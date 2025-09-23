Amorim làm rõ tin đồn chia tay MU 23/09/2025 13:36

Ruben Amorim từng được đồn đoán sẽ trở lại Bồ Đào Nha để dẫn dắt Benfica, nhưng HLV của MU này hiện đã lên tiếng về những tin đồn xung quanh tương lai của mình. Amorim làm rõ tin đồn chia tay MU, đồng thời chúc mừng Jose Mourinho dẫn dắt Benfica.

Ruben Amorim đã công khai phản hồi những đồn đoán về việc ông sẽ chuyển đến Bồ Đào Nha để dẫn dắt Benfica, đối thủ đáng gờm của Sporting CP, sau những nghi ngờ về tương lai của ông tại Manchester United. HLV người Bồ Đào Nha được nhắm đến như một ứng cử viên tiềm năng thay thế HLV Bruno Lage vừa bị Benfica sa thải, khi vị trí của chính Amorim tại Old Trafford lung lay trong những tuần gần đây.

Amorim đã trải qua một mùa giải ra mắt đầy thử thách với bóng đá Anh khi MU kết thúc với vị trí tệ hại thứ 15 Premier League mùa trước. Amorim cũng chỉ giành được hai chiến thắng trong năm trận đấu đầu tiên của MU tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Joao Noronha Lopes, ứng cử viên tranh cử chủ tịch Benfica vào tháng tới, đặc biệt đánh giá cao Amorim. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Amorim được cho là nằm trong danh sách rút gọn của Benfica trong việc tìm kiếm HLV mới.

HLV Ruben Amorim làm rõ tin đồn chia tay MU để gia nhập Benfica. ẢNH: EPA

Khi trả lời những đồn đoán này, Noronha Lopes nói: "Ruben Amorim ư? Ông ấy là một HLV tuyệt vời, ông ấy có hợp đồng với Manchester United. Tôi sẽ không bình luận về điều đó. Tất nhiên là tôi thích ông ấy. Amorim là một HLV tuyệt vời và là một người hâm mộ Benfica. Tôi không có hợp đồng nào để Ruben Amorim ký lúc này".

Tin đồn đã im bặt khi Benfica xác nhận việc bổ nhiệm HLV Jose Mourinho vào thứ sáu tuần trước. Amorim sau đó đã được hỏi về công việc mới của "Người Đặc Biệt" trong một cuộc phỏng vấn sau trận MU thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League.

Amorim đã từng học việc với Mourinho tại MU trong những ngày đầu sự nghiệp huấn luyện, và ông đã hết lời ca ngợi người đồng hương Bồ Đào Nha của mình. "Jose Mourinho là HLV người Bồ Đào Nha xuất sắc nhất, và điều đó sẽ không thay đổi", Amorim nói với kênh truyền hình Bồ Đào Nha DAZN, "Ông ấy luôn là một người rất đặc biệt trong bóng đá của chúng tôi, cũng như trên toàn thế giới.

Jose Mourinho đã mở ra mọi cánh cửa cho chúng tôi. Tôi sẽ không thể ở đây nếu không có Jose Mourinho. Tôi nghĩ rằng mọi người ở Bồ Đào Nha sẽ rất vui, và chúng tôi sẽ tận hưởng điều đó".

Về tương lai của mình tại Old Trafford, Amorim khẳng định anh không có kế hoạch ra đi hay tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, giải đáp những đồn đoán này bằng câu nói: "Mọi chuyện vẫn vậy và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi chỉ tập trung vào Manchester United và đó sẽ là CLB duy nhất của tôi".