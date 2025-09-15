Amorim phải trả giá cho thực tế phơi bày tại MU 15/09/2025 16:50

HLV Ruben Amorim tức giận khi tuyên bố của MU bị phơi bày một cách tàn nhẫn trong trận derby Manchester. MU đã phải nhận thất bại đáng thất vọng 0-3 trước kình địch Man City trên sân khách Etihad ở vòng 4 Premier League khi Ruben Amorim tiếp tục bị giám sát chặt chẽ sau một mùa hè chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng. Amorim phải trả giá cho thực tế phơi bày tại MU.

Vào giữa hiệp một, khi Manchester United đang bị Manchester City dẫn trước 0-1, Ruben Amorim đã vỗ đùi tỏ vẻ thất vọng vì các cầu thủ không thực hiện được chỉ dẫn của ông. Hình ảnh Amorim như một tâm hồn đau khổ đã trở nên quen thuộc trong suốt 10 tháng ông nắm quyền ở Old Trafford, với tám chiến thắng sau 31 trận Ngoại hạng Anh, mang lại rất ít niềm vui cho vị HLV trưởng của "quỷ đỏ.

Câu chuyện này đã trở nên quen thuộc, mặc dù HLV Ruben Amorim đã tuyên bố trước trận đấu rằng MU là một "đội bóng tốt hơn" so với mùa giải trước, nhưng các cầu thủ của ông lại trở về với lối chơi cũ và một lần nữa không thể tỏa sáng đúng lúc.

MU có thể đã bước vào trận derby giành vị trí cao hơn Man City trên bảng xếp hạng lần đầu tiên sau năm năm (4 điểm so với 3 điểm), nhưng đội bóng của Pep Guardiola, đội đã có khởi đầu mùa giải kém cỏi với hai trận thua liên tiếp tại Premier League, đã đưa ra lời nhắc nhở nghiêm túc về khoảng cách và đẳng cấp giữa 2 đội bằng màn hủy diệt tàn nhẫn trước kình địch cùng TP Manchester.

Sau gần một năm Amorim phụ trách MU và chi 236 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, người hâm mộ MU có quyền kỳ vọng đội bóng của họ sẽ ở vị thế tốt hơn. Nhưng MU vẫn tiếp tục thụt lùi, bất chấp những sự bổ sung trong mùa hè và những lời lẽ táo bạo của Amorim về những dấu hiệu tiến bộ rõ ràng. Ở đây, MU đã bị Man City đánh bại bởi những sai lầm cơ bản khiến họ tiếp tục mất điểm, giống như mùa giải trước, khi họ chỉ về đích ở vị trí thứ 15 Premier League.

HLV Ruben Amorim phải trả giá cho thực tế phơi bày tại MU. ẢNH: EPA

Amorim nói rằng việc MU không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu mùa này lại là một điều may mắn cho họ, vì họ chưa sẵn sàng và vì điều đó sẽ giúp ông và ban huấn luyện có thêm thời gian làm việc với các cầu thủ về chiến thuật và lối chơi.

Sau năm trận đấu trong mùa giải mới, thực tế này đã bị phơi bày, khi MU trông có vẻ yếu kém và rã rời như mùa giải trước, mắc phải những sai lầm tương tự và phải trả giá bằng việc thua trận. Trong bàn thắng đầu tiên của Man City, Luke Shaw không thể truy cản Jeremy Doku, tạo điều kiện cho Phil Foden ghi bàn bằng cú đánh đầu sau khi đội trưởng Bruno Fernandes của MU không theo kịp pha chạy chỗ của anh.

Các cầu thủ của MU cũng phải chịu trách nhiệm cho bàn thắng thứ hai của Man City, Bryan Mbeumo mắc lỗi từ một quả ném biên, từ đó Man City ghi bàn, Doku chuyền bóng cho Erling Haaland, người có thể chạy giữa Shaw và Matthijs De Ligt, trước khi thực hiện một cú tâng bóng tinh tế qua Altay Bayindir.

Ngay cả khi MU có thể ghi bàn, chẳng hạn như ở phút 61 khi Bryan Mbeumo tung cú vô lê tuyệt đẹp hướng về góc xa khung thành, họ vẫn bị cản phá khi thủ môn mới Gianluigi Donnarumma của Man City đã đẩy bóng ra ngoài.

MU có thể đã thanh lý những cầu thủ có ảnh hưởng tiêu cực trong đội như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony, nhưng vẫn còn một sự bất ổn sâu sắc hơn trong đội hình, điều mà Amorim sẽ phải trả giá nếu ông không thể sớm xoay chuyển vận mệnh của đội bóng.