(PLO)- Số tiền khổng lồ MU bồi thường để sa thải các HLV thất bại tại CLB được hé lộ, trong đó có cả HLV Ruben Amorim.

HLV Ruben Amorim đang chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết tại MU, khi Quỷ đỏ chỉ thắng được một trong năm trận mở màn trên mọi đấu trường và để thua trận derby Manchester trước Man City ở vòng 4 Premier League với tỷ số 3-0. Bây giờ, số tiền khổng lồ MU bồi thường để sa thải các HLV đã được hé lộ.

Manchester United sẽ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ 84,7 triệu bảng Anh để sa thải các HLV nếu họ quyết định sa thải Ruben Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha của Quỷ Đỏ thực tế còn ba trận đấu để giữ vững chiếc ghế của mình, khi Manchester United mới chỉ giành được một chiến thắng cho đến nay trong mùa giải này.

Chiến thắng 3-2 muộn màng của MU trên sân nhà Old Trafford trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế vẫn là điểm sáng duy nhất của họ trong mùa giải 2025 - 2026, một khởi đầu đầy ác mộng đối với Amorim. Sau khi được hỗ trợ bởi những bản hợp đồng mới trị giá 216 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đang chật vật xoay chuyển tình thế tại MU.

Thất bại 0-3 trong trận derby Manchester của MU càng làm khiến chiếc ghế HLV của Amorim lung lay hơn bao giờ hết, và ông có thể gia nhập hàng ngũ những nhà cầm quân thất bại trong việc mang lại vinh quang tại Nhà hát của những giấc mơ. Theo tờ Mail (Anh), việc sa thải Amorim sẽ khiến United mất một khoản bồi thường khổng lồ lên đến 12 triệu bảng Anh.

Số tiền khổng lồ MU bồi thường để sa thải các HLV, trong đó có Amorim, đã được hé lộ. ẢNH: CAMERA SPORTS

Đây là số tiền còn cao hơn con số 10,6 triệu bảng Anh mà MU đã trả cho Sporting Lisbon để chiêu mộ Amorim chỉ 10 tháng trước. Amorim sẽ trở thành HLV thứ bảy bị MU sa thải - và nhận được một khoản bồi thường hậu hĩnh - kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Nạn nhân đầu tiên của kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson là David Moyes. HLV hiện tại của Everton Moyes bị MU sa thải vào tháng 4 năm 2014, chỉ chín tháng sau khi ký hợp đồng sáu năm tại Old Trafford, khiến "quỷ đỏ" thiệt hại 5,2 triệu bảng Anh.

Louis van Gaal lên thay, dẫn dắt MU hai mùa giải. Mặc dù MU đã giành được Cúp FA vào tháng 5 năm 2016, phó chủ tịch điều hành MU khi đó là Ed Woodward và các cộng sự vẫn quyết định sa thải nhà cầm quân người Hà Lan, bồi thường cho ông 8,4 triệu bảng Anh.

Jose Mourinho là người tiếp theo ngồi vào ghế nóng, và việc MU sa thải ông vẫn là tốn kém nhất. Vào tháng 12 năm 2018, sau khởi đầu mùa giải thứ ba không mấy ấn tượng, "Người Đặc Biệt" đã bị MU sa thải và nhận mức bồi thường 19,6 triệu bảng Anh sau khi giành được ba danh hiệu tại "quỷ đỏ" trong nhiệm kỳ đầy biến động của mình.

Sau một thời gian đáng nhớ với tư cách là HLV tạm quyền, Solskjaer đã được MU ký hợp đồng chính thức. Mặc dù huyền thoại của MU Solskjaer nắm quyền gần bốn năm, dài nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, chiến lược gia người Na Uy cũng bị MU đã sa thải với mức phí bồi thường được nhận là 10 triệu bảng Anh vào tháng 11 năm 2021.

Ban lãnh đạo Old Trafford đã thay đổi chiến thuật với lần bổ nhiệm tiếp theo, đưa Ralf Rangnick vào làm HLV tạm quyền. Kế hoạch ban đầu là vị HLV người Đức nổi tiếng sẽ trở thành cố vấn của MU từ tháng 5 năm 2022, nhưng ông và ban lãnh đạo đã bất đồng quan điểm về người kế nhiệm, và Rangnick ra đi với số tiền bồi thường 15 triệu bảng.

Cuối cùng, Erik ten Hag bị sa thải cũng khiến MU mất 14,5 triệu bảng Anh. Mặc dù MU đã gia hạn hợp đồng với Ten Hag vào mùa hè năm ngoái, đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo mới của MU đã quyết định thời gian của Ten Hag tại Old Trafford đã kết thúc vào tháng 11 năm 2024 và họ chuyển sang Amorim cho đến lúc này.