Triều đại tại Man City của Pep Guardiola đã kết thúc 14/09/2025 11:52

Pep Guardiola được coi là một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của Premier League, nhưng Dietmar Hamann không tin rằng ông sẽ giành được một danh hiệu lớn nào nữa với Man City. Cựu danh thủ tuyển Đức và Liverpool này tuyên bố triều đại tại Man City của Pep Guardiola đã kết thúc.

Dietmar Hamann không nghĩ Pep Guardiola sẽ giành thêm một danh hiệu lớn nào nữa cùng Manchester City. Thiên tài người Tây Ban Nha đã hiện diện liên tục tại sân vận động Etihad trong chín năm, giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai Cúp FA, bốn Cúp Liên đoàn và một Champions League.

Tuy nhiên, những đồn đoán vẫn tiếp tục xoay quanh tương lai của Pep Guardiola tại Manchester, bất chấp việc ông đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm vào tháng 11 năm ngoái. Mùa giải trước, Man City chỉ xếp thứ ba đáng thất vọng tại Premier League, bị Real Madrid loại khỏi Champions League ở vòng play-off, bị Tottenham Hotspur loại ở vòng 16 đội League Cup và bị Crystal Palace đánh bại trong trận chung kết FA Cup.

Cựu danh thủ Đức Dietmar Hamann tuyên bố triều đại tại Man City của Pep Guardiola đã kết thúc. ẢNH: EPA

Giải vô địch thế giới các CLB mùa hè 2025 tại Mỹ cũng mang đến sự thất vọng cho Citizens khi bị Al Hilal loại ở vòng 16 đội. Và cựu ngôi sao của Man City, Hamann tin rằng kỷ nguyên vàng của Pep Guardiola tại Man City đã đi đến hồi kết.

Hamann, 52 tuổi cho biết: "Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta đã chứng kiến ​​Jurgen Klopp rời CLB Liverpool sau tám năm gắn bó. Ông ấy nói rằng quãng thời gian đó rất thử thách và ông ấy cần nghỉ ngơi.

Giờ đây, Pep Guardiola còn ở đó ít nhất một hoặc hai mùa giải nữa, và đó là một công việc rất thử thách. Bạn có rất nhiều cam kết, không chỉ là bóng đá. Nó khiến bạn kiệt sức. Và tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi Pep Guardiola vẫn còn dẫn dắt Man City đến cuối mùa giải. Họ chắc chắn, hoặc có lẽ họ sẽ không sa thải Pep Guardiola vì ông ấy đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời.

Và rõ ràng Txiki Begiristain (giám đốc thể thao Man City) và tất cả những người của Barcelona đều đang dẫn dắt Man City, tôi cảm thấy với Man City, mọi thứ đã kết thúc. Tôi biết Guardiola vẫn còn ở đó. Tôi không thể thấy ông ấy giành được một danh hiệu lớn nào nữa ở Man City, nghĩa là Ngoại hạng Anh hay Champions League. Bạn luôn có thể giành được Cúp Liên đoàn hoặc Cúp Quốc gia, bạn chỉ cần thắng sáu hoặc bảy trận.

Tôi không nghĩ Pep Guardiola sẽ vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League nữa. Và tôi nghĩ thời của ông ấy sẽ kết thúc sớm hay muộn, bởi vì tôi cảm thấy rằng khi bạn chiêu mộ những cầu thủ mới và một mùa giải mới bắt đầu, bạn phải khích lệ tinh thần toàn đội, phải thổi bùng ngọn lửa chiến thắng và nói rằng: "Cố lên nào các chàng trai, nếu Arne Slot (HLV của Liverpool) đã làm được mùa trước, thì năm nay là năm của chúng ta. Đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ mang người hâm mộ theo cùng và cho họ thấy chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào".

Giờ đây, nếu bạn nghe cùng một giọng nói, và có những cầu thủ đã ở đó bảy, tám, chín năm, tôi nghĩ rất khó để khơi dậy ngọn lửa trong các cầu thủ và cả người hâm mộ. Và tôi nghĩ đây chính là cách họ chơi. Tất cả đều hơi thiếu sức sống. Bạn không thể nói rằng mọi thứ đã sai, tôi chỉ cảm thấy Pep Guardiola có lẽ đã ở lại Man City quá lâu".

Mặc dù không thành công ở mùa giải trước, Guardiola vẫn ký gia hạn hợp đồng, theo đó ông sẽ ở lại Sân vận động Etihad ít nhất cho đến mùa hè năm 2027. Tuy nhiên, Hamann coi đó là một cử chỉ "mang tính biểu tượng" để duy trì tinh thần ở Manchester.

Hamann nói thêm: "Tôi nghĩ họ đã gia hạn hợp đồng vào mùa giải trước, khi họ thất bại 10 hay 12 trận. Tôi nghĩ đó chỉ là một động thái mang tính tượng trưng để trấn an mọi người và khiến họ im lặng, bởi vì, rõ ràng, họ đã được thông báo về thời gian Pep Guardiola sẽ ở đó. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Guardiola ở đó thêm hai mùa giải nữa, nói theo cách này".

Pep Guardiola đã trải qua những kết quả trái chiều sau ba trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, khiến Man City chìm nghỉm ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Chiến dịch của họ bắt đầu với chiến thắng vang dội 4-0 trước Wolves vào cuối tuần mở màn, trước khi thua 2-0 trước Spurs đang hồi sinh của Thomas Frank và thua 2-1 trước Brighton trước kỳ nghỉ quốc tế.

Man City hiện đang chuẩn bị cho trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải, khi họ tiếp đón Manchester United vào Chủ nhật ở vòng 4 Premier League. Với việc Liverpool, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, đã bỏ xa Man City sáu điểm, Pep Guardiola hy vọng sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến thắng của Man xanh khi đối đầu với "quỷ đỏ".