Rashford gửi thông điệp về đêm tuyệt vời tại Barcelona 16/09/2025 11:39

(PLO)- Rashford gửi thông điệp về đêm tuyệt vời tại Barcelona với chiến thắng 6-0 trước Valencia, trong khi đội bóng chủ quản Manchester United của anh chịu thất bại nặng nề.

Marcus Rashford đã giúp Barcelona đánh bại Valencia với tỷ số 6-0 tại La Liga vào đêm Chủ Nhật (rạng sáng hôm qua giờ Việt Nam), chỉ vài giờ sau khi Manchester United phải chịu thất bại nặng nề trước Manchester City. Bây giờ, Rashford gửi thông điệp về đêm tuyệt vời tại Barcelona.

Marcus Rashford đã gửi một thông điệp ngắn gọn sau khi trải qua khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong màu áo Barcelona kể từ khi được Manchester United cho mượn trong một mùa giải. Cầu thủ 27 tuổi người Anh đã gia nhập Barcelona vào mùa hè nhưng đã có một khởi đầu đầy khó khăn ở xứ Catalonia, không ghi được bàn thắng hay kiến ​​tạo nào trong ba trận đầu tiên.

Tuy nhiên, Rashford đã tỏa sáng rực rỡ vào cuối tuần qua, với màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của Barca trước Valencia tại La Liga. Sau khi Fermin Lopez mở tỷ số cho Barca, Rashford đã kiến ​​tạo bàn thắng thứ hai cho đội nhà bằng một đường chuyền tuyệt đẹp cho cựu tiền đạo Leeds United Raphinha ghi bàn ở cột dọc xa.

Đó là một pha bóng mà người hâm mộ MU đã quá quen thuộc về ​​Rashford. Trong 68 phút thi đấu trên sân, Rashford đã có 46 lần chạm bóng, tạo ra ba cơ hội, thực hiện hai cú sút, hoàn thành bốn lần thu hồi bóng, phạm một lỗi và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%.

Rashford gửi thông điệp về đêm tuyệt vời tại Barcelona. ẢNH: EPA

Sau khi góp công vào chiến thắng vang dội của Barcelona trước Valencia, Rashford, người có 20,5 triệu người theo dõi, đã đăng lên Instagram lời nhắn gửi đến người hâm mộ CLB mới của mình. Kèm theo ba hình ảnh mình đang thi đấu trong màu áo Barcelona, Rashford tuyên bố: "Thật là một đêm!! Visca Barca", cùng biểu tượng cảm xúc vòng tròn xanh và vòng tròn đỏ.

Lopez và Raphinha đều lập cú đúp cho Barcelona, trong khi Robert Lewandowski vào sân từ ghế dự bị cũng ghi hai bàn. "Ngay từ đầu, chúng tôi đã thể hiện những gì mình muốn, và đó là những gì chúng tôi đã thấy", HLV Hansi Flick của Barcelona chia sẻ với Movistar sau trận đấu, "Không chỉ Fermin Lopez, mọi người đều đã chiến đấu và vui vẻ trên sân cỏ. Đội bóng đã chơi tuyệt vời ở mọi vị trí. Ba điểm là hoàn hảo, và đối với tôi, thật tuyệt khi được lựa chọn giữa Ferran Torres và Lewandowski".

Màn trình diễn ấn tượng của Rashford tại Barcelona đến chỉ vài giờ sau khi MU phải chịu thêm một thất bại nữa trước kình địch Manchester City. 10 tháng đầu tiên đầy khó khăn của Ruben Amorim tại Old Trafford tiếp tục khi Phil Foden mở tỷ số và Erling Haaland lập cú đúp cho Manchester City. Trận thua Man City 0-3 khiến MU trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 33 năm qua. Kể từ khi đến Old Trafford, Amorim chỉ thắng tám trong số 31 trận tại Premier League.

Trong khi đó, Barcelona sẽ đá trận tiếp theo làm khách trên sân của Newcastle United tại Champions League vào giữa tuần này. Marcus Rashford hy vọng sẽ tiếp tục phong độ tốt, khi anh từng ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo mỗi khi đối đầu với "Chích chòe".