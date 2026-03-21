Bruno Fernandes nổi giận 21/03/2026 14:45

(PLO)- Bruno Fernandes vô cùng tức giận và chỉ trích VAR khi Manchester United đặt câu hỏi về hai quả phạt đền trong trận hòa 2-2 với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Manchester United và đội trưởng Bruno Fernandes vô cùng tức giận vì bị từ chối quả phạt đền sau pha va chạm giữa Amad và Adrien Truffert trong vòng cấm, nhưng Harry Maguire lại bị đuổi khỏi sân và Bournemouth được hưởng quả phạt đền trong một tình huống tương tự, khi hai đội hòa nhau 2-2 ở vòng 31 Premier League vào hôm nay 21-3.

Bruno Fernandes đã chỉ trích VAR sau khi Manchester United tỏ ra vô cùng tức giận trước những quyết định của trọng tài trong trận hòa 2-2 với chủ nhà Bournemouth. Đội khách hai lần để mất lợi thế dẫn trước và kết thúc trận đấu với 10 người sau một hiệp hai đầy kịch tính.

MU đã vươn lên dẫn trước từ chấm phạt đền sau pha lập công của Bruno Fernandes khi Matheus Cunha bị Alex Jimenez phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng Bruno Fernandes đã không có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 bằng một quả phạt đền khác, sau khi trọng tài Stuart Attwell từ chối yêu cầu thổi phạt đền từ pha ngã trong vòng cấm của Amad dưới sức ép từ Adrien Truffert.

Tình huống Amad ngã trong vòng cấm. ẢNH: SKY SPORTS

Tệ hơn nữa, Bournemouth ngay lập tức phản công và gỡ hòa 1-1 chỉ vài chục giây sau đó nhờ bàn thắng của Ryan Christie. VAR đã kiểm tra pha bóng của Amad và cho rằng pha va chạm "không đủ để cấu thành lỗi" .

MU lại vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của James Hill, nhưng không lâu sau đó, Harry Maguire bị phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ. Junior Kroupi thực hiện thành công quả phạt đền, khiến MU và Bruno Fernandes vô cùng tức giận và đành chấp nhận một điểm.

"Tôi thất vọng vì chúng tôi đã làm đủ để giành được ba điểm", Bruno Fernandes nổi giận chia sẻ trên Sky Sports sau trận đấu, "Chúng tôi đã phải rất vất vả và cố gắng không để thủng lưới. Sự thất vọng thuộc về chính chúng tôi vì lẽ ra chúng tôi có thể dẫn trước 2-0 nhưng lại để thủng lưới thêm một bàn nữa.

Không được hưởng quả phạt đền, rồi chúng tôi lại bị phạt đền trong tình huống tương tự như của Amad - một quả là phạt đền, một quả thì không. Tôi biết trọng tài khó có thể cho cùng một đội hưởng hai quả phạt đền liên tiếp trong một trận đấu, nhưng tôi không hiểu tại sao VAR lại không can thiệp vào tình huống đó, hoặc với Harry Maguire, vì hoặc một quả là phạt đền, quả kia cũng vậy, hoặc cả hai đều không phải là phạt đền.

Amad đang ở thời điểm chuẩn bị dứt điểm và bị đẩy ngã - bạn có thể thấy điều gì đó đã khiến cậu ấy mất thăng bằng hoàn toàn. Điều này gây khó chịu cho những cầu thủ nhỏ con vì người ta thường nói những cầu thủ nhỏ con thì yếu đuối, còn khi là những cầu thủ to con hơn thì họ lại phạm lỗi. Tôi nghĩ tình huống kia là một quả phạt đền, nhưng tôi cũng nghĩ tình huống của Amad là một quả phạt đền và điều đó có thể đã thay đổi cục diện trận đấu".

Bruno Fernandes không hài lòng với quyết định của trọng tài. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV của Manchester United, Michael Carrick, tỏ ra tức giận một cách bất thường trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, và nói thêm: "Chúng tôi đáng lẽ phải được hưởng thêm một quả phạt đền nữa. Rõ ràng, nếu bạn được hưởng một quả, bạn phải được hưởng quả thứ hai.

Với tôi thì hai tình huống gần như giống hệt. Dù sao thì họ cũng sai ở một phía, nhưng chỉ bắt một bên mà không bắt bên kia thì tôi không thể hiểu nổi, tôi thấy điều đó thật điên rồ. Thật sự là hơi khó hiểu".

Tuy nhiên, các chuyên gia lại có ý kiến ​​trái chiều. Khi được hỏi về pha kháng cáo của Amad, cựu danh thủ Jamie Redknapp bình luận trên Sky Sports: "Tôi nghĩ đó là một quyết định quá khắc nghiệt. Có thể thấy Truffert đã chơi xấu với Amad, có phần dùng sức mạnh để đẩy cậu ấy ra. Nhưng tôi không nghĩ đó là đủ để được coi là một quả phạt đền".

Maguire nhận thẻ đỏ, còn MU chịu quả penalty. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu tiền đạo của Manchester United, Andy Cole, nói thêm: "Khi bạn nói về việc dễ dàng ngã xuống, thì anh ấy (Evanilson) đã ngã xuống một cách dễ dàng trong tình huống đó. Với tư cách là một HLV, dĩ nhiên bạn sẽ thất vọng, Bruno Fernandes cũng thất vọng. Khi phân tích kỹ, sự khác biệt là gì? Tôi hiểu về thẻ đỏ nhưng khi nói về quả phạt đền, tại sao một bên được hưởng quả phạt đền còn bên kia thì không?".