MU chỉ nghĩ đến việc sống sót 23/09/2025 07:29

(PLO)- MU chỉ nghĩ đến việc sống sót trong hiệp hai đầy khó khăn trước Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở vòng 5 Premier League.

MU đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford ở vòng 5 Premier League, sau khi cả hai đội chỉ còn 10 người, nhưng Luke Shaw thừa nhận Quỷ đỏ đã lo lắng trong hiệp hai. MU chỉ nghĩ đến việc sống sót trước Chelsea. Điều này nói lên tất cả về tình hình hiện tại của MU khi cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong phòng thay đồ sau chiến thắng khó khăn này.

Trong một buổi tối mưa tầm tã tại Old Trafford, khi cả hai đội chỉ còn 10 người trên sân, MU đã bám chặt vào lợi thế mong manh trước Chelsea để cuối cùng có chiến thắng 2-1.

Đội của HLV Ruben Amorim khởi đầu mùa giải này rất tệ, nhưng trong hiệp một, họ đã thể hiện phong độ tốt nhất trong suốt 10 tháng cầm quyền đầy biến động của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nhưng trong hiệp 2, MU phải vất vả chống đỡ trước Chelsea.

Bruno Fernandes và Casemiro ghi 2 bàn giúp MU sớm vượt lên dẫn Chelsea 2-0. ẢNH: EPA

Hậu vệ Luke Shaw của MU đã tóm tắt tâm trạng của toàn đội khi anh chia sẻ: “Trong hiệp hai, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc sống sót, không để thua và cố gắng làm mọi thứ có thể. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi chơi bóng ít hơn. Chúng tôi đã không chủ động, không quyết liệt. Tôi nghĩ đó là tình hình hiện tại của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết chiến thắng trong trận đấu quan trọng như thế nào, cực kỳ quan trọng.

Đó chính là tinh thần của chúng tôi hiện tại. Vấn đề là phải bảo vệ "mạng sống" của mình và đảm bảo chiến thắng trong trận đấu này. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng vẫn còn những điểm cần cải thiện. Nhưng chúng tôi rất hài lòng với ba điểm giành được, bởi vì, đối với chúng tôi, đó là điều quan trọng nhất.

Điều thực sự quan trọng là phải khởi đầu tốt, khởi đầu nhanh và thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là sau kết quả đáng thất vọng cuối tuần trước. Khởi đầu nhanh là điều quan trọng và chúng tôi đã làm được điều đó. Có rất nhiều điều chúng tôi đã làm tốt, không chỉ hôm nay, mà tôi nghĩ là cả mùa giải này. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tiếp tục tập luyện chăm chỉ và mọi thứ sẽ tiến triển".

Việc thủ môn Robert Sanchez của Chelsea bị đuổi sớm vì phạm lỗi với Bryan Mbeumo đã giúp MU vươn lên dẫn trước hai bàn, nhưng thẻ đỏ của Casemiro và bàn gỡ 1-2 cho Chelsea của Trevor Chalobah ở phút 80 đã khiến đội chủ nhà MU sống trong sợ hãi trong những phút cuối.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, khi sự tự tin của các cầu thủ MU vẫn còn mong manh, thì chiến thắng bằng mọi giá mới là điều quan trọng nhất, như Luke Shaw đã thừa nhận sau đó, dù MU chỉ nghĩ đến việc sống sót trước Chelsea trong những phút cuối.

MU chỉ nghĩ đến việc sống sót trong hiệp 2 trước Chelsea. ẢNH: EPA

“Kết quả là điều quan trọng nhất”, Luke Shaw tái khẳng định, “Kết quả mang lại niềm vui, mang lại sự tự tin, đặc biệt là trong phòng thay đồ và trên sân tập. Chúng tôi đã nói rất nhiều về điều đó trong tuần này, chiến thắng trận này và tiến tới trận tiếp theo. Tiêu chuẩn chúng tôi cần đặt ra là chúng tôi phải chơi giống như trong hiệp một.

Vấn đề là phải duy trì sự ổn định và phong độ, không chỉ trong 30 hay 45 phút. Đó là điều chúng tôi cần đạt được nếu muốn trở thành một đội bóng hàng đầu, ở đầu bảng xếp hạng. Chúng tôi cần duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Hôm nay tôi cảm thấy chúng tôi sẽ thắng, và đó là cách chúng tôi phải cảm nhận trong mỗi trận đấu. Chúng tôi phải cảm thấy mình sẽ bước vào trận đấu và sẽ chiến thắng. Bất kể chúng tôi đấu với ai, sân nhà hay sân khách, chúng tôi phải có tâm lý rằng mình sẽ thắng mọi trận đấu".