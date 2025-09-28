MU cần phải đưa ra quyết định về việc sa thải Amorim 28/09/2025 13:27

(PLO)- Cựu hậu vệ của Arsenal Martin Keown cho rằng, MU cần phải đưa ra quyết định về việc sa thải Amorim sau trận thua cay đắng 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League.

MU đã phải chịu thất bại 3-1 trước Brentford ở vòng 6 Premier League vào đêm qua 27-9, khi áp lực tiếp tục gia tăng đối với HLV trưởng Ruben Amorim. Bây giờ, cựu hậu vệ của Arsenal Martin Keown cho rằng, MU cần phải đưa ra quyết định về việc sa thải Amorim sau trận thua cay đắng đó.

Martin Keown đã đặt ra những nghi ngờ nghiêm trọng về sự ủng hộ liên tục của Manchester United dành cho HLV Ruben Amorim. Quỷ đỏ đã thất bại 1-3 trước Brentford và vẫn chưa thể giành được chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha.

MU đã hy vọng chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần trước sẽ báo hiệu một khởi đầu mới khi họ tìm cách tạo đà dưới thời cựu HLV của Sporting Lisbon Amorim. Mặc dù Benjamin Sesko đã ghi bàn thắng đầu tiên cho MU, cú đúp trong hiệp một của Igor Thiago và bàn thắng ở phút bù giờ của Mathias Jensen đã khiến đội khách MU tiếp tục nhận kết quả đáng thất vọng tại Tây London.

Thất bại này càng khiến Amorim bị chỉ trích nặng nề hơn sau khi MU kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 Premier League, thành tích tệ nhất của "quỷ đỏ" trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Cựu hậu vệ Arsenal, Keown, giờ đây đã đưa ra đánh giá gay gắt về triều đại của Amorim, so sánh với áp lực mà Graham Potter phải đối mặt tại West Ham trước khi ông bị sa thải.

Cựu hậu vệ của Arsenal Martin Keown cho rằng, MU cần phải đưa ra quyết định về việc sa thải Amorim. ẢNH: EPA

"Có vẻ như HLV Graham Potter sẽ mất việc tại West Ham (West Ham đã sa thải Potter), vậy tại sao Amorim lại không như vậy?", Keown đặt câu hỏi, "Có phải vì đây là HLV thứ chín trong 12 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi không? Sự cố chấp khi chơi theo cùng một lối chơi của Amorim, trông họ rất bình thường.

Mbeumo phải đối đầu với đội bóng cũ của mình chắc hẳn đang tự hỏi "Mình đã ký hợp đồng với cái quái gì thế này?", bởi vì đội bóng mà anh ấy đối đầu, đội bóng cũ của anh ấy, mạnh hơn Manchester United rất nhiều hôm nay. Manchester United đang gặp rắc rối lớn. Manchester United cần phải đưa ra quyết định về việc sa thải Amorim".

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim thừa nhận cảm thấy "đau đớn" sau thất bại đáng thất vọng của MU trước Brentford. "Thất bại ở CLB này lúc nào cũng vậy, rất đau đớn", Amorim bày tỏ sau trận đấu, "Chúng tôi cần phải nghĩ đến trận đấu tiếp theo. Dĩ nhiên chúng tôi muốn thắng.

Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi đã chơi theo kiểu Brentford. Bóng một, bóng hai, cả những tình huống cố định. Tất cả những khoảnh khắc quan trọng đều bất lợi cho chúng tôi. Thật khó khăn khi lại thua, nhưng chúng tôi cần phải nghĩ đến trận đấu tiếp theo.

Bàn thắng đầu tiên là một đường chuyền dài. Chúng tôi đã tập luyện điều đó trong tuần, và cả những tình huống cố định. Chúng tôi biết những đường chuyền dài sẽ đến và họ đã có cơ hội chỉ bằng một cú chạm bóng. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn.

Chúng tôi đã không chơi đúng phong cách của mình. Chúng tôi chỉ kiểm soát được trận đấu trong một vài khoảnh khắc. Nhưng nhìn chung thì mọi chuyện vẫn vậy. Chúng tôi cần chơi theo phong cách của mình, chứ không phải của đối thủ, nhưng họ mạnh hơn ở khoản này".