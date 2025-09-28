Ronaldo nổi giận với quyết định của HLV trong trận MU thắng Brentford 28/09/2025 07:01

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi giận với quyết định của HLV trong trận MU thắng Brentford nhưng HLV của siêu sao người Bồ Đào Nha thì không hề hối hận với quyết định đó

HLV Ralf Rangnick thừa nhận ông biết mình đã khiến ngôi sao của MU tức giận với quyết định trong trận đấu gặp Brentford. Và thật vậy, Cristiano Ronaldo nổi giận với quyết định của HLV trong trận MU thắng Brentford tại Premier League.

Cựu HLV tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick, đã khiến Cristiano Ronaldo nổi giận sau khi rút anh ra khỏi sân trong chiến thắng trước Brentford cách đây 3 năm nhưng chiến lược gia người Đức này không hề hối hận

Cristiano Ronaldo nhấn mạnh sự háo hức được chơi trọn vẹn từng phút của mình bằng cách phản ứng dữ dội khi bị thay ra trong trận MU làm khách trên sân của Brentford. Vài tháng sau nhiệm kỳ thứ hai đầy sóng gió tại MU, Ronaldo đã chứng kiến ​​sự thay đổi trong ban huấn luyện, với việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và Ralf Rangnick lên nắm quyền tạm quyền. Vào tháng 1 năm 2022, khi MU đang dẫn trước Brentford 2-0, siêu sao người Bồ Đào Nha đã được thay thế bằng Marcus Rashford sau 71 phút.

Ronaldo tỏ ra khó chịu khi bị Rangnick thay ra nghỉ, tỏ ra giận dữ khi lê bước rời đi và dường như bày tỏ sự bất mãn với HLV của mình. Tuy nhiên, Rangnick không hề tỏ ra khó chịu với sự khó chịu của Ronaldo, khẳng định ông đã sẵn sàng thảo luận về việc chuyển nhượng với tiền đạo này. HLV người Đức Rangnick nói đùa: "Tôi không ngờ Ronaldo lại ôm tôi sau khi bị thay ra".

Ngôi sao Cristiano Ronaldo nổi giận với quyết định của HLV trong trận MU thắng Brentford. ẢNH: EPA

Rangnick nói thêm: "Ronaldo hỏi tại sao lại là tôi, tại sao lại rút tôi ra?. Tôi trả lời, "Nghe này, tôi phải đưa ra quyết định vì lợi ích của đội bóng và CLB". Chúng tôi đã ở trong tình huống tương tự cách đây năm ngày tại Villa Park, dẫn trước 2-0 khi trận đấu chỉ còn 15 phút (Aston Villa gỡ hòa 2-2), và chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa.'"

Tôi quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ với Harry Maguire và đưa Marcus Rashford vào sân với tư cách là một cầu thủ chạy cánh nhanh khác ở cánh phải, và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn.

Cristiano Ronaldo không vui. Ronaldo là một tay săn bàn, cậu ấy muốn ở lại và có thể tự mình ghi bàn. Nhưng đối với chúng tôi, điều quan trọng hơn là phải giữ được sự chặt chẽ và chiến thắng".

Quyết định của Rangnick đã tỏ ra chính xác khi Rashford ghi bàn thắng thứ ba quan trọng trước khi Brentford có bàn thắng an ủi ở những phút cuối, kết thúc trận đấu, MU thắng Brentford 3-1 trên sân khách. Và Rangnick đáp lại pha lập công của Rashford bằng cách dành cho Ronaldo những lời khuyên sáng suốt: "Khi chúng tôi ghi bàn thắng thứ ba, tôi đã nói chính xác như vậy với Ronaldo.

Tôi nói, "Này Cristiano Ronaldo, tôi hiểu cậu vẫn còn tham vọng và muốn tự mình ghi bàn. Có lẽ vài năm nữa, khi cậu trở thành HLV trưởng, hy vọng cậu sẽ đưa ra quyết định tương tự và đảm nhiệm vai trò tương tự như tôi hôm nay sau 75 phút"".

Rangnick sau đó nhấn mạnh rằng không hề có bất kỳ rạn nứt nào giữa ông và siêu sao Ronaldo, khẳng định: "Tôi không có bất kỳ vấn đề gì với Cristiano Ronaldo. Cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương nhẹ, đã không tập luyện trong một tuần rưỡi.

Chúng tôi đang dẫn trước 2-0 khi trận đấu chỉ còn 15 phút, với những cầu thủ như Marcus Rashford trên ghế dự bị và thậm chí cả Anthony Martial, tại sao tôi lại không tận dụng điều đó chứ? Và đó là lý do tại sao tôi luôn làm điều đó trong những tình huống như thế. Tôi đã ở đây được sáu tuần rồi, tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với Cristiano Ronaldo".

Mối quan hệ làm việc của họ không kéo dài được lâu, khi Rangnick rời MU theo thỏa thuận chung vào tháng 3 năm sau. Ronaldo, người vẫn đang thi đấu ở tuổi 40, cũng rời Old Trafford vào cuối năm đó sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan, trong đó anh chỉ trích cách điều hành MU và chỉ trích cả HLV Erik Ten Hag.

Đêm qua, MU đã đến làm khách tại Brentford ở vòng 6 Premier League. United đã thua hai trong ba lần làm khách gần nhất, hòa một trận. Chiến thắng gần nhất của MU trên sân của Brentford là trận đấu có sự góp mặt của Ronaldo như đã đề cập ở trên. Và bây giờ, MU không thể lặp lại chiến thắng đó khi thua Brentford đúng bằng tỉ số 1-3.