Alexander-Arnold gặp ác mộng ngay phút đầu ra mắt Real Madrid

Trận ra mắt Champions League tại Real Madrid của Trent Alexander-Arnold đã trở thành cơn ác mộng khi anh buộc phải rời sân vì chấn thương chỉ năm phút sau khi trận đấu với Marseille bắt đầu. Trent Alexander-Arnold, 26 tuổi, người mới chỉ đá chính hai trong bốn tại La Liga mùa này ở Real Madrid, dường như đã bị căng cơ gân kheo trong những phút đầu trận đấu với Marseille tại Bernabeu rạng sáng nay 17-9.

Cơ hội ra sân của Trent Alexander-Arnold trước đội bóng cũ Liverpool tại Champions League trong vòng chưa đầy hai tháng nữa đang bị đe dọa nghiêm trọng, tờ Liverpool Echo đưa tin. Alexander-Arnold sẽ trở lại Anfield lần đầu tiên kể từ khi anh rời đi gây tranh cãi vào cuối mùa giải trước.

Trận đấu được mong đợi nhất giữa hai hạt giống hàng đầu Real Madrid và Liverpool tại Champions League dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4-11. Cả hai đội đều hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, khi Liverpool đã kết thúc ở vị trí đầu bảng mùa giải trước. Nhưng bây giờ, Alexander-Arnold gặp ác mộng ngay phút đầu ra mắt Real Madrid tại Champions League.

ẢNH: EPA

Alexander-Arnold cảm thấy đau gân kheo bên phải sau một đường chuyền bóng chỉ sau hai phút 40 giây trong trận đấu với Marseille. Hậu vệ phải này ngay lập tức ngồi xuống sân, ra hiệu yêu cầu sự chăm sóc từ đội ngũ y tế của Real Madrid.

Cuối cùng, Alexander-Arnold sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Anh được thay thế bởi Dani Carvajal, người đã đá chính trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Real Sociedad cuối tuần trước tại La Liga.

Alexander-Arnold hiện đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu vào tháng 11 tại Anfield, một trận đấu sẽ diễn ra trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng sau quyết định rời Liverpool của anh.

"Trước hết, tôi muốn nói rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng và cần rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc để đưa ra quyết định này", Trent Alexander-Arnold nói vào tháng 5, "Tôi đã ở đây 20 năm rồi, yêu thích từng phút giây ở đây, đạt được mọi ước mơ, đạt được mọi thứ tôi từng mong muốn ở đây.

Cống hiến hết mình ngày này qua ngày khác trong suốt 20 năm, giờ đây tôi đã đến lúc cảm thấy mình cần một sự thay đổi, một thử thách mới cho bản thân với tư cách là một cầu thủ và một con người. Và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi làm điều đó”.

ẢNH: EPA

Ở trận mở màn Champions League mùa 2025 - 2026, Real Madrid đã ngược dòng đánh bại Marseille 2-1 nhờ cú đúp trên chấm 11m của Kylian Mbappe. Kết quả các trận đấu khác trong ngày 17-9, Benfica thua Qarabak 2-3, Juventus hòa Borussia Dortmund 4-4, Tottenham thắng Villarreal 1-0, Athletic Bilbao thua Arsenal 0-2 và PSV thua Union St.Gilloise 1-3.