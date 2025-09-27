MU được trao cơ hội chiêu mộ Harry Kane 27/09/2025 07:29

(PLO)- MU được trao cơ hội chiêu mộ Harry Kane khi điều khoản giải phóng hợp đồng của đội trưởng tuyển Anh với Bayern Munich được tiết lộ.

Harry Kane dự kiến ​​sẽ rời Bayern Munich vào mùa hè tới và đội trưởng đội tuyển Anh có thể ra đi với mức phí rẻ, trong đó MU là một trong những CLB quan tâm. MU được trao cơ hội chiêu mộ Harry Kane, liệu họ có tận dụng thời cơ này? Harry Kane có thể rời Bayern Munich với mức giá dưới 57 triệu bảng Anh, với điều khoản cụ thể trong hợp đồng của anh được kích hoạt.

Theo tờ Bild của Đức, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane, người đã ghi được tám bàn thắng trong bốn trận đấu mùa này, có thể được giảm giá vào mùa hè tới nếu anh quyết định rời khỏi nhà vô địch Bundesliga.

Có tin đồn cho rằng cựu ngôi sao Tottenham Hotspur có thể sẽ muốn kết thúc sự nghiệp tại Allianz Arena vào mùa hè tới, khi hợp đồng của anh còn hiệu lực đến năm 2027. Tuy nhiên, các CLB có thể trả 56,8 triệu bảng Anh để giải phóng hợp đồng của Kane với Bayern Munich

Cầu thủ 32 tuổi Kane có thể trở lại Ngoại hạng Anh sau World Cup 2026, và Manchester United được cho là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Điều này diễn ra bất chấp việc HLV Ruben Amorim đã cải tổ toàn bộ hàng công với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, tất cả đều gia nhập "quỷ đỏ" với mức phí chuyển nhượng cao hơn nhiều so với mức giá mà MU có thể mua Kane.

MU được trao cơ hội chiêu mộ Harry Kane, liệu "quỷ đỏ" có tận dụng? ẢNH: Helge Prang - GES Sportfoto

Tuy nhiên, Spurs cũng có thể quan tâm đưa Kane trở lại, kể từ khi họ tạo điều kiện cho Kane chuyển nhượng sang Đức vào năm 2023. Vào thời điểm đó, United đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Kane, cho phép Bayern có được sự phục vụ của anh.

Kane được cho là vẫn muốn vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League hiện do Alan Shearer nắm giữ, người đã ghi 260 bàn cho Blackburn và Newcastle.

Kane đã có 213 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ khi khoác áo Tottenham, nghĩa là anh sẽ cần thêm vài mùa giải ghi bàn đỉnh cao nữa ở Anh để phá kỷ lục. Năm 2023, Kane đã chia sẻ suy nghĩ của mình về khả năng chuyển đến MU.

"Rõ ràng là trong suốt mùa hè, tôi biết đã có một số cuộc đàm phán giữa một số CLB, nhưng Bayern Munich là đội mà tôi thực sự quan tâm và thực sự phấn khích, vì vậy không có nhiều cuộc thảo luận khác", Kane tiết lộ với Sports Illustrated.

Khi Bayern Munich đến, họ và Tottenham đàm phán và thỏa thuận đã được hoàn tất. Tôi tập trung vào nơi này, rõ ràng Manchester United là một CLB tuyệt vời, một CLB thực sự lớn, nhưng tôi đã quyết định đến đây và tôi thực sự hạnh phúc với quyết định đó".