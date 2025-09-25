MU lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao 25/09/2025 07:30

Sau khi chi hơn 200 triệu bảng Anh mua 4 ngôi sao vào mùa hè, MU lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao khác cho những thương vụ tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng. MU đang để mắt đến một thủ môn mới, bất chấp việc họ vừa mua Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí. Thủ môn người Bỉ vẫn chưa được HLV Ruben Amorim cho ra sân thi đấu khi Altay Bayindir được ưu tiên hơn.

Lammens, 23 tuổi chỉ ngồi trên băng ghế dự bị trong trận derby Manchester, nhưng HLV trưởng Ruben Amorim khẳng định hiện tại ông không đảm bảo ai là thủ môn số 1 trong khung gỗ MU.

"Không, không ai có vị trí chính thức cả", HLV Ruben Amorim của MU trả lời khi được hỏi liệu Bayindir có phải là lựa chọn đầu tiên của ông, sau khi Andre Onana chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn hay không, "Mọi người đều phải chiến đấu để giành một vị trí. Tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu, cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Mặc dù Bayindir đã bắt chính mọi trận đấu tại Premier League mùa này cho đến nay, anh vẫn chưa hoàn toàn chiếm được cảm tình của ban huấn luyện MU. Trước khi ký hợp đồng với Lammens, MU được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Emiliano Martinez, nhà vô địch World Cup 2022 của Aston Villa, nhưng cuối cùng đã chọn thủ môn người Bỉ.

Baleba (trái) là mục tiêu lớn khi MU lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao. ẢNH: EPA

Theo tờ The Sun (Anh), việc chiêu mộ thêm thủ môn hàng đầu là ưu tiên của MU. Mike Maignan của AC Milan, người sẽ hết hạn hợp đồng vào năm sau, là một cái tên đang được bàn tán, tờ Manchester Evening News đưa tin.

Chelsea đã cố gắng chiêu mộ Maignan vào mùa hè với mức giá 12 triệu bảng Anh, thấp hơn mức giá 21 triệu bảng mà AC Milan yêu cầu. Có thông tin cho rằng, gần đây, lãnh đạo MU đã đàm phán với đại diện của Maignan, cũng là người quản lý Bryan Mbeumo, cầu thủ được MU chiêu mộ với giá 65 triệu bảng.

Bên cạnh việc chiêu mộ một thủ môn mới, MU cũng đang tìm kiếm một tiền vệ. Carlos Baleba của Brighton and Hove Albion vẫn nằm trong tầm ngắm của MU, đặc biệt là khi hợp đồng của Casemiro sẽ hết hạn vào năm sau.

Trong khi đó, tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United hiện cũng đang bấp bênh sau khi không thể hòa nhập với kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Tuyển thủ Anh này chủ yếu được sử dụng từ ghế dự bị trong mùa giải này và đã được đồn đoán sẽ ra đi.