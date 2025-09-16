Ronaldo tuyên bố sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nói lên nhiều điều 16/09/2025 07:29

(PLO)- Việc Cristiano Ronaldo tuyên bố sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại MU trước đây đã nói lên nhiều điều về phẩm chất siêu sao của anh.

Cristiano Ronaldo đã trở thành tiêu điểm trên toàn thế giới khi anh được Real Madrid chiêu mộ từ MU với mức phí kỷ lục thế giới khi đó là 80 triệu bảng Anh vào năm 2009. Việc Ronaldo tuyên bố sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi còn ở MU đã nói lên nhiều điều về phẩm chất của anh.

Sự tự tin vào bản thân của Cristiano Ronaldo lý giải hoàn hảo cho quyết định rời Manchester United của anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng cùng Quỷ Đỏ từ năm 2003 đến 2009, giành ba chức vô địch Premier League và một Champions League.

Và khi Real Madrid gõ cửa với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là 80 triệu bảng Anh, không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo quyết định chia tay Old Trafford để theo đuổi vinh quang cùng Galacticos. Trong những năm sau đó, Ronaldo đã khẳng định mình là một trong những tài năng bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ronaldo tuyên bố sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi còn ở MU. ẢNH: EPA

Owen Hargreaves từng sát cánh cùng Ronaldo trong thời gian anh khoác áo MU, tiết lộ rằng anh luôn biết Ronaldo sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại. Phát biểu trên That Peter Crouch Podcast, Owen Hargreaves chia sẻ: "Tôi đã ở bên Ronaldo vào năm đầu tiên anh ấy giành Quả Bóng Vàng. Tôi nhớ chúng tôi đã ở trong phòng tập cùng HLV thể lực Mike Clegg. Ronaldo rất tuyệt vời, anh ấy đã thực hiện những động tác gập bụng điên rồ.

Tôi nhớ khi chúng tôi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Ronaldo đã nói, "Tôi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay". Đó là vào tháng 9, chúng tôi đã vô địch Premier League và Champions League, còn Ronaldo thì giành Quả bóng Vàng. Vậy nên, khi chứng kiến ​​những chàng trai này, kiểu như...

Mọi người chỉ nhìn vào những gì tận mắt chứng kiến, những chàng trai này, họ rất ưu tú, không chỉ về năng lực. Tôi nghĩ đến Mo (Michael Owen) hay Wazza (Wayne Rooney), hay Cristiano Ronaldo. Tất cả những chàng trai này đều là những cầu thủ tuyệt vời, nhưng tư duy của họ mới là điều đặc biệt".

Ronaldo đã giành Quả bóng Vàng thế giới năm 2008 sau một mùa giải bùng nổ cùng MU, nơi anh vô địch Premier League, Champions League và FIFA Club World Cup. Và mặc dù MU là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới vào thời điểm đó dưới triều đại huyền thoại của Sir Alex Ferguson, Ronaldo cảm thấy mình đã đạt được mọi thứ trên đất Anh.

Kết quả là, Ronaldo chuyển đến Real Madrid và ngay lập tức tỏa sáng, ghi 26 bàn sau 29 trận trong mùa giải đầu tiên tại La Liga, mặc dù để tuột mất chức vô địch vào tay Barcelona. Năm 2018, Ronaldo chia tay Los Blancos với hai danh hiệu La Liga, bốn cúp quốc gia Tây Ban Nha và vô số danh hiệu Champions League, đồng thời giành thêm bốn Quả bóng Vàng danh giá.

Tổng cộng, Ronaldo đã ghi được 450 bàn thắng và 131 pha kiến ​​tạo sau 438 lần ra sân, trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của Real Madrid. Sau đó, Ronaldo gia nhập Juventus để thử sức ở Serie A, nơi anh tiếp tục củng cố bộ sưu tập danh hiệu của mình với hai chức vô địch Serie A, hai Siêu cúp Ý và một Coppa Italia.

Một cuộc hội ngộ ngắn ngủi với MU diễn ra với Ronaldo vào năm 2021 đã kết thúc trong thảm họa. Ronaldo cuối cùng chấm dứt hợp đồng với MU theo thỏa thuận chung vào tháng 11 năm 2022, sau khi bất đồng với HLV của MU lúc bấy giờ là Erik ten Hag.

Ronaldo, 40 tuổi sau đó gia nhập Al Nassr của Saudi Pro League vào năm 2023 và gắn bó với đội bóng này cho đến nay. Khi bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, Ronaldo gia hạn hợp đồng với Al Nassr vào mùa hè này và thậm chí còn sở hữu cổ phần tại CLB có trụ sở tại Riyadh.

Cristiano Ronaldo đá trận mở màn mùa giải của Al Nassr với Al Taawoun vào tháng trước, ghi bàn cùng Kingsley Coman, trong khi Joao Felix tỏa sáng với cú hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 5-0. Vào hôm qua (15-9), Ronaldo cùng Al Nassr có chiến thắng thứ hai với tỉ số 2-0 trước Al Kholood để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 6 điểm tuyệt đối.