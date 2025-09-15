Tottenham đáp trả trong cuộc chiến pháp lý với ông chủ của MU 15/09/2025 17:10

Tottenham đáp trả trong cuộc chiến pháp lý với ông chủ của MU Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn hóa dầu INEOS của ông khi cuộc chiến giữa hai bên tiếp diễn. Tottenham đang kiện tập đoàn hóa dầu INEOS của Sir Jim Ratcliffe sau khi họ chấm dứt hợp đồng tài trợ với Tottenham.

Tottenham hiện đã nộp đơn kiện mới nhất lên Tòa án tối cao, trong đó họ bác bỏ nỗ lực phản kiện tiếp theo của INEOS. Ban đầu, Tottenham đã có hành động pháp lý khi cáo buộc INEOS, do doanh nhân tỉ phú, đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe đứng đầu, đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trị giá 17 triệu bảng Anh trong 5 năm, trong đó mẫu xe Grenadier của họ được chỉ định là "đối tác 4x4 chính thức" của Tottenham.

Tottenham đang yêu cầu INEOS trả hơn 11 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, tháng trước, INEOS đã phản pháo, cáo buộc Spurs dàn xếp một hợp đồng tài trợ với đối thủ Audi, xoay quanh việc chuyển nhượng Harry Kane sang Bayern Munich và yêu cầu 1 triệu bảng Anh.

Giờ đây, Tottenham đã đáp trả. Mặc dù thừa nhận đã thảo luận với nhà sản xuất ô tô của Đức, Tottenham cho biết INEOS không có quyền chấm dứt hợp đồng vì không có thỏa thuận đó trong hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Luật sư của Spurs cho biết thêm rằng ngay cả khi việc chấm dứt hợp đồng của INEOS là hợp lệ, họ vẫn nợ Tottenham khoản thanh toán 4,25 triệu bảng Anh vào ngày 1-12 và việc chấm dứt hợp đồng chỉ diễn ra vào ngày 6-12. INEOS khẳng định họ có quyền chấm dứt hợp đồng theo điều khoản đã ký với Tottenham và họ đã kích hoạt quyền này.

Tottenham đáp trả trong cuộc chiến pháp lý với ông chủ của MU Sir Jim Ratcliffe (thứ phải từ trái sang). ẢNH: EPA

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến Tottenham, sẽ rất thú vị khi xem liệu Sir Alan Sugar có thực hiện lời đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại đài Sky Sports hay không, sau khi Jamie Redknapp bình luận trên đài Sky Sports rằng Daniel Levy đã thừa hưởng "một mớ hỗn độn hoàn toàn" sau nhiệm kỳ của mình tại White Hart Lane.

Sir Alan Sugar là chủ tịch Tottenham từ năm 1991 đến 2001. Sau đó ông bán cổ phần của Tottenham và Daniel Levy tiếp quản ghế chủ tịch Tottenham kể từ đó. Tuần trước, Levy đã rời ghế chủ tịch Tottenham nhưng vẫn giữ cổ phần của CLB.

Cựu chủ tịch Tottenham và là ngôi sao của chương trình The Apprentice Sir Alan Sugar đã nhanh chóng lên mạng xã hội gọi Redknapp là "kẻ ngốc hai mang" và nói thêm rằng Sky sẽ "gặp đội ngũ luật sư của tôi".

Trong khi đó, những tranh cãi xoay quanh thương vụ chuyển nhượng Marc Guehi từ Crystal Palace sang Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn tiếp diễn. Trong một quá trình phức tạp, Crystal Palace đã đồng ý mượn tiền đạo Manor Solomon của Tottenham nhằm thay cho Guehi và thậm chí còn ký một "bản thỏa thuận" để có thêm thời gian hoàn tất thương vụ.

Tuy nhiên, Crystal Palace sau đó đã rút khỏi hợp đồng mượn Solomon vì Guehi ở lại CLB, khiến Spurs vô cùng tức giận. Tờ Inside Sport đưa tin rằng Tottenham, đội sau đó đã gửi Solomon đến Villareal, đề xuất với Premier League rằng các biên bản thỏa thuận như vậy cần phải trở thành một văn bản ràng buộc và phải được tôn trọng. Tuy nhiên, Tottenham được cho là khó có thể thành công với nỗ lực này.