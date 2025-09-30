Quan điểm của MU về việc bổ nhiệm Xavi thay thế Amorim 30/09/2025 12:08

(PLO)- Quan điểm của MU về việc bổ nhiệm Xavi thay thế Amorim đã được làm rõ sau khi "quỷ đỏ" lại có khởi đầu mùa giải tệ hại.

HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực ngày càng tăng tại Manchester United sau trận thua 3-1 trước Brentford ở vòng 6 Premier League và nhiều HLV khác nhau đã được liên hệ để kế nhiệm chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Cựu HLV của Barcelona Xavi, được cho là đã bày tỏ mong muốn tiếp quản vị trí của Ruben Amorim tại Manchester United, theo những thông tin mới nhất. Amorim đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng sau một thất bại nữa tại Ngoại hạng Anh.

Trận thua tan nát 1-3 trước Brentford hôm thứ Bảy tuần trước của MU đánh dấu trận thua thứ 17 của HLV người Bồ Đào Nha chỉ sau 33 trận tại Premier League kể từ khi nắm quyền. Với chỉ sáu trận đấu đã hoàn thành trong mùa giải này, MU đang chìm sâu ở vị trí thứ 14 Premier League đáng thất vọng.

Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU, trong khi những người trong MU khẳng định hiện tại vẫn chưa có người kế nhiệm tiềm năng nào được cân nhắc.

Quan điểm của MU về việc bổ nhiệm Xavi thay thế Amorim đã được làm rõ. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, nhiều HLV đã được liên hệ cho vị trí này sau kết quả đáng thất vọng tại sân vận động Gtech của MU. HLV Gareth Southgate, Andoni Iraola, Oliver Glasner và Fabian Hurzeler nổi lên như những ứng cử viên tiềm năng trong danh sách rút gọn của MU.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Xavi rất háo hức nắm bắt cơ hội dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Nhà báo nổi tiếng này tiết lộ rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã "nghiên cứu" Ngoại hạng Anh và sẽ "ngay lập tức" chấp nhận dẫn dắt MU nếu được mời gọi.

Romano cũng cho rằng việc MU vắng mặt ở các giải đấu châu Âu không làm giảm sự quan tâm của Xavi. Cựu tiền vệ lừng danh người Tây Ban Nha này vẫn đang thất nghiệp sau khi rời Barcelona, ​​nơi anh đã giành chức vô địch La Liga.

Bất chấp những khẳng định của Romano, tờ The Sun (Anh) cho biết Xavi vẫn chưa nhận được sự cân nhắc thực sự từ các lãnh đạo cấp cao của MU. Bất chấp những đồn đoán về tương lai của mình, Amorim vẫn khẳng định ông tập trung vào việc cải thiện thành tích của đội bóng.

"Tôi không bao giờ lo lắng về công việc của mình, tôi không phải là kiểu người như vậy", HLV Ruben Amorim của MU tuyên bố, "Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể trong từng phút giây tôi ở đây".

Amorim nói thêm: "Chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều thứ. Và một lần nữa, mối lo ngại lớn nhất của tôi hôm nay là chúng tôi đã không kiểm soát được thế trận ở phần ba cuối sân. Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều quả tạt. Chúng tôi đã phải nhận bàn thua trong những pha chuyển đổi trạng thái mà chúng tôi đã biết trước và đang cố gắng khắc phục điều đó. Vì vậy, đó là những điều chúng tôi cần cải thiện".