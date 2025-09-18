Danh sách ứng cử viên thay thế Amorim dẫn dắt MU đều là HLV tầm trung 18/09/2025 13:29

(PLO)- Danh sách ứng cử viên thay thế Amorim dẫn dắt MU đều là những tên tuổi tầm trung, giữa lúc chuỗi ba trận đấu sắp tới sẽ quyết định số phận của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

HLV Ruben Amorim của MU đang chịu áp lực rất lớn sau trận thua 3-0 trước kình địch Man City ở vòng 4 Premier League trong trận derby Manchester tại Etihad. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang bị chỉ trích này phải đối mặt với ba trận đấu để giữ vững công việc của mình. Bây giờ, danh sách ứng cử viên thay thế Amorim dẫn dắt MU đã được hé lộ. Họ đều là những HLV tầm trung, kể cả Pochettino hay Southgate.

Ruben Amorim thực tế còn ba trận đấu nữa để giữ vững chiếc ghế HLV trưởng Manchester United. "Quỷ đỏ" chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Amorim chỉ thắng 8 trong số 31 trận đấu tại Premier League kể từ khi tiếp quản Manchester United 10 tháng trước và được cho là đang đánh mất niềm tin của một số cầu thủ kỳ cựu.

Mặc dù ban lãnh đạo MU khẳng định HLV Ruben Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ hoàn toàn và không có kế hoạch thay thế ông, nhưng người ta hiểu rằng họ sẽ đánh giá tình hình và hướng đi của đội sau ba trận đấu tiếp theo.

MU sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vào cuối tuần này ở vòng 5 Premier League, sau đó là chuyến làm khách đến Brentford và trận đấu trên sân nhà Old Trafford với đội bóng mới thăng hạng Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần.

Đã có danh sách ứng cử viên thay thế Amorim dẫn dắt MU. ẢNH: EPA

Amorim biết rằng ông đang chịu áp lực rất lớn sau khởi đầu mùa giải mới tệ hại, tiếp nối thành tích ở mùa giải trước, khi MU chỉ đứng thứ 15 Premier League dưới thời ông, vị trí tệ nhất của "quỷ đỏ" trong 51 năm qua.

MU sẽ phải đối đầu với đối thủ truyền kiếp và nhà vô địch Liverpool trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế, và ban lãnh đạo MU sẽ chịu áp lực phải thay thế Amorim trước thời điểm đó nếu phong độ và kết quả không có sự cải thiện trước chuyến làm khách khó khăn tới Anfield.

Mặc dù khẳng định vẫn tin tưởng vào Amorim, ban lãnh đạo của MU cũng đưa ra lời đảm bảo tương tự với Erik ten Hag trước khi sa thải chiến lược gia người Hà Lan chỉ sau chín trận đấu tại Premier League mùa giải trước.

Trận đấu giữa MU và Sunderland sẽ là trận đấu thứ tám của MU trong mùa giải này và Amorim hoàn toàn nhận thức được rằng ông sẽ tiếp tục bị chỉ trích và thử thách niềm tin của những người đã thuê ông nếu ông không thể đưa đội bóng đến với chiến thắng.

"Đây không phải là thành tích mà bạn nên có ở Manchester United", HLV Ruben Amorim nói sau trận thua tại Etihad, "Có rất nhiều điều mà bạn không biết đã xảy ra trong những tháng này, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi sẽ không thay đổi. Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, bạn phải thay đổi HLV".

Theo các nhà cái, những ứng cử viên thay thế Ruben Amorim làm trưởng của MU là HLV của Crystal Palace Oliver Glasner, cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate, HLV Marco Silva của Fulham và HLV Andoni Iraola của Bournemouth.

Cựu HLV Tottenham và HLV trưởng hiện tại của đội tuyển Mỹ, Mauricio Pochettino, người từng được MU liên hệ trước khi họ bổ nhiệm Ten Hag, cũng được ủng hộ là sẽ tiếp quản Old Trafford nếu Ruben Amorim bị sa thải.

Đây đều là những HLV tầm trung, kể cả Pochettino từng dẫn dắt Tottenham, Chelsea hay PSG và Southgate ở tuyển Anh. Southgate thì chỉ có chút danh tiếng từ việc dẫn dắt Anh 2 lần vào chung kết Euro, trong khi Pochettino không thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League của PSG, còn việc vô địch Ligue 1 cùng họ là điều quá dễ.