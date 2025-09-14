Hé lộ phí chuyển nhượng thật sự của Wirtz tới Liverpool: Trả thêm 16 triệu bảng 14/09/2025 10:52

Florian Wirtz đã gia nhập Liverpool từ Bayer Leverkusen với mức giá ban đầu là 100 triệu bảng Anh vào mùa hè này, cùng các khoản phụ phí. Bây giờ, hé lộ phí chuyển nhượng thật sự của Wirtz tới Liverpool.

Theo đó, Florian Wirtz có thể khiến Liverpool phải trả thêm 16 triệu bảng Anh, nhưng The Kop sẽ vui lòng chi trả số tiền này. Cầu thủ quốc tế người Đức Wirtz trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất tại Premier League mùa hè này khi anh gia nhập Liverpool từ Bayer Leverkusen với mức giá ban đầu là 100 triệu bảng Anh, có thể tăng lên 116 triệu bảng Anh nếu tính thêm các khoản phụ phí.

Wirtz vẫn chưa thực sự hòa nhập với môi trường bóng đá Anh khi nhà đương kim vô địch Premier League phải đối mặt với khởi đầu mùa giải đầy khó khăn với các trận đấu gặp Bournemouth, đội giành quyền tham dự Champions League Newcastle United và đội á quân mùa trước Arsenal. Tuy nhiên, Liverpool vẫn thắng cả ba trận và Wirtz sẽ lại ra sân khi The Kop đến làm khách trên sân Burnley ở vòng 4 Premier League.

Hé lộ phí chuyển nhượng thật sự của Wirtz tới Liverpool là rất cao. ẢNH: EPA

Trước trận đấu đó, một báo cáo từ tờ The Times (Anh) cho biết số tiền 16 triệu bảng Anh bổ sung đó sẽ chỉ được trả đầy đủ cho Bayer Leverkusen nếu Wirtz vô địch Premier League hoặc Champions League bốn lần trong thời gian ở Anfield, điều mà Liverpool rõ ràng hy vọng Wirtz sẽ đạt được.

Mặc dù Wirtz vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho Liverpool, anh đã ghi bàn từ cú đá phạt tuyệt đẹp cho đội tuyển Đức trong chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2026 mới đây. Phát biểu sau trận đấu, Wirtz thừa nhận rằng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh là một thử thách.

"Đây là một giải đấu khác, một loại hình bóng đá khác. Tôi rất vui khi được ở đó", Wirtz nói, "Tôi không biết khi nào mình sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, hy vọng là ở trận đấu tiếp theo, nhưng chắc chắn sẽ đến lúc nào đó".

Trong khi đó, huyền thoại người Đức Michael Ballack cho rằng việc Wirtz rời Bundesliga để đến Premier League, cùng với việc tiền đạo Nick Woltemade chuyển từ Stuttgart sang Newcastle, nên được coi là mối lo ngại cho bóng đá Đức, nhưng ông ủng hộ quyết định của họ thay vì đi theo con đường truyền thống hơn là đến Bayern Munich.

"Liệu Wirtz và sự phát triển của cậu ấy có hợp lý khi chơi thêm hai hoặc ba năm nữa ở Bundesliga cùng Bayern Munich không?" Ballack nói với Sport Bild, "Tất nhiên, cậu ấy sẽ giành chức vô địch ở đó. Nhưng liệu Bundesliga có còn là thử thách lớn nhất đối với cậu ấy ở đẳng cấp cao nhất không? Không, bởi vì Bundesliga đã bị Ngoại hạng Anh bỏ xa nhiều năm trước rồi. Đó là thực tế. Đó là lý do tại sao Bundesliga không còn hấp dẫn những cầu thủ hàng đầu nữa. Đó là lý do tại sao cần phải có sự thay đổi".