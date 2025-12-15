Xe cẩu vượt tải hơn 4 lần làm sập cầu tạm ở Tây Ninh 15/12/2025 09:15

(PLO)- Cầu tạm Ông Mười Tâm ở Tây Ninh sập nhịp giữa do xe cẩu quá tải đi qua khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện phải đi vòng gần 50 km.

Sáng 15-12, ông Nguyễn Thành Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã ban hành thông báo khẩn, cấm người và phương tiện qua cầu tạm Ông Mười Tâm.

Thời gian cấm bắt đầu từ 7 giờ ngày 11-12 tại Km 23+500, đường tỉnh 831 và kéo dài cho đến khi hoàn tất công tác khắc phục sự cố sập cầu.

Cầu tạm ông Mười Tâm bị sập do xe cẩu quá tải lưu thông gây ra. Ảnh: MXH

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, vào lúc 3 giờ 10 ngày 11-12, nhịp giữa của cầu tạm Ông Mười Tâm bất ngờ bị sập trong đêm. Đây là cầu tạm được xây dựng để phục vụ thi công cầu mới, với tải trọng cho phép tối đa chỉ 8 tấn.

Tuy nhiên, xe cẩu 63LA-0162 của Công ty TNHH CK VT Thuận Thành Phong đã lưu thông qua cầu, gây ra sự cố nghiêm trọng.

Đáng chú ý, chiếc xe cẩu này có tải trọng lên đến 38 tấn, vượt hơn 4 lần mức tải trọng cho phép của cầu.

Nhịp giữa cầu tạm ông Mười Tâm bị sập chia cắt đường tỉnh 831. Ảnh: MXH

Sự cố sập cầu tạm Ông Mười Tâm trên tuyến đường tỉnh 831, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, đã gây xáo trộn nghiêm trọng giao thông khu vực. Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phân luồng giao thông tạm thời.

Xe thô sơ và xe hai bánh được hướng dẫn đi qua cầu hiện hữu Kênh Măng Đa, men theo bờ tây kênh Măng Đa sang xã Tân Hưng.

Trong khi đó, các phương tiện tải trọng lớn buộc phải đi theo các tuyến đường kênh hoặc vòng qua Quốc lộ 62, sang đường tỉnh 819, với quãng đường kéo dài khoảng 50 km.