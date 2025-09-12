MU có thể cướp mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool 12/09/2025 13:19

Đội trưởng Crystal Palace và ngôi sao tuyển Anh Marc Guehi đã gần như gia nhập nhà vô địch Premier League Liverpool vào mùa hè này cho đến khi một sự cố vào phút chót khiến thỏa thuận đổ vỡ. Bây giờ, MU có thể cướp mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool là chính Guehi.

Cựu tiền đạo Manchester United, Louis Saha, tin rằng CLB cũ của anh có thể chiêu mộ đội trưởng Crystal Palace, Marc Guehi, sau khi thương vụ chuyển nhượng của Guehi sang Liverpool đổ bể. Guehi tưởng chừng sẽ trở thành tân binh thứ 11 của The Kop vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, cho đến khi The Eagles hủy bỏ thương vụ vào phút chót.

Saha tin rằng mọi canh bạc về tương lai của Guehi giờ đã đổ bể, và MU có thể vượt mặt đối thủ sừng sỏ của mình, cướp trung vệ người Anh của Liverpool. Cựu tiền đạo Fulham Saha cũng cho rằng Guehi sẽ chớp lấy cơ hội để gia nhập MU.

Guehi đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Liverpool và hoàn tất kiểm tra y tế khi thương vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng Anh của anh gần như đã hoàn tất. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng HLV trưởng của Crystal Palace, Oliver Glasner, đe dọa sẽ từ chức nếu đội trưởng của mình ra đi, khiến chủ sở hữu CLB, Steve Parish, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn cản thương vụ này.

MU có thể cướp mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool là Guehi. ẢNH: EPA

Guehi đang ở năm cuối hợp đồng với Crystal Palace, nghĩa là CLB sẽ phải bán anh vào tháng 1 hoặc để anh ra đi tự do vào mùa hè sang năm. Cầu thủ này được cho là không muốn ký hợp đồng mới với Crystal Palace.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của MU quyết tâm áp dụng sơ đồ 3-4-3 ưa thích của mình tại Old Trafford sau khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ. Saha tin rằng Guehi, người có kinh nghiệm chơi ở hàng thủ ba người tại Crystal Palace, có thể là sự bổ sung quan trọng cho Amorim khi ông tìm cách đảo ngược tình thế đang sa sút của MU.

"Marc Guehi rất mạnh mẽ, chắc chắn, đáng tin cậy, nhanh nhẹn và là một thủ lĩnh tốt. Cậu ấy sở hữu rất nhiều phẩm chất. Tôi nghĩ cậu ấy là mẫu cầu thủ thực sự có thể giúp ích cho Manchester United trong mùa giải này", cựu danh thủ người Pháp Saha chia sẻ với Flashscore.

Đây chắc chắn là cơ hội để MU tận dụng và ngăn cản Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn. Đó sẽ là một nước đi thông minh. Tôi không nghĩ Guehi sẽ từ chối MU nếu lời đề nghị được chấp thuận. Hợp đồng của Guehi với Crystal Palace chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội".

Guehi được cho là rất thất vọng khi thương vụ chuyển nhượng của anh đến nhà vô địch Ngoại hạng Anh không thành hiện thực. Hiện tại, có nhiều đồn đoán rằng Crystal Palace sẽ cố gắng bán Guehi vào tháng 1 sang năm để thu hồi vốn, sau khi bỏ lỡ khoản tiền 35 triệu bảng Anh mà Liverpool đã đề nghị.

Liverpool được cho là sẽ quay lại với lời đề nghị mới cho Guehi vào đầu năm 2026, nhưng hiện tại có thông tin cho rằng họ sẽ chờ thời vì Guehi quyết tâm chuyển đến Merseyside. Đội chủ sân Anfield đang đối mặt với việc mất trung vệ Ibrahima Konate, người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới, trong khi hậu vệ kỳ cựu Joe Gomez dự kiến ​​sẽ ra đi sau khi suýt rời CLB trong năm nay.

Tuy nhiên, Guehi cũng có thể đàm phán với các CLB nước ngoài từ đầu năm sau về một thỏa thuận trước hợp đồng.Guehi dường như đã nhanh chóng vượt qua nỗi đau từ vụ chuyển nhượng bất thành sang Liverpool, anh đã trở lại đội hình tuyển Anh khi Tam Sư đánh bại Serbia với tỷ số 5-0 vào thứ Ba.

Chính Guehi ghi bàn thắng thứ tư cho tuyển Anh tại Belgrade, giúp đội bóng của Thomas Tuchel đặt một chân vào World Cup mùa hè năm sau. Khi được kênh ITV hỏi về tám ngày qua, kể từ khi thương vụ chuyển nhượng của anh đổ bể, Guehi tỏ ra lạc quan đến bất ngờ. "Thật tuyệt vời", Guehi nói, "Đến đây lúc nào cũng dễ dàng, với một đội ngũ cầu thủ giỏi, một đội ngũ nhân viên tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu chung".