MU được khuyến khích xem xét lại quyết định sa thải Amorim 29/09/2025 07:29

(PLO)- MU được khuyến khích xem xét lại quyết định sa thải Amorim khi áp lực ngày càng tăng với chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

MU đã bị Brentford đánh bại 3-1 ở vòng 6 Premier League khi đội của Ruben Amorim vẫn chưa giành được chiến thắng liên tiếp nào ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Bây giờ, MU được khuyến khích xem xét lại quyết định sa thải Amorim.

Cựu tuyển thủ Man City và đội tuyển Anh Micah Richards đã cảnh báo Manchester United rằng việc họ ủng hộ HLV Ruben Amorim đang không mang lại kết quả. Quỷ đỏ đã nhận thất bại 1-3 trước Brentford, đồng nghĩa với việc họ vẫn chưa thể giành được chuỗi chiến thắng liên tiếp nào tại Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Amorim.

MU đã hy vọng chiến thắng 2-1 trước Chelsea trên sân nhà Old Trafford vào tuần trước sẽ là chất xúc tác giúp họ tìm lại động lực dưới thời cựu HLV của Sporting Amorim. Tuy nhiên, cú đúp của Igor Thiago trong hiệp một và pha lập công muộn của Mathias Jensen, xen kẽ với bàn thắng đầu tiên của Benjamin Sesko cho MU, khiến "Quỷ Đỏ" trắng tay trước "bầy ong".

Thất bại này càng khiến Amorim bị chỉ trích nặng nề hơn sau khi MU kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 Premier League, thành tích tệ nhất của "quỷ đỏ" trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Cựu hậu vệ của Manchester City Richards vừa đưa ra đánh giá của mình, tuyên bố niềm tin của MU vào HLV của họ đang tỏ ra vô ích.

MU được khuyến khích xem xét lại quyết định sa thải Amorim. ẢNH: EPA

"Tôi nghĩ vì Ruben Amorim quá cứng đầu trong những gì ông ấy đang cố gắng làm (kiên định với sơ đồ 3 hậu vệ không hiệu quả), nên điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của ông ấy sau này," Micah Richards chia sẻ, "Chúng ta có thể nói về việc các ông chủ ở MU ủng hộ Amorim, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn không hiệu quả".

Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Tất nhiên chúng tôi muốn chiến thắng. Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi đã chơi theo lối chơi của Brentford - bóng một, bóng hai, và cả những tình huống cố định. Tất cả những khoảnh khắc quan trọng đều bất lợi cho chúng tôi.

Thật khó để thua thêm một lần nữa, nhưng chúng tôi cần phải nghĩ về trận đấu tiếp theo. Bàn thắng đầu tiên của Brentford là một đường chuyền dài. Chúng tôi đã tập luyện để chống lại điều đó trong tuần và chúng tôi cũng đã tập luyện các tình huống cố định. Chúng tôi biết những đường chuyền dài sẽ đến, nhưng chỉ một chạm, họ đã có cơ hội. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn.

Chúng tôi đã không chơi đúng phong cách của mình. Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu trong một số khoảnh khắc, nhưng nhìn chung thì mọi chuyện vẫn vậy. Chúng tôi cần chơi theo phong cách của mình, chứ không phải của đối thủ, nhưng họ mạnh hơn ở khoản này".

Nói về áp lực ngày càng tăng sau một thất bại nữa của MU, HLV Ruben Amorim chia sẻ thêm: "Thất bại ở CLB này luôn mang lại cảm giác như vậy. Thật đau đớn. Chúng tôi cần phải nghĩ đến trận đấu tiếp theo ngay bây giờ”.

Thất bại trước Brentford khiến Manchester United tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 7 điểm sau 6 trận mở màn và họ sẽ đối đầu với Sunderland tại Old Trafford vào cuối tuần ở vòng 7.