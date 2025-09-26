Mourinho lên tiếng về mức lương khủng ở Benfica 26/09/2025 13:59

(PLO)- HLV Jose Mourinho lên tiếng về mức lương khủng ở Benfica lên đến 15 triệu bảng Anh một năm, tuyên bố đó không phải là sự thật.

Jose Mourinho đã bác bỏ thông tin cho rằng ông kiếm được 15 triệu bảng Anh mỗi năm tại Benfica, khẳng định rằng ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu... "ở nhà". Mourinho, 62 tuổi, đã được công bố là HLV mới của Benfica vào tuần trước khi ông ký hợp đồng hai năm tại CLB nơi ông bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 2000.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở thành người tự do kể từ khi bị Fenerbahce sa thải vào tháng trước sau khi đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ này không đủ điều kiện tham dự Champions League, trước khi ông quyết định tiếp quản vị trí của HLV Bruno Lage tại CLB có trụ sở ở Lisbon.

Có thông tin lan truyền ở Bồ Đào Nha rằng Mourinho sẽ kiếm được gần 30 triệu bảng trong hai mùa giải mà ông dẫn dắt Benfica. Có nguồn tin cho rằng Mourinho sẽ kiếm được 14 triệu bảng Anh trong mùa giải đầu tiên, và thêm 15,7 triệu bảng nữa trong mùa giải thứ hai.

Mourinho lên tiếng về mức lương khủng ở Benfica là không có thật. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, hiện tại, HLV Jose Mourinho đã bác bỏ mạnh mẽ những ý kiến ​​cho rằng ông có một bản hợp đồng béo bở như vậy và thực tế là ông đang "bị thâm hụt" khi trở về quê hương Bồ Đào Nha làm việc.

Jose Mourinho lên tiếng về mức lương khủng ở Benfica: "Nếu tôi ở nhà cho đến cuối mùa giải, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở Benfica. Đơn giản vậy thôi. Nếu tôi tận hưởng thời gian bên gia đình, ở lại London, đưa họ đến đây, đến Algarve và đi du lịch vài chuyến, tôi đã có thể kiếm được nhiều hơn.

Và tại sao ư? Bởi vì tôi thực sự thích làm việc. Tôi nhớ việc được chơi bóng vì mục tiêu mà Benfica đang hướng đến: chức vô địch. Tôi đã không thể làm được điều đó ở Rome, hay ở Fenerbahce. Đây là một cơ hội độc nhất vô nhị cho tôi, cả với tư cách là một HLV lẫn một con người. Ở nhà không phải là sở thích của tôi".

Mourinho, người đã dẫn dắt Benfica trong 10 trận đấu vào năm 2000 trước khi rời đi do những thay đổi trong ban lãnh đạo, đã giành được bốn điểm sau hai trận đầu tiên ở giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha kể từ khi trở lại Benfica.

Đây là nhiệm kỳ thứ 12 trong sự nghiệp huấn luyện của HLV người Bồ Đào Nha, trong đó ông đã quản lý 10 CLB. Sự nghiệp huấn luyện của Mourinho gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Mourinho vô địch Champions League cùng Porto, hai chức vô địch Ngoại hạng Anh trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea, và nhiều danh hiệu khác với Inter Milan, Real Madrid, Manchester United và AS Roma trước khi chuyển đến Fenerbahce.

Nhưng Jose Mourinho vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Khi được hỏi tại sao ông vẫn tiếp tục công việc dù giảm thu nhập, Mourinho nói rõ rằng tiền không phải là phần thưởng duy nhất trong môn thể thao này.

"Tự thử thách bản thân, chấp nhận rủi ro, chấp nhận thắng thua, hôm nay rất giỏi nhưng hôm sau lại tệ hại", Jose Mourinho nói tiếp, "Những điều này tiếp thêm sức mạnh cho tôi và đưa tôi ra khỏi vùng an toàn.

Nếu một lời nói dối được lặp đi lặp lại đủ nhiều lần, mọi người sẽ nghĩ nó là sự thật. Trong trường hợp này, sự thật là: nếu tôi ở nhà đến tháng 7, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở Benfica".

Bất kể con số lương được đưa ra liên quan đến Mourinho và hợp đồng của ông tại Benfica, không có gì đảm bảo rằng ông sẽ hoàn thành trọn vẹn hai năm hợp đồng như đã cam kết tại CLB.

Một điều khoản giải phóng hợp đồng với Benfica của Mourinho đã được tiết lộ vào tuần trước. Báo cáo của hãng truyền thông Bồ Đào Nha Record tiết lộ rằng "bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt hợp đồng" trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tiên sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.

Nếu mối quan hệ hợp tác giữa Mourinho và Benfica không diễn ra như kế hoạch và họ quyết định chia tay trong thời gian đó, Benfica sẽ trả "chi phí thấp hơn đáng kể" khi chấm dứt hợp đồng của Mourinho, nghĩa là phí bồi thường hợp đồng để sa thải Mourinho là rất thấp.

Điều khoản này cũng bao gồm cả trường hợp Jose Mourinho lựa chọn từ chức HLV trưởng Benfica. Nếu ông quyết định như vậy, tờ Record thông tin rằng, Mourinho sẽ phải trả "số tiền bồi thường tương đương" cho Benfica.