Donnarumma được thuyết phục gia nhập MU 15/09/2025 17:59

Manchester City đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành Gianluigi Donnarumma và thủ môn người Ý đã có trận ra mắt ấn tượng trước MU, trong khi huyền thoại của "quỷ đỏ" Peter Schmeichel thừa nhận rằng ông đã không thuyết phục được thủ môn này chuyển đến Old Trafford. Vậy, Donnarumma được thuyết phục gia nhập MU như thế nào?

Peter Schmeichel thừa nhận ông đã cố gắng nhưng không thành công trong việc đưa Gianluigi Donnarumma gia nhập Manchester United vào mùa hè này, sau khi thủ môn mới người Ý có màn ra mắt Premier League trong chiến thắng 3-0 của Man City ở trận derby Manchester trước chính Manchester United.

HLV Pep Guardiola của Man City đã chớp lấy cơ hội ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để chiêu mộ nhà vô địch Champions League từ PSG, sau khi Donnarumma không còn được trọng dụng tại Paris. Chỉ vài tháng sau khi đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của PSG, Donnarumma giờ đây đã sẵn sàng khẳng định mình là người gác đền số 1 của Guardiola tại Etihad.

Donnarumma đã có trận ra mắt giữ sạch lưới khi Man City dễ dàng đánh bại kình địch MU 3-0 ở vòng 4 Premier League trên sân nhà Etihad. Bản thân Donnarumma đã được đồn đoán sẽ chuyển đến MU. Thủ môn người Ý đã khẳng định giá trị của mình bằng một pha cứu thua xuất sắc trong hiệp hai, khi anh khéo léo đẩy cú vô lê của Bryan Mbeumo ra ngoài cột dọc khi tỷ số đang là 2-0 cho Man City.

Donnarumma được thuyết phục gia nhập MU nhưng cuối cùng anh chọn Man City. ẢNH: EPA

Cựu thủ môn lừng danh từng chơi cho cả MU lẫn Man City Schmeichel thừa nhận ông đã từng thảo luận với Donnarumma và bảo Donnarumma hãy đến "đội đỏ" thành Manchester, nhưng cuối cùng Donnarumma lại chọn "đội xanh".

Schmeichel chia sẻ Donnarumma được thuyết phục gia nhập MU như thế nào khi nói với Premier League Productions: "Donnarumma chơi trận đầu tiên. Donnarumma luôn làm điều đó, nói chuyện và kết nối với các cầu thủ trên sân, vì vậy Man City có nhiều sự lãnh đạo hơn. Tôi đã theo dõi họ (PSG) ở Champions League và tôi đã nói chuyện với Donnarumma rất nhiều lần.

Tôi chỉ thuyết phục được Donnarumma đến phỏng vấn một lần, chúng tôi quay lại trường quay, tôi hỏi câu hỏi đầu tiên và Donnarumma bắt đầu trả lời bằng tiếng Ý. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả! Trong suốt mùa giải trước, tôi cứ nói với Donnarumma, "Chúng tôi muốn anh đến Man United", và cậu ấy trả lời, "Tôi rất muốn đến Anh"".

Người dẫn chương trình của Premier League Productions nói đùa rằng Schmeichel đã thất bại trong nỗ lực trở thành một người đại diện thành công, và cựu thủ môn lừng danh người Đan Mạch trả lời: "Tôi đã thất bại. Vì vậy, tôi đến gặp Donnarumma, "Anh đang làm gì ở đây, anh nên ở vị trí thủ môn ở Man United", nhưng Donnarumma nói, "Tôi rất, rất hạnh phúc ở đây". Donnarumma đã thể hiện điều đó, cậu ấy đã cống hiến hết mình cho Man City hôm nay, phải không?".

Donnarumma ngay lập tức chiếm lấy vị trí số 1 trong khung gỗ Man City của James Trafford, người được chiêu mộ từ Burnley và bắt chính trong ba trận đầu tiên tại Premier League. Điều đó đã thúc đẩy thủ môn người Brazil Ederson rời Etihad để gia nhập Fenerbahce.

Trong khi đó, tình hình về thủ môn của MU cũng thay đổi đáng kể trong mùa hè này với sự xuất hiện của Senne Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Thủ môn người Bỉ vẫn còn là một ẩn số và giờ đây anh sẽ cạnh tranh với Altay Bayindir cho vị trí thủ môn số 1 của MU, sau khi Andre Onana bất ngờ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn.

HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ về quyết định chia tay Onana: "Đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi ở một số môi trường, một số thời điểm. Tôi nghĩ chúng tôi, với tư cách là một CLB và Andre Onana cảm thấy đã đến lúc cần có một chút thay đổi. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đã đến lúc phải thay đổi".