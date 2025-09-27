Amorim sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá Anh 27/09/2025 14:39

Tân binh Bryan Mbeumo có phong độ rất ổn định ở MU. Tiền đạo người Cameroon này cho biết việc tập luyện tại MU dưới thời HLV Ruben Amorim rất thú vị nhưng cũng đầy căng thẳng. Mbeumo khẳng định phương pháp huấn luyện "mạnh mẽ" của Ruben Amorim sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá Anh.

Cầu thủ được MU chiêu mộ vào mùa hè trị giá 71 triệu bảng Anh từ Brentford này sẽ đối đầu với đội bóng cũ lần đầu tiên kể từ khi chuyển anh ra đi. Mbeumo đã gây ấn tượng tại đội bóng mới MU, giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Sau khi đã ghi hai bàn, Mbeumo nhanh chóng khẳng định mình là cầu thủ chủ chốt của CLB mới và gần như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình MU đối đầu với đội bóng cũ của anh là Brentford vào lúc 18 giờ 30 đêm nay 27-9. Nếu Mbeumo ghi bàn giúp MU thắng Brentford, anh cũng giúp HLV Ruben Amorim lần đầu tiên có 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Mbeumo tin rằng HLV Amorim sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa HLV Ruben Amorim và HLV cũ của anh là Thomas Frank, Bryan Mbeumo nói: "Rất tốt. Tôi đã tìm thấy một số điểm tương đồng giữa họ. Amorim luôn cố gắng tập luyện theo cách vui vẻ và tôi nghĩ điều này thực sự quan trọng, để có được niềm vui trong bóng đá, bởi vì nó làm cho cuộc sống thú vị hơn.

Một HLV mới là một thử thách đối với tôi. Các buổi tập rất căng thẳng. Amorim muốn chúng tôi làm nhiều việc, nỗ lực hết mình, và điều đó chỉ có thể giúp chúng tôi sẵn sàng trên sân. Tôi thích điều đó".

Bryan Mbeumo nói thêm: "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cải thiện và tiến bộ hơn mỗi ngày khi tôi ở đây, và đó là điều tôi luôn làm. Theo thời gian, đội bóng có thể trở nên tốt hơn và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì điều đó. Chúng tôi biết mình đang ở trong thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi chỉ cần đoàn kết.

Họ (các cầu thủ Manchester United) đã chào đón tôi ngay lập tức. Họ là một phần quan trọng của chuyến đi. Việc bạn thay đổi thành phố hay CLB luôn cần một chút thời gian để thích nghi, nhưng mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Khi mới đến một nơi nào đó, tôi không thích ồn ào hay phô trương bản thân quá nhiều, nhưng tôi có thể hòa nhập tốt với mọi người và đó chính là điều tôi đã làm được. Mọi thứ thật tuyệt vời. Đây là một CLB lớn và tôi thực sự hạnh phúc".

Mbeumo cũng khen ngợi bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU: "Các đồng đội, nhân viên và mọi người ở Carrington đều là những người đáng yêu, vì vậy bạn thực sự muốn đến và làm việc ở đây mỗi ngày. Thật sự rất tuyệt vời".

Mbeumo, người chuyển đến Brentford từ CLB Troyes của Pháp vào năm 2019, đã chia sẻ về những thách thức mà anh phải đối mặt khi thích nghi với nền văn hóa và phong cách chơi mới tại Anh.

"Văn hóa rõ ràng là khác biệt, nên đó là một sự thay đổi lớn, và cả đồ ăn nữa!" Mbeumo nhận xét, "Khác biệt quá. Ngôn ngữ cũng khác, mặc dù trước đây tôi chỉ nói được một ít tiếng Anh. Nhưng đặc biệt là đồ ăn. Cháo rất khác. Tôi chưa từng ăn trước khi đến đây. Giờ tôi có ăn cháo mỗi sáng không? Không!.

Tôi cho rằng Ligue 2 mang tính chiến thuật hơn Championship. Nhưng Championship lại thiên về thể lực và cường độ cao hơn. Tương tự như bóng đá Anh nói chung. Ở Premier League của Anh, các trận đấu cũng căng thẳng hơn so với giải đấu Ligue 1 của Pháp".