Amorim chính thức xác nhận thủ môn bắt chính trận MU gặp Man City 13/09/2025 07:29

Manchester United đã ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens với giá trị lên tới 21,7 triệu bảng Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng thủ môn người Bỉ này sẽ không bắt chính vào Chủ Nhật. HLV Ruben Amorim chính thức xác nhận thủ môn bắt chính trận MU gặp Man City ở vòng 4 Premier League trên sân khách Etihad sẽ là Altay Bayindir.

Ruben Amorim xác nhận tân binh Senne Lammens sẽ không ra sân ngay từ đầu trận derby Manchester, thay vào đó ông sẽ tiếp tục trọng dụng thủ môn Altay Bayindir. Tuy nhiên, ba ngôi sao của Manchester United sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Lammens, 23 tuổi, được chiêu mộ từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, với việc Quỷ Đỏ đồng ý trả 18,2 triệu bảng Anh ban đầu cộng thêm 3,5 triệu bảng Anh phụ phí. Một cuộc tranh luận nhanh chóng nổ ra về việc ai sẽ được chọn làm thủ môn khi MU đối đầu với đối thủ truyền kiếp Manchester City tại Etihad vào Chủ nhật.

Amorim chính thức xác nhận thủ môn bắt chính trận MU gặp Man City là Bayindir. ẢNH: EPA

HLV Amorim đã giải đáp những đồn đoán này trước khi trận đấu bắt đầu. "Tôi cũng làm như vậy với các vị trí khác, nhưng Altay Bayindir sẽ tiếp tục thi đấu", HLV Ruben Amirim của MU phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, "Tôi tin rằng Altay Bayindir đã sẵn sàng thi đấu. Đây là một giải đấu khác, một quốc gia khác, một nền bóng đá khác. Vì vậy, họ sẽ cạnh tranh cho vị trí này.

Chúng tôi thực sự hài lòng với Lammens. Cậu ấy là một thủ môn có rất nhiều tiềm năng. Chúng ta đang ở thời điểm mà thủ môn cần phải thực sự mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào hiện tại, tập trung vào tương lai, vì vậy cần phải có cả hai. Cậu ấy sẽ sẵn sàng.

Đôi khi, với tư cách là một CLB, chúng tôi cố gắng tìm kiếm những lựa chọn khác nhau. Chúng tôi có một lựa chọn (Lammens), người có thể mang lại cho chúng tôi những điều khác biệt vào lúc này, nhưng cũng có tiềm năng lớn để trở thành thủ môn của chúng tôi trong nhiều năm".

Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ Bayindir bắt chính cả ba trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh của MU trước kỳ nghỉ quốc tế, nhưng không lúc nào anh tạo nên sự yên tâm trong khung gỗ. Trong khi đó, MU đã đẩy thủ môn số 1 trong 2 mùa qua Andre Onana đến CLB Trabzonspor theo dạng cho mượn.

"Andre Onana đã có một mùa giải rất tốt, nhưng đôi khi mọi thứ trong CLB ngày càng khó khăn hơn. Tại CLB này, áp lực rất lớn trong mọi chi tiết, vì vậy đôi khi bạn cần phải thay đổi", HLV Ruben Amorim của MU giải thích, "Tôi nghĩ chúng tôi và Andre Onana hiểu rằng cần một sự thay đổi và đôi khi thật khó để chỉ ra lý do tại sao.

Đôi khi, chính là khoảnh khắc, vận rủi trong một số khoảnh khắc, khiến cả Onana và chúng tôi đều cảm thấy khó khăn. Chúng tôi nghĩ đến việc thay đổi thủ môn nhưng tôi mong điều tốt nhất sẽ đến với Andre Onana. Onana thực sự giỏi, làm việc chăm chỉ và cố gắng giúp đỡ các cầu thủ, nhưng đôi khi bạn có thể có tất cả những phẩm chất tốt nhất trên thế giới nhưng bạn vẫn cần phải thay đổi".

Lammens dự kiến ​​sẽ ngồi dự bị trong trận MU gặp Man City vào Chủ Nhật, không giống như ba đồng đội mới của anh. Amorim xác nhận Diogo Dalot, Mason Mount và Matheus Cunha đều sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Mount và Cunha phải rời sân trong trận đấu cuối cùng của MU trước kỳ nghỉ quốc tế, trận thắng kịch tính 3-2 trước Burnley. Trong khi đó, Dalot dính chấn thương trong đợt tập trung cùng tuyển Bồ Đào Nha.

"Tôi nghĩ họ sẽ vắng mặt trong trận đấu này", HLV Ruben Amorim của MU tiết lộ, "Tôi không biết phải mất bao lâu nữa. Chúng tôi cần những cầu thủ đó để tạo nên một đội bóng rất, rất cạnh tranh. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ rất giỏi và rất háo hức được ra sân nên chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vào Chủ nhật.

Họ sẽ vắng mặt, họ không thể giúp chúng tôi trong trận đấu này. Tôi không muốn nói họ sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu. Nếu bạn nói chuyện với Cunha, cậu ấy sẽ nói rằng cậu ấy có thể chơi trận này! Vì vậy, tôi không biết. Chúng tôi sẽ xoay xở từng ngày, nhưng họ đang nỗ lực hết mình và đó là một điều tốt".