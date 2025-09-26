MU bán ngôi sao hiện có giá cao hơn Mason Mount 26/09/2025 07:30

(PLO)- MU bán ngôi sao hiện có giá cao hơn Mason Mount, khi Carreras rời Old Trafford với mức phí chuyển nhượng chỉ 8 triệu bảng Anh.

Alvaro Carreras đã được MU bán cho Benfica với giá chỉ 7,8 triệu bảng Anh vào tháng 5 năm 2024, nhưng hậu vệ trái này sau đó gia nhập Real Madrid và ​​giá trị tăng lên đáng kể sau khi tạo ra tác động ngay lập tức. Theo đó, MU bán ngôi sao hiện có giá cao hơn Mason Mount.

Alvaro Carreras tiếp tục nhận được lời khen ngợi từ HLV trưởng Real Madrid Xabi Alonso khi giá trị thị trường chuyển nhượng của cựu cầu thủ Manchester United này tăng vọt. Carreras là cầu thủ của Manchester United từ năm 2020 đến năm 2024 sau khi gia nhập học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" từ Madrid.

Hậu vệ trái này chưa bao giờ được ra sân trong đội hình chính thức của MU và được cho mượn đến Preston North End và Granada trước khi chuyển đến Benfica để vực dậy sự nghiệp. Sau nửa mùa giải ấn tượng ở Bồ Đào Nha, Carreras gia nhập Benfica theo hợp đồng chính thức vào mùa hè năm 2024 với mức phí chuyển nhượng 6 triệu euro cộng thêm 3 triệu euro phụ phí (7,8 triệu bảng Anh).

MU bán ngôi sao hiện có giá cao hơn Mason Mount (phải). ẢNH: EPA

Mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Carreras tại Bồ Đào Nha đã thành công mỹ mãn và Real Madrid quyết định hành động nhanh chóng để có được sự phục vụ của hậu vệ này. Giờ đây, khi trở lại thủ đô Tây Ban Nha, Carreras đã tạo dựng được dấu ấn ở Real Madrid và HLV Alonso không thể không dành những lời khen ngợi cho cựu cầu thủ MU này.

"Tôi rất lạc quan về việc ký hợp đồng với Carreras", HLV Xabi Alonso của Real Madrid nói với giới truyền thông, "Tính cách và tinh thần cạnh tranh của cậu ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Carreras rất ít khi mắc lỗi, rất tập trung, có phẩm chất tinh thần tuyệt vời, cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật và rất toàn diện.

Tác động tức thời mà Carreras tạo ra thật đáng ngạc nhiên, đó là một tin tuyệt vời. Chúng tôi cũng có Fran Garcia và Ferland Mendy cho vị trí đó, nhưng màn trình diễn của Carreras rất tuyệt vời". Carreras chưa vắng mặt một phút nào tại La Liga khi thi đấu Los Blancos mùa này, và phong độ đó đã khiến giá trị của anh tăng vọt.

Alvaro Carreras có mức phí chuyển nhượng tăng chóng mặt. ẢNH: EPA

Transfermarkt định giá Carreras ở mức 31 triệu bảng Anh sau khi anh được Real Madrid chiêu mộ với giá 38 triệu bảng Anh vào mùa hè. Trong khi đó, hậu vệ cánh Diogo Dalot của MU chỉ có giá trị 26 triệu bảng Anh trên thị trường hiện tại, tương tự như Mason Mount và Joshua Zirkzee.

Còn Patrick Dorgu, được Ruben Amorim xem là lựa chọn số một cho vị trí cánh trái, hiện được định giá 22 triệu bảng, ngang bằng với Noussair Mazraoui. Sau khi Carreras chuyển đến Madrid vào mùa hè, MU đã bỏ túi thêm 7,5 triệu bảng nhờ điều khoản bán lại, nhưng họ có thể sẽ phải hối tiếc vì đã đẩy Carreras rời Old Trafford.