MU nhận lời cảnh báo từ thua đến thua nếu để Lammens ra sân 13/09/2025 05:31

Cựu hậu vệ Manchester City Joleon Lescott đã đặt câu hỏi về sự lựa chọn thủ môn số 1 của HLV Ruben Amorim khi MU chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy thử thách tới Etihad gặp kình địch Manchester City ở vòng 4 Premier League. MU nhận lời cảnh báo từ thua đến thua nếu để Lammens ra sân.

Joleon Lescott, 43 tuổi cảnh báo thủ môn mới của Manchester United, Senne Lammens, không nên ra mắt đội bóng trong trận gặp Man City. Khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ của Quỷ đỏ một phần là do thủ môn liên tục mắc sai lầm. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Altay Bayindir đã được trao cơ hội trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal, nơi anh mắc lỗi trong bàn thắng duy nhất dẫn đến trận thua 0-1 của MU.

Andre Onana sau đó được chọn vào sân trong trận đấu tại vòng 2 Carabao Cup với Grimsby Town. Hai sai lầm ngớ ngẩn của Onana đã giúp đội chủ nhà ghi hai bàn, và mặc dù MU đã gỡ hòa 2-2, Onana cũng chẳng giúp ích gì cho "quỷ đỏ" khi họ bị loại khỏi giải đấu sau loạt luân lưu.

MU nhận lời cảnh báo từ thua đến thua nếu để Lammens ra sân bắt chính trong trận gặp Man City. ẢNH: EPA

Onana đã chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn, với thủ môn trẻ đầy triển vọng người Bỉ Senne Lammens được MU chiêu mộ với giá 18,2 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, Lescott tin rằng Bayindir nên tiếp tục giữ vững vị trí thủ môn số 1 trong chuyến làm khách của MU đến Etihad vào Chủ nhật, đồng thời cảnh báo rằng, nếu MU để Lammens ra sân thì một thất bại có thể làm giảm sự tự tin của thủ môn người Bỉ này, bất kể màn trình diễn của anh ra sao.

Đội bóng của Pep Guardiola cũng đã bổ sung một thủ môn mới sau khi chiêu mộ thành công Gianluigi Donnarumma vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mặc dù Lescott thừa nhận cả Lammens và thủ môn người Ý Donnarumma đều có thể ra mắt đội bóng mới, nhưng anh vẫn kêu gọi MU tránh đưa ra quyết định có thể dẫn đến từ thua đến thua, tương tự như quyết định có thể khiến họ phải trả giá trong trận đấu với Grimsby.

Lescott cho biết: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cả hai thủ môn mới (Donnarumma và Lammens) đều ra sân ngay từ đầu. Nhưng liệu thủ môn mới của Manchester United có được lợi ích gì khi ra sân? Manchester United vẫn có thể thua bốn bàn, còn Lammens vẫn có thể có một trận đấu tuyệt vời. Điều đó liệu có giúp Lammens tự tin hơn và liệu có lợi ích gì không?

Nếu Bayindir vào sân và Manchester United thua, thì dù sao Bayindir vẫn đã bị đặt dấu hỏi về khả năng bắt bóng rồi. Manchester United nên giữ Lammens cho đến khi có một cơ hội dễ dàng hơn để cậu ấy ra sân so với việc đối đầu với Man City. HLV, CLB và cá nhân Lammens có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ điều đó.

Tôi chỉ nghĩ rằng rủi ro lớn hơn phần thưởng nếu để Lammens bắt chính cho Manchester United vào lúc này. Tôi đã nghĩ như vậy trong trận đấu với Grimsby. Tôi tự hỏi, tại sao họ lại chọn Onana? Tôi không hiểu quyết định này. Chẳng có lợi ích gì cho HLV cả.

Nếu Onana chơi tốt trong trận đấu đó, thì bạn phải đưa ra quyết định vào cuối tuần (MU có nên mua Lammens thay thế Onana). Nếu Onana chơi không tốt, thì bạn sẽ bị loại khỏi giải đấu. Vì vậy, tôi không coi đó là một quyết định hợp lý, và tôi vẫn nghĩ vậy vào cuối tuần này. Tôi nghĩ MU nên giữ nguyên như vậy và trao cho Lammens một cơ hội khác so với trận đấu trên sân khách với Man City".

Nếu Donnarumma ra mắt Man City, anh sẽ thay thế James Trafford, người mới gia nhập đội bóng của Pep Guardiola từ Burnley mùa hè này. Lescott đã kêu gọi cả hai thủ môn nên được trao cơ hội ngang nhau, theo Manchester Evening News đưa tin.

Lescott nói thêm: "Tôi kỳ vọng Donnarumma sẽ bắt chính. Ai mà biết được tình trạng của anh ấy khi trở lại đội tuyển quốc gia sẽ ra sao, điều này sẽ có tác động lớn. Nhưng kỳ vọng của Man City cao hơn. Họ phải chịu áp lực chiến thắng lớn hơn. Trafford là cầu môn hàng đầu, tôi chắc chắn tin rằng cậu ấy đã sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ ai đến, và cậu ấy nên làm vậy, miễn là họ cho cậu ấy một cơ hội công bằng.

Nếu Trafford vắng mặt, còn Donnarumma được trao cơ hội ra sân và mắc lỗi, thì sẽ là một cuộc giằng co. Đó là điều các cầu thủ mong muốn. Tôi chỉ muốn mọi thứ công bằng. "Nếu bạn đánh giá tôi dựa trên một điều, thì hãy đánh giá cầu thủ đối phương dựa trên điều tương tự"".