Cận cảnh cầu Nước Bao bị lũ cuốn sập, chính quyền khẩn cấp làm cầu tre tạm 17/11/2025 16:38

Lũ lớn từ thượng nguồn tràn về trong đêm 16-11 khiến mố cầu Nước Bao trên đường liên xã 46 đoạn qua xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị nước cuốn xói lở. Đến sáng 17-11, cầu Nước Bao bất ngờ bị sập một phần, chia cắt hoàn toàn 288 hộ gia đình với hơn 1.200 người ở hai thôn Mang Nà, Nước Bao.

Cầu Nước Bao bị sập một phần vào sáng 17-11.

Theo ghi nhận của PV, chiều 17-11, phần mố cầu Nước Bao phía tây dài khoảng 5 m đã bị sập hoàn toàn. Trong khi đó, nước lũ từ thượng nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về mạnh, chảy xiết qua cầu. Dòng nước lũ đục ngầu chứa đầy rác thải, cây gỗ từ thượng nguồn đổ xuống đang gây áp lực lớn đến phần còn lại của cây cầu.

Rác thải, cây cối từ thượng nguồn đổ về bám kín vào trụ cầu.

Sự cố sập cầu Nước Bao đã khiến giao thông giữa hai thôn Mang Nà, Nước Bao bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xã Sơn Hà giăng dây, đặt biển cảnh báo, lập rào chắn không cho người dân, phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cận cảnh điểm sập cầu Nước Bao.

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài từ ngày 16-11 đến nay khiến nước lũ dâng cao đột ngột, gây sập cầu trong sáng 17-11.

Ông Đinh Văn Bỉ (65 tuổi, ngụ xã Sơn Hà) cho biết: “Cầu sập khiến việc đi lại của người dân, học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Xe máy, ô tô không thể qua, người dân chỉ dám lội bộ khi nước rút bớt. Chúng tôi mong chính quyền sớm khắc phục để ổn định cuộc sống”.

Dưới mặt cầu xuất hiện xói lở nghiêm trọng, nguy cơ tiếp tục sập.

Cùng chung nỗi lo, ông Đinh Văn Vía (61 tuổi) cho hay từ sáng nay, nhiều học sinh, giáo viên phải quay về vì không thể qua cầu. “Mong chính quyền sớm dựng cầu tạm hoặc sửa lại cầu để học sinh đi học bình thường, chứ đi lại trong lúc nước lũ thế này rất nguy hiểm”- ông Vía nói.

Sạt lở ngay đường dẫn vào cầu Nước Bao.

Theo ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, chính quyền địa phương xã đã huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự xã đến chốt chặn, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

“Với các trường hợp cần đi lại khẩn cấp như người bệnh, học sinh có việc gấp, lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ đưa qua khu vực bị chia cắt”- ông Quang nói.

Chính quyền giăng dây cảnh báo, huy động lực lượng làm cầu tạm.

Để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, chính quyền đã làm việc với các cửa hàng tạp hóa tại hai thôn Mang Nà, Nước Bao để chuẩn bị lượng hàng thiết yếu tại chỗ. Trưởng thôn có trách nhiệm cấp phát khi người dân thiếu hụt lương thực; trường hợp khan hiếm sẽ điều tiết từ trung tâm xã vận chuyển đến bổ sung.

“Trước mắt, lực lượng chức năng dựng một cầu tạm nhỏ để người dân đi bộ qua lại. Trong những ngày tới, UBND xã sẽ huy động người dân dùng tre, cau làm cầu tạm kiên cố hơn, phục vụ đi lại trong mùa mưa bão”- ông Quang cho hay.

Làm cầu tre tạm kết nối hai thôn ở xã Sơn Hà bị chia cắt do sập cầu.

Đến chiều 17-11, UBND xã Sơn Hà đã huy lực lượng vũ trang, nhân dân khẩn cấp làm cầu tre tạm kết nối hai phần cầu Nước Bao bị sập để lưu thông, giải quyết tình trạng chia cắt.

Theo thống kê ban đầu, 288 hộ dân với 1.212 người tại hai thôn Mang Nà, Nước Bao đang bị cô lập hoàn toàn sau khi cầu Nước Bao bị sập. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, tiếp cận các dịch vụ y tế hoặc di chuyển tới nơi làm việc, học tập.

Cầu sập khiến 288 hộ dân bị cô lập.

Như PLO đã thông tin, sáng 17-11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm sập mố cầu Nước Bao trên đường liên xã 46. Hiện chính quyền xã Sơn Hà đã rào chắn hai bên đầu cầu Nước Bao, đồng thời theo dõi tình hình lũ, triển khai các phương án ứng cứu khi cần thiết.