Mourinho gây ra tranh cãi chỉ sau 2 trận dẫn dắt Benfica 25/09/2025 13:25

(PLO)- Jose Mourinho gây ra tranh cãi chỉ sau 2 trận dẫn dắt Benfica khi ông thầy người Bồ Đào Nha tuyên bố trọng tài Sergio Guelho "không có cá tính".

HLV Jose Mourinho gây ra tranh cãi chỉ sau 2 trận dẫn dắt Benfica với việc ông nhắm vào trọng tài sau khi chứng kiến ​​đội của ông bị Rio Ave cầm hòa 1-1 vào phút chót. Mourinho thậm chí còn tuyên bố sau trận đấu rằng trọng tài Sergio Guelho "không có cá tính".

Jose Mourinho đã cáo buộc trọng tài Sergio Guelho là "không có cá tính" trong cuộc họp báo sau trận đấu sau khi Benfica của ông bị từ chối bàn thắng trong trận hòa 1-1 đáng thất vọng với Rio Ave.

Mourinho, 62 tuổi, đã đồng ý nhanh chóng trở lại công việc huấn luyện tại Benfica vào đầu tháng này, chỉ vài tuần sau khi bị Fenerbahce sa thải. Cựu HLV của Chelsea, Manchester United và Real Madrid đã có trận đấu đầu tiên trở lại dẫn dắt CLB Bồ Đào Nha mà ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước AVS vào cuối tuần. Tuy nhiên, Benfica đã bị Rio Ave cầm hòa trong trận đấu thứ hai của Mourinho.

Tâm điểm chú ý của trận đấu xoay quanh bàn thắng không được công nhận của Benfica, đội đã bị tước đi chiến thắng ở phút 90+1. Và vị HLV người Bồ Đào Nha Mourinho chưa bao giờ ngại nói lên suy nghĩ của mình ở những buổi họp báo trong nhiều năm qua.

HLV Jose Mourinho gây ra tranh cãi chỉ sau 2 trận dẫn dắt Benfica sau trận hòa Rio Ave 1-1. ẢNH: EPA

“Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp một", HLV Jose Mourinho của Benfica chia sẻ sau trận đấu, “Hiệp hai diễn ra tốt đẹp, trong giới hạn của chúng tôi. Chúng tôi chiếm ưu thế, tấn công mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội, luôn chơi trên phần sân của họ. Hai cầu thủ vào sân đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Chúng tôi đã ghi bàn. Nếu đây là thứ bóng đá mới, khi bàn thắng bị từ chối vì một ngón chân út giẫm lên một ngón chân út khác, tôi không thích thứ bóng đá mới này. Nhưng đó là cách nó diễn ra nên chúng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi đã cố gắng và cuối cùng cũng có được bàn thắng, nhưng chúng tôi lại để thủng lưới trong tình huống không nên để thủng lưới. Thật vô cùng bất công và là một kết quả tồi tệ cho chúng tôi. Đó là trận đấu mà Rio Ave mong muốn và trọng tài đã cho phép.

Chúng tôi không phải là một đội bóng quá mạnh về thể lực hay mạnh về không chiến. Chúng tôi phải xâm nhập vòng cấm bằng những đường tấn công khác. Với Aursnes và Ivanovic, chúng tôi không có nhiều khoảng trống, vì họ là mẫu cầu thủ như vậy.

Chúng tôi đã thử với Dedic và Dahl, cũng như với Lukebakio, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và với Andreas Schjelderup. Chúng tôi bị tấn công ngay từ đầu, và một đội đang dẫn trước không thể để thủng lưới một bàn như vậy. Chúng tôi đã mất hai điểm vì điều đó".

HLV Jose Mourinho và Benfica sẽ thi đấu với Gil Vicente vào cuối tuần này trước khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha có màn trở lại sân Stamford Bridge đầy cảm xúc trong trận đấu tại Champions League với Chelsea vào tuần tới.