Amorim trên sân nhà. Cú đúp của Igor Thiago và bàn thắng muộn của Mathias Jensen đã khiến MU phải nhận thất bại thứ ba trong mùa giải này, kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách lên con số bảy.

HLV Ruben Amorim của MU đang cảm thấy áp lực khi chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận đấu ở Premier League. Thực tế, kể từ khi tiếp quản vị trí HLV trưởng chính thức của MU từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Amorim chỉ giành được 18 chiến thắng sau 48 trận trên mọi đấu trường.

Ngoài sân cỏ, tình hình cũng không mấy sáng sủa hơn đối với MU. Kể từ khi Ratcliffe lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2024, ông đã đưa ra các biện pháp cắt giảm chi phí lớn, dẫn đến nhiều đợt sa thải ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên. Ngoài ra, MU còn công bố tăng giá vé đáng kể trong mùa hè.

Wayne Rooney lên tiếng về nỗi lo lắng khi các con chơi cho MU. ẢNH: EPA

Xét về mọi mặt, huyền thoại của MU, người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU, Rooney đã lên tiếng bày tỏ mối lo ngại của mình về con đường mà MU đang đi, cả trong và ngoài sân cỏ.

"Cần phải có một thông điệp rõ ràng từ các ông chủ của Manchester United", Wayne Rooney chia sẻ, "Cho dù đó là nhà Glazer hay Sir Jim Ratcliffe, thì cũng phải có một thông điệp về hướng đi của CLB này. Hiện tại, tất cả chúng ta đang ngồi đó chờ đợi nó sụp đổ.

Văn hóa bóng đá của Manchester United đã biến mất. Tôi chứng kiến ​​điều đó hàng ngày. Tôi thấy nhân viên mất việc, người ta bỏ việc. Tôi có hai đứa con (đang học ở học viện đào tạo trẻ Manchester United) tại CLB bóng đá đó, và tôi thực sự hy vọng điều này không ảnh hưởng đến những gì chúng đang làm.

Những gì tôi thấy ở CLB đó không phải là Manchester United. Tôi không thấy điều gì mang lại cho tôi sự tự tin, theo tôi, cần phải có những thay đổi lớn ở đó", Rooney nói thêm, "HLV, cầu thủ, bất kể điều gì. Bất cứ điều gì cần thiết để đưa Manchester United trở lại".

Cậu cả nhà Wayne Rooney là Kai Rooney đã khoác áo Manchester United từ năm 2020 và sau đó đã góp mặt trong đội U-18 của "quỷ đỏ". Cậu con trai út của Rooney, Klay, cũng là một phần của hệ thống đào tạo trẻ của Manchester United.