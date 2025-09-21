Donnarumma yêu cầu 122 triệu bảng Anh để gia nhập MU 21/09/2025 06:39

Manchester United được liên hệ để chiêu mộ Gianluigi Donnarumma trước khi thủ môn người Ý này rời PSG chuyển đến Manchester City, nhưng thương vụ chuyển đến Old Trafford đã thất bại do những yêu cầu về tài chính của Donnarumma, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Theo đó, Donnarumma yêu cầu 122 triệu bảng Anh để gia nhập MU.

Cụ thể, Mirror cho biết Manchester United sẽ phải bỏ ra 122 triệu bảng Anh để có được Gianluigi Donnarumma trong suốt thời hạn hợp đồng 5 năm của anh. Thủ môn người Ý Donnarumma đang tìm kiếm một CLB mới khi thời gian của anh tại PSG rõ ràng đã hết. Quỷ đỏ được đề nghị ký hợp đồng với thủ môn được đánh giá cao này, người buộc phải rời Paris khi PSG từ chối đáp ứng yêu cầu về lương của anh.

Mặc dù MU đã nhắm đến một thủ môn mới vào mùa hè, họ vẫn lo ngại về chi phí chung khi chiêu mộ Donnarumma. Ở tuổi 26, Donnarumma đang trong thời kỳ đỉnh cao và muốn có một hợp đồng dài hạn, cuối cùng anh đã ký hợp đồng 5 năm với Manchester City.

Nhưng MU ban đầu được báo giá 35 triệu bảng để có được Donnarumma. Mức lương hàng năm của Donnarumma khi đó lên tới 17,4 triệu bảng Anh. Theo tờ Telegraph (Anh), điều đó đồng nghĩa Donnarumma đòi mức lương hàng tuần lên đến 330.000 bảng Anh, biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất MU. Nếu tính cả thời hạn hợp đồng 5 năm, con số đó sẽ lên tới 87 triệu bảng Anh.

Donnarumma yêu cầu 122 triệu bảng Anh để gia nhập MU. ẢNH: EPA

MU tin rằng bốn thương vụ họ đã ký kết - bao gồm cả việc bổ sung Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo - không đi ngược lại giá trị thị trường hay cơ cấu lương của CLB. Việc MU ký hợp đồng với Donnarumma sẽ thay đổi điều đó.

Nhà vô địch Euro 2020 và Champions League người Ý Donnarumma có màn ra mắt ấn tượng trong trận derby Manchester và khẳng định đẳng cấp với pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Mbeumo trong hiệp hai, trận đấu mà MU thua Man City 0-3. MU đã bị chỉ trích vì không chiêu mộ được Donnarumma, nhưng ban đầu họ đã lên kế hoạch giữ nguyên Andre Onana, Altay Bayindir và Tom Heaton.

Senne Lammens, thủ môn trẻ người Bỉ, đã được MU chiêu mộ với giá 18 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khiến kế hoạch dài hạn về vị trí thủ môn của MU lại một lần nữa bị đặt dấu hỏi khi họ để Onana ra đi theo dạng cho mượn. Onana đã đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Trabzonspor.

Đầu mùa hè, Ruben Amorim đã cân nhắc việc chiêu mộ nhà vô địch World Cup Emi Martinez. Tuy nhiên, Aston Villa muốn mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng và mức lương của thủ môn người Argentina có thể lên tới 10 triệu bảng một năm.

MU vẫn còn ám ảnh bởi những thương vụ chuyển nhượng thất bại liên tiếp trong quá khứ, phần lớn là do họ trả quá nhiều tiền cho cầu thủ và theo đuổi họ bất chấp tuổi tác. Những sai lầm này đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính của MU, khiến họ sở hữu một số cầu thủ khó có thể chuyển nhượng do mức lương cao và thời hạn hợp đồng quá dài.