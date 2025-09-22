Sir Alex Ferguson nói về việc trở lại dẫn dắt MU: 'Tôi ước' 22/09/2025 07:01

(PLO)- HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã chia sẻ về việc trở lại dẫn dắt MU khi ông thừa nhận mình từng ước được quay lại trong... 5 phút.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã được hỏi liệu ông có bao giờ ước mình vẫn còn nắm quyền tại Manchester United sau khi "quỷ đỏ" gặp khó khăn trong việc tái hiện thành công của ông tại Old Trafford hay không?

Sir Alex Ferguson đã thú nhận rằng có những lúc ông khao khát được trở lại băng ghế huấn luyện của Manchester United. Vị HLV huyền thoại người Scotland đã từ chức cách đây 12 năm, nhưng khát khao được góp phần chèo lái "quỷ đỏ" vẫn còn đó.

Trong suốt 26 năm trị vì đáng nhớ tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã mang về 13 chức vô địch Premier League, năm Cúp FA và hai chức vô địch Champions League, cùng nhiều danh hiệu khác. Năm 2013, Sir Alex Ferguson dẫn dắt MU đến chức vô địch ngoại hạng Anh thứ 20 trước khi khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Fergie đã trải qua những khoảnh khắc khao khát được tiếp tục gắn bó với MU, nhất là khi MU không thể giành chức vô địch Premier League kể từ khi ông ra đi, với nhiều HLV đến rồi đi "không kèn không trống". Hiện tại, "quỷ đỏ" vẫn vật vã tìm lại vinh quang xưa dưới thời HLV Ruben Amorim.

Khi được hỏi liệu ông có bao giờ muốn quay lại với công việc huấn luyện bóng đá hay không, Sir Alex Ferguson trả lời: "Mọi người dường như không nhận ra rằng tôi đã nghỉ hưu được 12 năm rồi. Tôi đã chọn đúng thời điểm, tôi nghĩ vậy, vào thời điểm đó (năm 2013). Đôi khi tôi xem các trận đấu và nghĩ, "Ước gì mình được quay lại đó (dẫn dắt MU) năm phút". Bạn hiểu ý tôi chứ, nhưng sự thật là vậy".

Sir Alex Ferguson từng ước mơ trở lại dẫn dắt MU chỉ trong... 5 phút. ẢNH: EPA

Sir Alex Ferguson tiếp tục: "Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Tôi đã làm quản lý trong 39 năm. Từ năm 32 tuổi đến năm 71 tuổi". Sir Alex Ferguson đã giành được hàng chục danh hiệu lớn, chưa kể Siêu cúp Anh, trong thời gian dẫn dắt MU. MU đang gặp khó khăn trong việc tái hiện thành công dưới thời Ferguson, với Amorim là HLV chính thức thứ sáu kể từ khi vị chiến lược gia người Scotland huyền thoại này nghỉ hưu.

Ruben Amorim gần như đã giành được chức vô địch Europa League trong những ngày đầu dẫn dắt MU, nhưng lại để thua 0-1 trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết. Quỷ đỏ trước đó đã từng nâng cao chiếc cúp này dưới thời HLV Jose Mourinho vào năm 2017 và về nhì bốn năm sau đó dưới thời Ole Gunnar Solskjaer khi thua Villarreal trong loạt luân lưu.

Tuy nhiên, ngay cả khi Amorim vô địch Europa League và giành được một suất dự Champions League, điều đó cũng không thể che giấu được thành tích kém cỏi của MU suốt nhiều năm qua. MU đã kết thúc ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước, vị trí tệ nhất của họ kể từ khi trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh vào năm 1975.

Mặc dù đã chi hơn 200 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để củng cố đội hình, MU vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng trong mùa giải này. MU chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh và phải chịu thất bại đáng xấu hổ trước Grimsby tại Carabao Cup.