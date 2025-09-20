5 điều Amorim phải thay đổi ngay lập tức trước cuộc họp sa thải của MU 20/09/2025 07:01

MU đã có một khởi đầu mùa giải tệ hại khác, chỉ giành 4 điểm sau 4 trận mở màn Premier League, gây áp lực lên Ruben Amorim, người sẽ có ba trận đấu phía nữa trước khi lãnh đạo "quỷ đỏ" có cuộc họp phán quyết về tương lai của ông.

Ruben Amorim đang đối mặt với một chuỗi trận quan trọng khi ông cố gắng giữ vững vị trí HLV trưởng của Manchester United. Amorim đang chịu áp lực rất lớn sau thất bại 0-3 của "quỷ đỏ" trước kình địch Manchester City hôm Chủ nhật tuần trước, khiến thành tích của ông tại Old Trafford càng thêm tồi tệ.

Đây là khởi đầu mùa giải tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1992/93, khi Amorim chỉ giành được tám chiến thắng sau 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ khi ông đến vào tháng 11 năm ngoái. Vị HLV người Bồ Đào Nha hiểu rằng phong độ này không thể tiếp tục, khi đội bóng của ông đang đứng thứ 14 với bốn điểm sau bốn trận.

Tờ Mirror Football (Anh) cho biết Amorim đang mất dần niềm tin từ một số cầu thủ kỳ cựu, và ba trận đấu tiếp theo gặp Chelsea, Brentford và Sunderland, sẽ quyết định số phận của Amorim trước kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần. Ban lãnh đạo MU sẽ họp vào đầu kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 để đánh giá tình hình.

MU chỉ thắng đúng một trận mùa này, và ngay cả trận đấu đó cũng cần đến quả phạt đền ở phút bù giờ của Bruno Fernandes thì MU mới đánh bại Burnley. Vấn đề của MU đã lộ rõ ​​trong trận thua Grimsby trên chấm luân lưu ở Carabao Cup, và Amorim cần cải thiện ngay lập tức, bắt đầu trận đấu với Chelsea tại Old Trafford vào tối thứ Bảy. Dưới đây là 5 điều Amorim phải thay đổi ngay lập tức trước cuộc họp sa thải của MU.

5 điều Amorim phải thay đổi ngay lập tức trước cuộc họp sa thải của MU. ẢNH: EPA

1. Quyết định về thủ môn số 1

Vị trí thủ môn của MU chưa bao giờ tạo nên sự yên tâm kể từ khi David De Gea ra đi. Andre Onana đã được MU cho mượn đến Trabzonspor, nhưng điều đó vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Altay Bayindir đã chơi cả bốn trận Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng rõ ràng là chưa đáp ứng được yêu cầu.

Amorim đã quyết định không đưa Senne Lammens, bản hợp đồng mới trị giá 18,2 triệu bảng Anh, vào trận đấu với Man City, nhưng chắc chắn ông không thể để Bayindir tiếp tục bắt chính. MU đã chọn Lammens thay vì Emi Martinez của Aston Villa và Gianluigi Donnarumma, những người đã chuyển đến Man City. Vì vậy họ rõ ràng tin tưởng vào thủ môn 23 tuổi người Bỉ này. Amorim không thể trì hoãn quyết định thêm nữa.

2. Giải quyết vấn đề ở hàng tiền vệ

Ai cũng biết điều đó. Việc chỉ ra hàng tiền vệ của MU hoạt động không hiệu quả đã không còn là điều mới mẻ nữa. Amorim vẫn kiên định với sơ đồ 3-4-3, với đội trưởng Bruno Fernandes đá cặp với Casemiro hoặc Manuel Ugarte trong hàng tiền vệ hai người. Nhưng nó không hiệu quả.

Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc và sáng tạo nhất của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không muốn lùi sâu phòng ngự và anh chơi tốt nhất ở vị trí phía sau tiền đạo với sự tự do sáng tạo. Trong khi đó, Casemiro giờ đây thiếu sự cơ động để di chuyển khắp sân và che chắn các khoảng trống, còn Ugarte cũng thi đấu không thuyết phục. Amorim không tin tưởng Kobbie Mainoo có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng cần phải thay đổi điều gì đó.

