Amorim tiết lộ cuộc đàm phán quan trọng với Sir Jim Ratcliffe 20/09/2025 14:23

Trước cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng 5 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào đêm nay 20-9, HLV Ruben Amorim tiết lộ cuộc đàm phán quan trọng với Sir Jim Ratcliffe, ông chủ của MU, sau khởi đầu mùa giải tồi tệ của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Theo đó, Ruben Amorim tuyên bố ông vẫn nhận được sự ủng hộ của đồng sở hữu Manchester United, Sir Jim Ratcliffe - bất chấp khởi đầu tệ nhất của CLB trong một mùa giải Premier League trong 33 năm qua.

MU có bốn điểm sau bốn trận đấu tại Premier League và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, sau thất bại thảm hại 3-0 trước đối thủ cùng thành phố Manchester City trong trận derby cuối tuần trước.

Thất bại đó cùng khởi đầu mùa giải kém cỏi của MU, cũng như bị loại khỏi Carabao Cup trước Grimsby, đội đang chơi ở League Two, đã tạo thêm áp lực lên Amorim trước ba trận đấu sắp tới của MU tại Premier League. Nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của Amorim.

Amorim tiết lộ cuộc đàm phán quan trọng với Sir Jim Ratcliffe giữa lúc MU gặp khó khăn. ẢNH: EPA

Tuần này, Sir Jim Ratcliffe đã đến thăm Ruben Amorim tại khu liên hợp đào tạo Carrington của MU, và vị chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha này khẳng định rằng tỉ phú người Anh đồng sở hữu MU vẫn ủng hộ ông.

Khi được hỏi về nội dung cuộc họp, HLV Ruben Amorim của MU nói đùa: "Sir Jim Ratcliffe đang đề nghị một hợp đồng mới! Không, việc thể hiện sự ủng hộ là điều bình thường. Ông ấy giải thích rằng đó là một dự án dài hạn, điều mà ông ấy đã nói nhiều lần.

Tôi đã nói chuyện với Sir Jim Ratcliffe, với Omar (Berrada, giám đốc điều hành), với Jason (Wilcox, giám đốc bóng đá). Tôi xem tất cả dữ liệu về đội bóng, vì vậy đó chỉ là một cuộc họp bình thường.

Đây là CLB bóng đá có lẽ chịu áp lực lớn hơn bất kỳ CLB nào khác trên thế giới, và chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi tốt cho đến vòng cấm. Cả phòng ngự lẫn tấn công, chúng tôi cần phải quyết liệt hơn trong vòng cấm, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nữa".

Trước chuyến làm khách của Chelsea tới Old Trafford, Amorim tiết lộ Diogo Dalot vẫn phải ngồi ngoài, nhưng Mason Mount và Matheus Cunha, những người đã bỏ lỡ trận thua derby Manchester, đều đã trở lại tập luyện cùng đội. Amorim cho biết: "Dalot vắng mặt, Mason Mount có mặt trong đội hình và Cunha có mặt trong đội hình. Licha (Lisandro Martinez) vẫn vắng mặt".