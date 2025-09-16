Amorim là HLV tệ nhất Premier League 16/09/2025 13:09

Thống kê đã chỉ ra Ruben Amorim là HLV tệ nhất Premier League. Manchester United của Ruben Amorim vừa bị Manchester City đè bẹp 3-0 trong trận derby Manchester ở vòng 4 Premier League, khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha lập kỷ lục không mong muốn tại Premier League khi áp lực tiếp tục đè nặng lên ông.

Manchester United là đội bóng có thành tích tệ nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi Ruben Amorim lên nắm quyền. Và điều đó kéo theo Amorim là HLV tệ nhất Premier League sau khi Manchester United bị Manchester City đè bẹp 3-0 trong trận derby Manchester, một lần nữa cho thấy "quỷ đỏ" đã sa sút đến mức nào.

Pha đánh đầu của Phil Foden và hai pha dứt điểm sắc bén của Erling Haaland đã giúp Man City dễ dàng giành chiến thắng tại Etihad. MU hoàn toàn bị áp đảo và không thể tận dụng những cơ hội quý giá để ghi bàn thắng danh dự.

Áp lực đang gia tăng lên Amorim, người sắp đảm nhiệm dẫn dắt MU được một năm và vẫn chưa thể xoay chuyển được tình thế. MU đã chi hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens nhưng vẫn chưa thấy được hiệu quả.

MU đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, với bốn điểm sau bốn trận mở màn. Chiến thắng duy nhất của "quỷ đỏ" đến từ quả phạt đền muộn của Bruno Fernandes ấn định tỉ số 3-2 trước Burnley, và MU đã để thua Arsenal và hòa Fulham trong các trận đấu còn lại.

Ruben Amorim là HLV tệ nhất Premier League sau khi MU của ông chịu thất bại 0-3 trước Man City của Pep Guardiola (phải). ẢNH: EPA

Những kết quả này chỉ là sự tiếp nối cho phong độ tệ hại của mùa giải trước, khi MU kết thúc ở vị trí thứ 15 Premier League. Bốn điểm sau bốn trận đấu khiến đây là khởi đầu mùa giải tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1992/93. Và về mặt thống kê, Amorim là HLV nhất tại Premier League kể từ khi ông gia nhập MU vào ngày 24-11-2024.

Thống kê của Opta chỉ ra rằng, MU chỉ giành 31 điểm sau 31 trận kể từ khi Amorim đến, đứng cuối bảng xếp hạng. Con số này ngang bằng với Tottenham, nhưng Tottenham có hiệu số bàn thắng bại là -4 so với -13 của MU.

Amorim chỉ thắng 8 trong số 31 trận đấu tại Premier League kể từ khi đến thay thế Erik ten Hag mùa giải trước và số điểm ít ỏi của MU còn tệ hơn cả West Ham (34), Wolves (36) và Fulham (41). Không có gì ngạc nhiên khi Liverpool đứng đầu bảng xếp hạng này với 68 điểm, xếp trên Arsenal (64), Chelsea (58) và Manchester City (54).

Amorim buộc phải lên tiếng tự bào chữa sau một thất bại thảm hại trước Man City. "Các bạn ạ, tôi hiểu điều đó và tôi chấp nhận", Amorim nói sau trận Manchester United thua Man City, "Đó không phải là thành tích mà bạn nên có ở Manchester United. Có rất nhiều điều các bạn không biết, các bạn không biết chuyện gì đã xảy ra trong những tháng này, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi sẽ không thay đổi.

Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không hài lòng, CLB phải thay đổi HLV. Họ luôn nói về việc sa thải HLV trong mỗi trận đấu mà chúng tôi thua. Tôi không tin vào điều đó, vào hệ thống, hay bất cứ điều gì khác. Tôi tin vào cách của mình và tôi sẽ chơi theo cách của mình cho đến khi tôi muốn thay đổi.

Thông điệp của tôi là tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi sẽ làm tất cả, luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho CLB. Việc Manchester United có thay đổi HLV hay không, không phải do tôi quyết định. Cho đến khi tôi ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng. Tôi đang chịu đựng nhiều hơn họ".