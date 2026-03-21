Tương lai của Mainoo và Maguire tại MU được định đoạt 21/03/2026 15:10

(PLO)- Tương lai của Kobbie Mainoo và Harry Maguire tại MU đã được định đoạt sau sự can thiệp của HLV Michael Carrick.

MU đang đàm phán hợp đồng với hai ngôi sao người Anh Kobbie Mainoo và Harry Maguire trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng, thời điểm mà "quỷ đỏ" thành Manchester sẽ bổ nhiệm HLV trưởng chính thức.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United sắp đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với hai ngôi sao người Anh Kobbie Mainoo và Harry Maguire. Cả hai đều trở thành những cầu thủ chủ chốt kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng Giêng với tư cách HLV tạm quyền đến hết mùa này và hiện "quỷ đỏ" đang nỗ lực để giữ chân họ bằng những hợp đồng mới.

Cả Mainoo và Maguire đều được hưởng lợi rất nhiều từ việc Carrick tiếp quản vị trí HLV tạm quyền, sau khi bị gạt sang một bên trong thời gian Ruben Amorim nắm quyền. Mainoo đã nỗ lực để rời MU đến Napoli trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, trong khi Maguire đối mặt với tương lai bất định, khi hợp đồng của anh sắp hết hạn và các trung vệ khác được ưu tiên hơn.

Bộ đôi người Anh này đã đá chính cả 10 trận dưới thời HLV Carrick, qua đó thay đổi diện mạo của MU và được triệu tập vào đội tuyển Anh của Thomas Tuchel cho các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản. Và MU hiện đã quyết định giải quyết tương lai của họ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Carrick đã đưa Mainoo trở lại đội hình chính của MU. ẢNH: Mike Morese

Tờ Athletic (Anh) đưa tin Manchester United sắp đạt được thỏa thuận với cả hai cầu thủ về các điều khoản gia hạn hợp đồng. Mainoo hiện đang có hợp đồng đến tháng 6 năm 2027, nhưng là một trong những cầu thủ có mức lương thấp nhất câu lạc bộ và đang được kỳ vọng sẽ tăng lương đáng kể sau những màn trình diễn ấn tượng dưới thời Carrick. Cầu thủ 20 tuổi trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng mới đến năm 2031 với mức lương được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, Maguire chuẩn bị ký gia hạn hợp đồng với MU thêm một năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nữa. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 33 tuổi này sẽ hết hạn vào ngày 30-6 và trước đó đã có vẻ như anh có thể bị thanh lý hợp đồng, cùng với tiền vệ kỳ cựu Casemiro.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick, Manchester United đã thắng 7 trong 10 trận đấu, với Mainoo và Maguire là trụ cột của đội. Manchester United hiện đứng thứ ba tại Premier League, mới nhất là hòa Bournemouth 2-2 vào hôm nay 21-3 và dường như chắc chắn sẽ giành được một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

MU đã xác nhận sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm chính thức cho Amorim vào mùa hè và mỗi chiến thắng sẽ củng cố vị trí của Carrick. Việc MU hiện đang trao hợp đồng cho hai cầu thủ từng bị Amorim loại bỏ có lẽ là dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo có thiện cảm với việc giao vai trò này cho Carrick.

Harry Maguire là tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. ẢNH: ALLSTAR

Manchester United đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy sôi động với nhiều hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Việc Casemiro ra đi khi hết hạn hợp đồng trị giá 350.000 bảng mỗi tuần đồng nghĩa với việc "quỷ đỏ" cần phải chiêu mộ ít nhất một tiền vệ chất lượng hàng đầu, trong khi tương lai của Manuel Ugarte cũng đang bị đặt dấu hỏi.

MU đang cân nhắc bộ đôi Sandro Tonali và Bruno Guimaraes của Newcastle - những người có thể bị cám dỗ rời đội để được chơi ở Champions League - cũng như Adam Wharton của Crystal Palace, Carlos Baleba của Brighton và Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Manchester United đã chi hơn 200 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái để chiêu mộ Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Senne Lammens, và họ biết rằng sẽ cần khoảng 80 triệu bảng Anh để có được Anderson, người cũng đang được Manchester City theo đuổi.