Garnacho chịu sự chế giễu khi trở lại MU 19/09/2025 12:39

Alejandro Garnacho sẽ trở lại MU vào cuối tuần này lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng Anh vào mùa hè, và cầu thủ chạy cánh này chắc chắn sẽ nhận được sự tiếp đón thù địch tại Old Trafford. Garnacho chịu sự chế giễu khi trở lại MU là điều chắc chắn.

Garnacho là thành viên đầu tiên trong bị ruồng bỏ của HLV Ruben Amorim trở lại Old Trafford, chưa đầy ba tuần sau sự ra đi đầy cay đắng của anh. Cầu thủ chạy cánh người Argentina này, cùng với những người đồng đội bị ruồng bỏ khác là Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrrell Malacia, đã bị Amorim đẩy đi.

Đối với HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo của Manchester United, tài năng và tiềm năng của Garnacho không đáng kể so với cái tôi và sự nóng nảy của anh, vì vậy họ quyết định cắt lỗ và bán cầu thủ 21 tuổi người Argentina này cho Chelsea.

Garnacho đã là người của Chelsea. ẢNH: CHELSEA

Vào thứ Bảy, Garnacho sẽ là Kẻ thù số 1 của MU khi anh bước ra khỏi đường hầm tại Nhà hát của những giấc mơ, một sân vận động nơi anh từng được ca ngợi nhưng giờ đây anh bị coi là kẻ phản bội khi Chelsea của anh đối đầu với MU trên sân Old Trafford ở vòng 5 Premier League.

Trước đây, Garnacho được người hâm mộ trung thành của MU yêu mến đến mức họ thậm chí còn chuyển thể một trong những câu hát nổi tiếng nhất trên sân Old Trafford - "Viva Ronaldo" để tôn vinh Cristiano Ronaldo trở thành "Viva Garnacho". Nhưng sau sự ra đi đầy hỗn loạn của Garnacho khỏi MU, giờ đây, anh chắc chắn sẽ bị fan "quỷ đỏ" chào đón với sự thù địch.

Liệu HLV Enzo Maresca của Chelsea có thể thành công ở nơi Amorim thất bại và khai phá được tiềm năng của Garnacho, cũng như truyền cho anh tính kỷ luật và khiêm tốn hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng MU không hề mất ngủ khi để Garnacho gia nhập một đối thủ ở Premier League.

Garnacho mặc áo Aston Villa có tên Rashford vào thời điểm anh vẫn còn là người của MU. ẢNH: INSTAGRAM GARNACHO

Vậy lý do tại sao Garnacho chịu sự chế giễu khi trở lại MU là điều chắc chắn? Mọi chuyện bắt đầu ngay sau khi Amorim được bổ nhiệm làm HLV MU, khi ông loại Garnacho khỏi đội hình tham dự trận derby Manchester vào tháng 12 năm ngoái, cùng với Rashford. Amorim cảm thấy Garnacho đã không nghe theo hướng dẫn của mình trong một trận đấu Europa League bốn ngày trước đó.

Mặc dù Garnacho sau đó đã được trở lại đội hình MU, không giống như Rashford, và giành lại vị trí thường xuyên đá chính, nhưng anh không bao giờ có lấy lại được lòng tin từ HLV Ruben Amorim.

Việc Garnacho công khai bày tỏ sự phẫn nộ sau khi không được đá chính trong trận chung kết Europa League mà MU thua Tottenham 0-1 như là giọt nước tràn ly đối với Amorim, người đã loại anh khỏi đội hình trong trận đấu cuối cùng của MU ở mùa giải trước, trận thắng 2-0 trên sân nhà Old Trafford trước Aston Villa.

Đó là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc MU thanh lý một cầu thủ bị cho là quá phiền phức. Bằng chứng cụ thể cho điều này xuất hiện vào mùa hè, khi Garnacho đăng lên mạng xã hội bức ảnh anh mặc áo đấu Aston Villa với tên Rashford và số 9 ở mặt sau.

Hành động này được coi là một cử chỉ khiêu khích và là lời chế giễu cả Amorim và MU, thay vì thể hiện sự đoàn kết thực sự với Rashford, người đã dành nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Aston Villa. Cả Garnacho và Rashford đều bất đồng quan điểm với MU và hành động của Garnacho chỉ càng củng cố thêm quan điểm trong MU rằng Garnacho phải ra đi, bất chấp tài năng và tiềm năng của anh.

Garnacho chịu sự chế giễu khi trở lại MU vào cuối tuần này là điều chắc chắn. ẢNH: EPA

Người hâm mộ Manchester United thường không thích thấy các cầu thủ tài năng của học viện đào tạo trẻ rời đi trước khi họ có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình, vì lịch sử lâu đời của "quỷ đỏ" được xây dựng dựa trên việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, bắt nguồn từ Busby Babes.

Nhưng chỉ tài năng thôi là chưa đủ để thành công ở MU, như Garnacho đã nhận ra. Bạn cần kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp vững vàng và một tinh thần đặt đội bóng lên trên lợi ích cá nhân, những phẩm chất mà Garnacho đã không nắm bắt hoặc thể hiện được trong năm năm ở Old Trafford.

Đó là lý do tại sao sẽ không có sự "nương tay" nào giữa Garancho và 70.000 người hâm mộ Manchester United khi anh bước ra sân Old Trafford trong màu áo Chelsea vào tối thứ bảy (20-9).