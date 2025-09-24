Sesko được khuyên bỏ tập để gây sức ép với MU, hé lộ mức giá bán Rashford 24/09/2025 12:48

MU có thời gian 1 tuần nghỉ ngơi và tập luyện trước chuyến làm khách đến Brentford vào cuối tuần ở vòng 6 Premier League vì họ không phải tham dự bất kỳ trận đấu nào ở Cúp châu Âu hay Cúp Liên đoàn Anh. Điều này đồng nghĩa với việc Ruben Amorim sẽ có trọn một tuần để chuẩn bị cho trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Sesko được khuyên bỏ tập để gây sức ép với MU, cụ thể ở đây là gây sức ép với đồng đội.

Rio Ferdinand khuyên Sesko nổi loạn bỏ tập

MU vừa đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League trên sân nhà Old Trafford nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro, trong đó Casemiro cũng nhận thẻ đỏ ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Huyền thoại MU Rio Ferdinand đã bảo Sesko hãy noi gương Ruud van Nistelrooy tại sân tập của MU. Ferdinand "xúi" Sesko" bỏ tập sau khi các đồng đội không chịu chuyền bóng cho anh. Điển hình là trong trận gặp Chelsea, Amad có thể chuyền cho Sesko đang ở vị trí thuận lợi có thể đưa bóng vào lưới trống, nhưng Amad lại chuyền ở cột xa khiến MU bỏ qua tình huống ăn bàn mười mươi.

Tiền đạo người Slovenia Sesko tỏ ra đói bóng vì không được đồng đội hỗ trợ, anh vẫn chưa ghi được bàn nào cho Quỷ Đỏ tại Ngoại hạng Anh, sau năm lần ra sân với đa số từ ghế dự bị. Phát biểu trên podcast Rio Presents, cựu hậu vệ của MU Rio Ferdinand chia sẻ: "Trong hiệp một, khi đối đầu với 10 người, Sesko chỉ có sáu lần chạm bóng. Sáu lần chạm bóng! Tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về tiền đạo cũng như các cầu thủ khác.

Trong bóng đá ngày nay, bạn có đủ công nghệ để có thể xem lại trên iPad và nói với đồng đội rằng, "Các bạn biết đấy, khi các bạn ở vị trí đó, hãy nhìn xem tôi đang ở đâu chứ"".

Ferdinand tiếp tục nhấn mạnh rằng Van Nistelrooy đã từng bỏ ra khỏi sân tập khi anh cảm thấy thất vọng vì Cristiano Ronaldo không hỗ trợ tấn công từ cánh, giống như cảm giác bây giờ của Sesko khi chứng kiến Amad không chuyền bóng cho anh.

Ferdinand nói thêm: "Chính việc đưa ra quyết định ở phần ba cuối sân sẽ giúp Sesko được tự do hoặc không, và anh ấy phải cố gắng ra lệnh cho nhiều đồng đội thông qua những pha chạy chỗ quá rõ ràng hoặc bằng hành động cụ thể sau trận đấu.

Đó là kiểu cuộc trò chuyện mà Sesko phải trải qua vì tôi biết Ruud van Nistelrooy đã từng trải qua điều đó. Tôi thấy Ruud van Nistelrooy rời sân tập vì Ronaldo đã thực hiện quá nhiều cú đảo chân và không chơi đúng cách anh ấy muốn. Bạn phải tìm cách nào đó để cho đồng đội biết, và đó sẽ là điều tạo nên anh ấy".

Lộ mức giá MU bán Rashford

Ở một diễn biến khác, Marcus Rashford đang tỏa sáng tại La Liga và Champions League trong màu áo Barcelona. Và gã khổng lồ xứ Catalan có thể sẽ muốn biến hợp đồng mượn Rashford từ MU thành chính thức.

Hiện tại, MU định giá tiền đạo người Anh này ở mức 35 triệu bảng Anh và không có điều khoản triệu hồi trong hợp đồng; điều này có nghĩa là cầu thủ 27 tuổi này sẽ dành toàn bộ mùa giải 2025 - 2026 của mình ở Tây Ban Nha nếu mọi việc suôn sẻ.

Tuy nhiên, Barca hy vọng thương vụ cho mượn này sẽ được thực hiện chính thức và tin rằng họ có thể chiêu mộ Rashford với giá chỉ 26 triệu bảng. Mặc dù đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe sẽ không muốn để Rashford ra đi với giá rẻ mạt, nhưng Rashford cũng không thấy có cơ hội trở lại MU, ngay cả khi anh thi đấu tốt ở Barcelona.

Trong khi Barcelona và MU vẫn đang đàm phán về mức phí chuyển nhượng cố định tiềm năng cho Rashford. Rashford sẽ tiếp tục để trái bóng lên tiếng khi anh chuẩn bị cho một mùa giải lớn và mùa hè sắp tới.

Amorim cập nhật tình hình chấn thương trước trận đấu với Brentford

Matheus Cunha đã trở lại đội hình MU trong trận đấu với Chelsea, vào sân thay Noussair Mazraoui ở phút 64. Tuy nhiên, Lisandro Martinez vẫn chưa thể ra sân lúc này.

Ngược lại, Diogo Dalot đã phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ, khiến anh không thể ra sân cho cả MU và tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, MU vừa xác nhận hậu vệ này đã trở lại tập luyện trước trận đấu với Brentford, và có thể cạnh tranh để trở lại đội hình thi đấu.

Trong khi đó, Martinez vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối xảy ra vào mùa giải trước, khiến hậu vệ này phải phẫu thuật vào tháng 2. Kể từ đó, nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina đã trở lại tập luyện và đang tích lũy thể lực để chuẩn bị cho sự trở lại. Hiện tại, vẫn chưa có ngày Martinez trở lại chính thức, nhưng có vẻ như Martinez sẽ sớm được ra sân cùng các đồng đội, ngay cả khi anh chỉ ngồi dự bị.

Casemiro hiện cũng không thể ra sân cho MU, mặc dù lý do là vì án treo giò chứ không phải chấn thương. Cầu thủ người Brazil đã bị đuổi khỏi sân trong chiến thắng của MU trước Chelsea, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Brentford vào cuối tuần này. Casemiro trở lại đội hình thi đấu của MU trong trận gặp Sunderland vào đầu tháng tới.