Cựu ngôi sao Barcelona lên tiếng về tin đồn qua đời 17/09/2025 10:59

Cựu hậu vệ của Barcelona Eric Abidal đã lên tiếng sau những tin đồn trên mạng xã hội vào cuối tuần rằng anh đã qua đời do biến chứng từ ca ghép gan trước đó. Cựu hậu vệ của Barcelona và đội tuyển Pháp Eric Abidal đã buộc phải dập tắt tin đồn trên mạng xã hội cho rằng anh đã qua đời.

Abidal, 46 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư gan khi còn khoác áo Barcelona vào năm 2011 nhưng đã được cắt bỏ khối u ngay trong năm đó. Sau đó, anh buộc phải trải qua ca ghép gan vào năm 2012 trước khi trở lại thi đấu cho Barcelona một năm sau đó. Abidal cũng từng khoác áo AS Monaco, Lille, Lyon và Olympiacos, đồng thời có 67 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.

Những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tuần qua cho rằng Abidal đã qua đời do biến chứng từ ca ghép gan mà anh đã trải qua vào năm 2012. Tuy nhiên, Abidal đã sử dụng nền tảng mạng xã hội của mình để làm rõ sự việc.

Abidal - Cựu ngôi sao Barcelona lên tiếng về tin đồn qua đời. Ảnh: Quality Sport Images

"Một số tin đồn không bao giờ nên tồn tại", Abidal viết trên tài khoản Instagram của mình, "Tôi ở đây cùng gia đình và mọi thứ đều ổn. Sự tôn trọng là điều cần thiết. Tôi còn có một gia đình và các con tôi. Nói rõ hơn, tôi ổn, tôi vẫn sống và khỏe mạnh. Cảm ơn sự ủng hộ và những lời quan tâm của các bạn. Hãy tập trung vào những gì thực sự quan trọng".

Thông tin cập nhật của Abidal đã nhận được sự ủng hộ và chúc mừng rộng rãi từ người hâm mộ bóng đá, bao gồm cả Barcelona, ​​nơi Abidal từng giữ chức giám đốc thể thao từ năm 2018 đến 2020 sau khi giải nghệ. Tổng cộng, Abidal đã giành được 15 danh hiệu trong thời gian ở Nou Camp.

Sau khi trở lại Pháp để khoác áo AS Monaco lần thứ hai, Abidal kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Hy Lạp trong màu áo Olympiacos. Sau khi giải nghệ, anh đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao tại Barcelona, ​​và hiện là giám đốc thể thao của Al Wasl Sports Club tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)