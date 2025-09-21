Lời thú nhận về giấc mơ chơi bóng cả đời cho MU của Rashford 21/09/2025 12:52

(PLO)- Lời thú nhận về giấc mơ chơi bóng cả đời cho MU của Rashford nói lên tất cả về việc anh rời Old Trafford để gia nhập Barcelona.

Marcus Rashford đã chia tay MU vào mùa hè này để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn trong cả mùa giải nhưng nếu được như ý, anh sẽ không bao giờ rời khỏi CLB thời thơ ấu của mình. Lời thú nhận về giấc mơ chơi bóng cả đời cho MU của Rashford cho thấy anh không muốn rời Old Trafford.

Việc Marcus Rashford rời khỏi Manchester United đã gây ra nhiều tiếc nuối, đặc biệt là sau khi chủ tịch Barcelona Joan Laporta tiết lộ rằng cầu thủ chạy cánh người Anh này từng mong muốn được giải nghệ tại Old Trafford. Rashford, một tuyển thủ Anh và là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Manchester United, đã rời CLB thời thơ ấu của mình vào mùa hè này trong kỳ chuyển nhượng thứ hai liên tiếp, gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Lần cuối cùng cầu thủ 27 tuổi người Anh khoác áo Quỷ đỏ là vào tháng 12 năm 2024 trước khi bị loại khỏi đội hình tham dự trận derby Manchester vào cuối tháng đó, dẫn đến việc anh bị loại khỏi đội một.

Sau đó, Rashford chuyển đến Aston Villa trong một thời gian ngắn, nơi anh đã phần nào lấy lại được phong độ. Tuy nhiên, dù Rashford đã trở lại Manchester vào mùa hè, HLV Ruben Amorim vẫn kiên quyết không đưa anh vào kế hoạch tương lai.

Lời thú nhận về giấc mơ chơi bóng cả đời cho MU của Rashford nói lên rất nhiều điều. ẢNH: EPA

Vào tháng 7, cơ hội gia nhập Barcelona của Rashford đã đến, khi chủ tịch Barcelona Joan Laporta bày tỏ sự vui mừng khi có được chữ ký của Rashford. "Chúng tôi rất vui mừng vì một cầu thủ chất lượng cao đang đến, ở độ tuổi tuyệt vời, với động lực phi thường để đến Barca", Laporta nói.

Trong khi ca ngợi tài năng của Rashford, Laporta tiết lộ tân binh này đã mơ ước được gắn bó trọn đời với MU. Laporta nói thêm: "Cá nhân tôi thấy Rashford hào hứng như thế nào khi đến Barca. Một trong những đức tính của Rashford là sự chân thành.

Ước mơ của Marcus Rashford là được chơi cho Manchester United đến hết đời. Anh ấy đến Manchester United năm bảy tuổi và được sinh ra ở đó. Anh ấy muốn trở thành một "cầu thủ của một CLB". Thật tuyệt khi một cầu thủ nói điều này một cách chân thành".

Việc phải rời MU của Rashford chắc chắn là một quyết định tàn khốc đối với anh, nhưng ngôi sao người Anh cũng nhận ra rằng việc khôi phục lại sự nghiệp ở đẳng cấp cao nhất là vô cùng quan trọng.

Trong khi Rashford đã ra sân trong 426 trận, ghi 138 bàn và có 60 pha kiến ​​tạo cho MU, vẫn chưa chắc chắn liệu anh có thể tiếp tục thi đấu cho "quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của Amorim hay không.

HLV người Bồ Đào Nha có thể đã nghĩ rằng Rashford không phải là cầu thủ có thể thúc đẩy đội bóng của ông tiến lên, nhưng đó có thể là một lựa chọn khiến ông phải hối hận, đặc biệt là sau chiến công vang dội tại Champions League. Rashford đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle ở ngày mở màn Champions League mùa này.

Pha mở tỷ số của Rashford đến từ một cú đánh đầu ở phút thứ 58 trước khi anh tung ra cú sút xa như sấm sét từ khoảng cách vượt qua Nick Pope để gia tăng lợi thế cho Barcelona ngay trên sân khách St James' Park.

Anthony Gordon ghi bàn ở phút cuối, nhưng đó chỉ là sự an ủi cho Newcastle khi cú đúp của Rashford mới là những bàn thắng đầu tiên của anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ tháng 10 năm 2021. Trở lại năm 2020, tuyển thủ Anh đã thú nhận mong muốn được chơi cho Man United.

"Đối với tôi, tôi không bao giờ nghĩ xa hơn Manchester United", Rashford, khi đó 23 tuổi, chia sẻ, "Hồi nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn Manchester United. Trong suy nghĩ của tôi, sẽ không ổn nếu tôi khoác lên mình một chiếc áo khác. Tôi chỉ muốn cống hiến hết mình cho CLB trong thời gian tôi ở đây, vì vậy hy vọng tôi sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng".

Sau chiến thắng trước Newcastle, Marcus Rashford dường như đã loại trừ khả năng trở lại Manchester United khi tuyên bố: "Tôi muốn ở lại Barcelona càng lâu càng tốt. Tôi phải tập trung vào công việc của mình, giúp đỡ đội bóng bằng mọi cách có thể. Tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà HLV Hansi Flick đã trao cho tôi. Tôi biết ông ấy rất tuyệt vời trước khi ký hợp đồng với Barcelona, nhưng làm việc với ông ấy thực sự là một niềm vui".