3. Thể hiện sự linh hoạt hơn

Vấn đề ở hàng tiền vệ xuất phát từ sự ngại thích nghi của Amorim. Ông chơi cùng một hệ thống bất kể đối thủ là ai. Ban đầu, ban lãnh đạo MU đã kiên nhẫn khi Amorim đến, vì người hâm mộ biết rằng sẽ cần thời gian để các cầu thủ làm quen với ý tưởng của ông, nhưng giờ họ đã chán ngấy vì hệ thống đó không hiệu quả.

"Bạn nói về triết lý của Amorim, phong cách chơi của ông ấy, cách ông ấy muốn chơi," huyền thoại của MU Paul Scholes chỉ ra trên chương trình The Good the Bad và podcast Football trong tuần này, "Có rất nhiều HLV tài giỏi ở Anh và trên khắp thế giới, họ giải quyết vấn đề khá dễ dàng khi đối đầu với MU. Họ biết chính xác MU sẽ chơi như thế nào mỗi tuần.

Khi danh sách đội hình được công bố một giờ trước trận đấu, bạn luôn tự hỏi đối thủ sẽ chơi thế nào, năm hậu vệ, bốn hậu vệ? Với Amorim, bạn biết đấy, ai cũng biết. Thật dễ để đối đầu và dễ dàng để giải quyết vì các HLV rất thông minh. Bất kỳ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh cũng có thể đánh bại chúng tôi".

4. Sử dụng Sesko

Nhìn bề ngoài, Benjamin Sesko đã có khởi đầu tệ hại tại MU sau khi chuyển đến từ RB Leipzig với giá 73,7 triệu bảng. Anh đã ra sân năm lần mà không ghi được bàn nào - một sự tương phản rõ rệt so với Hugo Ekitike tại Liverpool và Viktor Gyokeres tại Arsenal, những người mà Sesko rõ ràng sẽ bị so sánh ở mùa giải này.

Sesko đã ghi 21 bàn cho RB Leipzig mùa trước, nên có khả năng chơi tốt ở đẳng cấp này, nhưng anh cần được trao cơ hội. Bryan Mbeumo là tân binh xuất sắc nhất, nhưng lại chưa phối hợp tốt với trung phong người Slovenia Sesko.

Hai huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer và Gary Lineker đều am hiểu đôi chút về các tiền đạo và tin rằng Sesko đang thiếu hụt nguồn cung cấp bóng. "Sesko hẳn đang nghĩ: "Có nguy hiểm nào không? Có cơ hội nào để tôi chuyền bóng không?. Có gì đó để theo đuổi, vài quả tạt không?", Shearer nói trên podcast The Rest Is Football. Chia sẻ về trận derby Manchester, Lineker nói thêm: "Sesko đang chạy như tên bắn, nhưng tôi hơi lo cho anh ấy. Thật khó khăn khi bạn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào".

5. Tạo ra tinh thần đồng đội

Bruno Fernandes liên tục bị buộc phải lên tiếng bảo vệ mình trước những chuyên gia cho rằng anh không đủ tố chất làm đội trưởng MU. Anh đã làm điều đó một lần nữa trong tuần này, giải thích về tính cách nhiệt huyết của mình nhưng khẳng định sẽ không thay đổi. Amorim không có ý định tước băng đội trưởng của cầu thủ xuất sắc nhất MU, nhưng ông có thể cần Bruno để kéo các đồng đội lại gần nhau hơn.

MU trông không giống một đội bóng cùng chung chí hướng, và việc Bruno Fernandes vung tay, tranh cãi với trọng tài và thể hiện cảm xúc trên sân thật ra cũng chẳng giúp ích gì. Điều MU cần là một người có thể truyền cảm hứng cho các đồng đội và khiến họ cùng "hát vang một bài thánh ca".