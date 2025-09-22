Rashford bị loại khỏi đội hình Barcelona vì vô kỷ luật 22/09/2025 13:09

Marcus Rashford đã được sắp xếp đá chính cho Barcelona trong trận đấu với Getafe vào rạng sáng nay 22-9 ở vòng 5 La Liga nhưng cầu thủ được Manchester United cho mượn này đã bị HLV Hansi Flick đẩy xuống băng ghế dự bị sau khi đến tập muộn. Rashford bị loại khỏi đội hình Barcelona vì vô kỷ luật, tương tự những gì xảy ra với anh tại Old Trafford dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Marcus Rashford đã bị HLV Hansi Flick của Barcelona loại khỏi đội hình xuất phát sau khi đến muộn buổi tập. Rashford được lên kế hoạch đá chính trong trận đấu trên sân nhà Camp Nou ở La Liga giữa Barcelona với Getafe, nhưng đã không có tên trong đội hình xuất phát.

Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Rashford lập cú đúp tuyệt vời vào lưới Newcastle tại Champions League. Tuy nhiên, tờ The Athletic (Anh), cũng như tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, đưa tin Rashford đã đến muộn trong buổi tập sáng của Barcelona trước trận đấu với Getafe.

Rashford bị loại khỏi đội hình Barcelona vì vô kỷ luật và chỉ được HLV Hansi Flick tung vào sân từ ghế dự bị đầu hiệp 2 trận gặp Getafe. ẢNH: EPA

HLV Hansi Flick được cho là đã nói rõ với Rashford rằng việc không đúng giờ sẽ không được chấp nhận, và đã đưa ra hình phạt cho cầu thủ 27 tuổi này, giống như hình phạt dành cho Jules Kounde, Inaki Pena và Raphinha vì vi phạm quy định tương tự. Flick có chính sách nghiêm ngặt là không chọn cầu thủ ra sân ngay từ đầu nếu họ đến muộn trong buổi tập hoặc cuộc họp.

Ferran Torres được chọn thay thế cho Rashford vào đội hình xuất phát, còn Rashford bị đẩy xuống ghế dự bị và anh chỉ được Flick tung vào sân trong hiệp 2 trận Barcelona thắng Getafe 3-0. Đây không phải lần đầu tiên Rashford bị phạt vì đến muộn. Trong mùa giải 2022 - 2023 tại MU, HLV Erik ten Hag đã loại Rashford khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Wolverhampton Wanderers vào giữa mùa giải. Và Rashford cũng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2.

Rashford thừa nhận anh bị đẩy xuống ghế dự bị vì ngủ quên và đến muộn trong buổi tập trước trận đấu. Lần đó, tuyển thủ Anh đã vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định. Đó là mùa giải hay nhất của Rashford trong màu áo MU khi anh ghi đến 30 bàn thắng.

Rashford từng bị HLV Ten Hag loại khỏi đội hình chính của MU vì lý do tương tự. ẢNH: THE FA

HLV Ten Hag của MU sau đó đã mô tả hành vi vi phạm này là một "vấn đề kỷ luật nội bộ", quyết định cho Rashford ngồi dự bị, trước khi tung anh vào sân sau đó. Sau trận đấu, Rashford thừa nhận: "Vâng, rõ ràng là đó là quy định của đội bóng và tôi nghĩ đó là một sai lầm có thể xảy ra.

Rõ ràng là tôi thất vọng khi không được ra sân, nhưng tôi hiểu quyết định này. Tôi vui vì dù sao chúng tôi cũng đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể khép lại chuyện này và bước tiếp".

Rashford thú nhận khi nói thêm: "Tôi đến muộn một chút trong một cuộc họp. Tôi ngủ quên. Chuyện này có thể xảy ra".

Vào mùa hè năm nay, Marcus Rashford rời Manchester United gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải. Nhà vô địch La Liga Barcelona có tùy chọn mua đứt anh với giá 30,3 triệu bảng Anh vào cuối mùa.